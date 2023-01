Regierung berät auf Klausur mit offenem Ausgang

Wien/Mauerbach - Die Regierung ist Dienstagmittag in ihre zweitägige Klausur in Mauerbach gestartet und war zu Beginn bemüht, den Arbeitscharakter der Veranstaltung zu betonen. Denn es sei "noch nicht alles fix und fertig", betonte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in einem kurzen Statement. Die von ihm und Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) angerissenen Themen waren das Anti-Korruptionspaket sowie Maßnahmen zur Erhöhung der Energiesicherheit. In beiden Bereichen sind morgen Beschlüsse zu erwarten.

Klimaproteste stoppen Verkehr am Wiener Praterstern

Wien - Klimaschützer haben am Dienstag am Wiener Praterstern den Verkehrsfluss zeitweise vollkommen zum Stillstand gebracht, 15 Festnahmen war laut einem Sprecher der "Letzten Generation" die Folge. Die Polizei reagierte auf die Blockadeaktionen zum Kreisverkehr mit einem Großaufgebot samt Hubschrauber. Den Auftakt machten jedoch rund 50 Wissenschafter und Wissenschafterinnen, die sich beim Tegetthoff-Denkmal zum "unkonventionellen Pressegespräch" eingefunden hatten.

NATO und EU vereinbaren "neue Stufe" der Partnerschaft

Brüssel - Fast ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs haben NATO und EU eine "neue Stufe" ihrer Partnerschaft vereinbart und der Ukraine weitere militärische Hilfe zugesagt. "Wir stehen zusammen, um die Ukraine zu unterstützen", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel. Mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel unterzeichnete er eine Kooperationsvereinbarung. Diese wurde auch von Österreich begrüßt.

Baerbock in Charkiw - Ukraine erwartet Leopard-Panzer

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Als erste ausländische Spitzenpolitikerin hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock überraschend die ukrainische Großstadt Charkiw im Nordosten des Landes unweit der russischen Grenze besucht. "Charkiw - belagert, zerschossen, befreit", erklärte Baerbock bei ihrer Ankunft am Dienstag. "Diese Stadt ist Sinnbild für den absoluten Irrsinn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine." Ihr Kiewer Kollege Dmytro Kuleba drängte auf die Lieferung von Leopard-Panzern.

Sozialpartner wollen Turbo bei Kinderbetreuung zünden

Wien - Die Sozialpartner und die Industriellenvereinigung (IV) fordern erneut einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr sowie bundesweit einheitliche Qualitätskriterien. Hier müsse endlich der "Turbo gezündet" werden, hieß es bei einer Pressekonferenz anlässlich eines Kinderbetreuungsgipfels in der Hofburg am Dienstag. So könne dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und die Teilzeitquote bei Frauen gesenkt werden.

Weltbank warnt vor Risiko globaler Rezession

Washington - Die hohe Inflation, steigende Zinsen und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bremsen das weltweite Wirtschaftswachstum nachhaltig und drastisch aus. Die Weltbank senkte am Dienstag ihre globale Wachstumsvorhersage für dieses Jahr auf nunmehr 1,7 Prozent und warnte vor einer möglichen Rezession.

Nach Amokfahrt durch Linz Suche nach bedrohtem Autofahrer

Linz - Einen Tag nach der Amokfahrt eines Irakers durch Linz hat die Polizei am Dienstag noch den Fahrer eines weißen Kastenwagens, der von dem Verdächtigen mit einem Sturmgewehr bedroht worden war, gesucht. Mit dem Transporter hatte der 41-Jährige offenbar seine Flucht fortsetzen wollen, wurde jedoch von Polizisten festgenommen. Voraussichtlich am Abend soll der mutmaßliche Täter in die Justizanstalt überstellt werden, informierte die Polizei.

Wiener Börse schließt am Dienstag im Minus, ATX gibt 0,9 % ab

Wien - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit klaren Verlusten aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX verlor 0,9 Prozent auf 3.241,62 Einheiten. Die Wertpapiere der Raiffeisen Bank International (RBI) waren bis Handelsende wenig gesucht. Nach ihren Vortagesverlusten gaben die Anteilsscheine am Dienstag um 2,2 Prozent nach. Dagegen steigerten sie die Aktien der Pierer Mobility nach den am Vorabend veröffentlichten Prognosen um 2,9 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red