Klimaproteste stoppen Verkehr am Wiener Praterstern

Wien - Klimaschützer haben am Dienstag am Wiener Praterstern den Verkehrsfluss zeitweise vollkommen zum Stillstand gebracht. 18 Aktivistinnen und Aktivisten wurden festgenommen und erst am Abend aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Unterstützung erhielten die Aktivisten von rund 50 Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die sich mit ihnen solidarisierten.

NATO und EU vereinbaren "neue Stufe" der Partnerschaft

Brüssel - Fast ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs haben NATO und EU eine "neue Stufe" ihrer Partnerschaft vereinbart und der Ukraine weitere militärische Hilfe zugesagt. "Wir stehen zusammen, um die Ukraine zu unterstützen", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel. Mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel unterzeichnete er eine Kooperationsvereinbarung. Diese wurde auch von Österreich begrüßt.

Aserbaidschan liefert 2023 mehr Gas nach Europa

Baku - Die ehemalige Sowjetrepublik Aserbaidschan im Südkaukasus hat die vor Monaten vereinbarte Lieferung von rund 12 Milliarden Kubikmetern Gas in diesem Jahr an die EU bekräftigt. Aserbaidschan werde 2023 insgesamt 24 Milliarden Kubikmeter Gas exportieren - die Hälfte davon nach Europa, sagte Präsident Ilham Aliyev am Dienstag im aserbaidschanischen Fernsehen. Bisher wurden jährlich rund 8,1 Milliarden Kubikmeter geliefert.

Baerbock sagt in Charkiw mehr Waffen für Ukraine zu

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Als erste ausländische Spitzenpolitikerin hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock überraschend die ukrainische Großstadt Charkiw im Nordosten des Landes unweit der russischen Grenze besucht. "Charkiw - belagert, zerschossen, befreit", erklärte Baerbock bei ihrer Ankunft am Dienstag. "Diese Stadt ist Sinnbild für den absoluten Irrsinn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine." Ihr Kiewer Kollege Dmytro Kuleba drängte auf die Lieferung von Leopard-Panzern.

Sozialpartner wollen Turbo bei Kinderbetreuung zünden

Wien - Die Sozialpartner und die Industriellenvereinigung (IV) fordern erneut einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr sowie bundesweit einheitliche Qualitätskriterien. Hier müsse endlich der "Turbo gezündet" werden, hieß es bei einer Pressekonferenz anlässlich eines Kinderbetreuungsgipfels in der Hofburg am Dienstag. So könne dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und die Teilzeitquote bei Frauen gesenkt werden.

Weltbank warnt vor Risiko globaler Rezession

Washington - Die hohe Inflation, steigende Zinsen und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bremsen das weltweite Wirtschaftswachstum nachhaltig und drastisch aus. Die Weltbank senkte am Dienstag ihre globale Wachstumsvorhersage für dieses Jahr auf nunmehr 1,7 Prozent und warnte vor einer möglichen Rezession.

Tochter rettet Mutter bei Messerangriff in Linz

Linz - Bei der Messerattacke eines 41-jährigen Irakers auf seine Ehefrau am Montag in Linz dürfte die elfjährige Tochter der Rumänin ihre Mutter gerettet haben. Das ergab sich laut Polizei aus der Einvernahme des Opfers am Dienstag. Die Exekutive berichtete zudem, dass sich der Fahrer eines Kastenwagens, der vom mutmaßlichen Täter auf seiner blutigen Flucht bedroht worden war, und dann davongefahren ist, gemeldet hat. Er soll am Mittwoch einvernommen werden.

Mehrere Verschüttete bei Lawinenabgang in Tirol gerettet

Neustift im Stubaital - Ein Lawinenabgang im freien Gelände im Bereich der Stubaier Wildspitze am Stubaier Gletscher in Tirol mit mehreren Verschütteten ist am frühen Dienstagnachmittag glimpflich ausgegangen und alle Beteiligten wurden lebend geborgen. Eine Person wurde ganz verschüttet, der Rest geriet nur zum Teil unter die Schneemassen. Wie es von der Polizei zur APA am Abend hieß, wurden drei Personen verletzt, davon musste eine mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

