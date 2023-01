Wagner-Chef verkündet Einnahme der Stadt Soledar in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach tagelangen schweren Kämpfen um die ostukrainische Stadt Soledar haben Angehörige der berüchtigten russischen Söldnertruppe Wagner die Eroberung des Ortes verkündet. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin teilte am Dienstagabend nach Angaben der russischen Staatsagentur Tass mit, dass Soledar erobert sei. Im Zentrum des Ortes sei noch eine Gruppe ukrainischer Soldaten eingekesselt. Ukrainische Militärbeobachter bezeichneten die Äußerung als "billige Propaganda".

Bundesregierung zeigt am Mittwoch ihre Klausurergebnisse

Wien - Die Regierung stellt Mittwochmittag vor, was sie in den 24 Stunden bis dahin bei ihrer Klausur erarbeitet hat. Als fix gilt nur, dass es zu einer weiteren Verschärfung in Sachen Korruptionsbekämpfung kommt und Maßnahmen zur Erhöhung der Energie-Sicherheit gesetzt werden. Bis zuletzt unsicher war, ob schon bei der Klausur in Mauerbach Überlegungen präsentiert werden, wie man die Menschen zu längerem Arbeiten motivieren könnte.

China kritisiert österreichische Testerfordernis scharf

Wien - China kritisiert die Corona-Testerfordernis für Reisende aus China in Österreich scharf. "Wir lehnen die von österreichischen Behörden verhängten unwissenschaftlichen und diskriminierenden Einreisebeschränkungen für Reisende aus China ab und bringen in diesem Zusammenhang unsere Unzufriedenheit und unser Bedauern zum Ausdruck", teilte die chinesische Botschaft in Wien der APA in einer Stellungnahme mit.

Hörl fordert von Flugbranche Fakten und Daten auf den Tisch

Innsbruck - Seilbahnen-Chef und ÖVP-Tourismussprecher Abg. Franz Hörl lässt nach seinem Vorstoß für eine Sondersteuer für die Bewerbung "besonders umweltschädlicher Urlaubsformen" wie Flugreisen und Kreuzfahrten oder für ein Werbeverbot nicht locker. Die Flug- und Kreuzfahrtbranche müssen nun "Fakten und Daten auf den Tisch" legen, sagte Hörl im APA-Gespräch. Es brauche "seriöse und verlässliche Daten" dieser Reiseformen, so Hörl, der erneut eine CO2-Ausweisung ins Spiel brachte.

Biden "überrascht" über geheime Unterlagen in Privatbüro

Washington - US-Präsident Biden bemüht sich angesichts des Fundes geheimer Dokumente in seinem ehemaligen Privatbüro um Schadensbegrenzung. Er sei "überrascht" gewesen, dass die Dokumente überhaupt in das Büro gebracht worden seien, sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) am Rande eines Besuches in Mexiko-Stadt. Gleichzeitig versprach er "volle Kooperation" bei den Ermittlungen.

Wien übergibt LH-Konferenz-Vorsitz an das Burgenland

Wien/Eisenstadt - Im Wiener Rathaus übergibt Wien am Mittwoch offiziell den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz an das Burgenland, das in der ersten Jahreshälfte an der Spitze des Gremiums steht. Bei dem Festakt werden Wiens Landeshauptmann Michael Ludwig und sein Amtskollege aus dem Burgenland, Hans Peter Doskozil (beide SPÖ), das Wort ergreifen. Die Vorsitzführung des Burgenlands steht unter dem Motto "Sicherheit in bewegten Zeiten".

Australischer Kardinal George Pell gestorben

Vatikanstadt - Der australische Kardinal George Pell ist im Alter von 81 Jahren in Rom gestorben. Seinen Tod bestätigte der Erzbischof von Sydney, Anthony Fisher, in der Nacht auf Mittwoch auf seiner Facebook-Seite. Pell war unter Papst Franziskus jahrelang die Nummer drei im Vatikan und der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. 2020 wurde er jedoch im Berufungsverfahren freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen.

