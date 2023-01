Regierung berät auf Klausur über Energieversorgung

Wien/Mauerbach - Die türkis-grüne Koalition begibt sich zum Start des neuen Arbeitsjahres auf Klausur. Im niederösterreichischen Mauerbach soll Dienstag und Mittwoch ein Paket für den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien geschnürt werden. Außerdem ist nach Informationen der APA damit zu rechnen, dass die Regierung eine Einigung auf das neue Korruptionsstrafrecht präsentieren wird. Der erste Tag soll ohne Medien stattfinden, am Mittwoch soll die Öffentlichkeit informiert werden.

Klimaproteste stoppen Verkehr am Wiener Praterstern

Wien - Klimaschützer haben am Dienstag am Wiener Praterstern den Verkehrsfluss zeitweise vollkommen zum Stillstand gebracht. Die Polizei reagierte auf die Aktion am Kreisverkehr mit einem Großaufgebot samt Hubschrauber - 15 Festnahmen war laut einem Sprecher der "Letzten Generation" die Folge. Unterstützt wurden die Blockaden von rund 40 Wissenschaftern und Wissenschafterinnen. Diese versammelten sich um 8.00 Uhr beim Tegetthoff-Denkmal zum "unkonventionellen Pressegespräch".

NATO und EU vereinbaren "neue Stufe" der Partnerschaft

Brüssel - Als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben die NATO und die Europäische Union eine engere Zusammenarbeit vereinbart. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterzeichnete am Dienstag im Hauptquartier der Militärallianz in Brüssel eine gemeinsame Erklärung mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel. Damit wollen beide Seiten die Partnerschaft "auf eine neue Stufe" heben.

Sozialpartner wollen Turbo bei Kinderbetreuung zünden

Wien - Die Sozialpartner und die Industriellenvereinigung (IV) fordern erneut einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr sowie bundesweit einheitliche Qualitätskriterien. Hier müsse endlich der "Turbo gezündet" werden, hieß es bei einer Pressekonferenz anlässlich eines Kinderbetreuungsgipfels in der Hofburg am Dienstag. So könne dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und die Teilzeitquote bei Frauen gesenkt werden.

Österreich laut offiziellem Bericht ein Spionage-Paradies

Wien - Österreich gilt seit Jahrzehnten als bevorzugtes Operationsgebiet ausländischer Geheimdienste. Dies wird nun auch von der österreichischen Spionageabwehr offiziell bestätigt. Ein Grund dafür sei die Gesetzeslage, die "ein Operieren auf österreichischem Staatsgebiet aufgrund der vergleichsweise sehr niedrigen Strafdrohung attraktiv macht", heißt es im jüngst veröffentlichten Verfassungsschutzbericht 2021. Hauptakteure seien Russland, China, der Iran und die Türkei.

Sagrada Familia laut Umfrage schönstes Gebäude der Welt

Barcelona - Die weltberühmte Sagrada Familia Kirche in Barcelona ist laut einer jüngsten Umfrage des globalen Reiseportals TripAdvisor das schönste Gebäude auf der Erde. Das spektakuläre Kirchengebäude in der spanischen Mittelmeermetropole wurde aufgrund seiner Originalität, seines Standortes, seiner Geschichte und seinem künstlerischen Wert gewählt. 2022 war es zudem mit 164.200 Bewertungen das am häufigsten auf TripAdvisor erwähnte Gebäude überhaupt.

Russischer Vorstoß auf Kleinstadt Soledar

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen haben am Dienstag ihren Angriff auf die ostukrainische Stadt Soledar verstärkt. Das britische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die russische Armee und Söldner der Wagner-Truppe nach den Vorstößen der vergangenen vier Tage nun wahrscheinlich den größten Teil der kleinen Salzabbaustadt unter Kontrolle hätten. Soledar in der Industrieregion Donbas liegt nur wenige Kilometer von der strategisch wichtigen Stadt Bachmut entfernt.

Britische Weltraum-Mission gescheitert

London - Beim ersten Satellitenstart von britischem Boden ist es in der Nacht auf Dienstag zu Problemen gekommen. Zwar hob "Cosmic Girl", wie der zur fliegenden Startrampe umgebaute Jumbojet genannt wird, wie geplant vom Flughafen Newquay ab, und auch die Trägerrakete wurde wie vorgesehen auf ihre Reise geschickt. Doch als die zweite Stufe des Triebwerks zündete, "kam es zu einer Unregelmäßigkeit im System, die die Mission vorzeitig beendete", so die US-Firma Virgin Orbit.

