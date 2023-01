Regierung zeigt Klausurergebnis

Wien - Die Regierung stellt Mittwochmittag vor, was sie in den 24 Stunden bis dahin bei ihrer Klausur erarbeitet hat. Als fix gilt nur, dass es zu einer weiteren Verschärfung in Sachen Korruptionsbekämpfung kommt und Maßnahmen zur Erhöhung der Energie-Sicherheit gesetzt werden. Bis zuletzt unsicher war, ob schon bei der Klausur in Mauerbach Überlegungen präsentiert werden, wie man die Menschen zu längerem Arbeiten motivieren könnte.

Klimaproteste stoppen Verkehr am Wiener Praterstern

Wien - Klimaschützer haben am Dienstag am Wiener Praterstern den Verkehrsfluss zeitweise vollkommen zum Stillstand gebracht. 18 Aktivistinnen und Aktivisten wurden festgenommen und erst am Abend aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Unterstützung erhielten die Aktivisten von rund 50 Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die sich mit ihnen solidarisierten.

Wien übergibt LH-Konferenz-Vorsitz an das Burgenland

Wien/Eisenstadt - Im Wiener Rathaus übergibt Wien am Mittwoch offiziell den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz an das Burgenland, das in der ersten Jahreshälfte an der Spitze des Gremiums steht. Bei dem Festakt werden Wiens Landeshauptmann Michael Ludwig und sein Amtskollege aus dem Burgenland, Hans Peter Doskozil (beide SPÖ), das Wort ergreifen. Die Vorsitzführung des Burgenlands steht unter dem Motto "Sicherheit in bewegten Zeiten".

Baerbock sagt in Charkiw mehr Waffen für Ukraine zu

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Als erste ausländische Spitzenpolitikerin hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock überraschend die ukrainische Großstadt Charkiw im Nordosten des Landes unweit der russischen Grenze besucht. "Charkiw - belagert, zerschossen, befreit", erklärte Baerbock bei ihrer Ankunft am Dienstag. "Diese Stadt ist Sinnbild für den absoluten Irrsinn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine." Ihr Kiewer Kollege Dmytro Kuleba drängte auf die Lieferung von Leopard-Panzern.

Terror-Prozess: DNA-Gutachten soll erläutert werden

Wien - Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen verletzt hatte, wird am Mittwoch mit der DNA-Sachverständigen Christina Stein fortgesetzt, die ihre Erkenntnisse zur Spurenlage hinsichtlich der beim Attentat verwendeten Waffen, Patronen und sonstigen Utensilien darlegen soll. Auf Tatwaffe und Munition wurden DNA-Spuren mehrerer Angeklagter festgestellt.

Ehemaliger Trump-Finanzchef zu fünf Monaten Haft verurteilt

New York/Washington - Der langjährige Finanzchef des Immobilienkonzerns des früheren US-Präsidenten Donald Trump ist unter anderem wegen Steuerbetrugs zu fünf Monaten Haft verurteilt worden. Das Strafmaß für den 75 Jahre alten Allen Weisselberg, der sich bereits im vergangenen Sommer schuldig bekannt hatte, verkündete Manhattans oberster Staatsanwalt Alvin Bragg offiziell am Dienstag in New York. "In Manhattan musst du nach den Regeln spielen, egal für wen du arbeitest", sagte Bragg.

Film- und Fernsehpreise "Golden Globes" werden verliehen

Beverly Hills/Hollywood - In der Nacht zum Mittwoch werden in Hollywood zum 80. Mal die Golden Globes verliehen. Die prestigeträchtigen Film- und Fernsehpreise werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) vergeben, der zuletzt wegen Intransparenz und mangelnder Diversität stark in die Kritik geraten war. An der Nominierungsspitze findet sich "The Banshees of Inisherin" von Martin McDonagh mit acht Nennungen. Der Wiener Schauspieler Felix Kammerer ist mit "Im Westen nichts Neues" im Rennen.

Tochter rettet Mutter bei Messerangriff in Linz

Linz - Bei der Messerattacke eines 41-jährigen Irakers auf seine Ehefrau am Montag in Linz dürfte die elfjährige Tochter der Rumänin ihre Mutter gerettet haben. Das ergab sich laut Polizei aus der Einvernahme des Opfers am Dienstag. Die Exekutive berichtete zudem, dass sich der Fahrer eines Kastenwagens, der vom mutmaßlichen Täter auf seiner blutigen Flucht bedroht worden war, und dann davongefahren ist, gemeldet hat. Er soll am Mittwoch einvernommen werden.

red