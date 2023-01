Regierung einigt sich auf UVP-Novelle

Wien - Die türkis-grüne Koalition hat sich am ersten Klausurtag auf einen Teil ihres angekündigten Pakets zum schnelleren Ausbau Erneuerbarer Energien geeinigt: Wie die APA und das Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch aus Regierungskreisen erfuhren, gibt es eine Einigung auf die Novelle der Umweltverträglichkeitsprüfung, die zuletzt in der Warteschleife hing. Details werden bei einer Pressekonferenz am Vormittag präsentiert.

Kiewer Lagebericht deutet auf Verlust von Soledar hin

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben an 13 verschiedenen Orten russische Angriffe abgewehrt, die hart umkämpfte Kleinstadt Soledar im Donbass wird dabei aber nicht genannt. Zuvor hatten russische Einheiten die Eroberung der Stadt gemeldet. Soledar gilt als wichtiger Baustein des ukrainischen Festungswalls vor dem Ballungsgebiet zwischen Slowjansk und Kramatorsk. Es ist der letzte Großraum im Gebiet Donbass, den die Ukrainer noch kontrollieren.

Mehrere Verletzte bei Messerangriff in Paris

Paris - Nach einem Angriff am Pariser Bahnhof Gare du Nord hat Frankreichs Innenminister den Einsatzkräften gedankt. G�rald Darmanin schrieb am Mittwoch auf Twitter: "Danke an die Sicherheitskräfte für ihre effiziente und mutige Reaktion". Ein Angreifer hatte am Morgen an dem Bahnhof sechs Menschen verletzt, einen davon laut Staatsanwaltschaft schwer. Der Angreifer sei schnell "neutralisiert" worden, so der Minister weiter. Der Zugverkehr läuft inzwischen wieder normal.

Erste Rangeleien mit Polizei in Lützerath bei Räumung

Wien/Österreich-weit - Hunderte Polizisten haben sich am Mittwoch beim Braunkohleort Lützerath im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen in Bewegung gesetzt und sind in den von Aktivisten besetzten Ort vorgedrungen. Laut dpa kam es zu ersten Rangeleien. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass Einsatzkräfte den Ort komplett umstellen wollen. Auf Twitter bestätigte die Polizei, dass die Räumung begonnen hat.

"Letzte Generation" blockt Wiener Gürtel beim Westbahnhof

Wien - Die Klima-Blockaden in Wien sind auch Mittwochfrüh weitergegangen. Aktivisten der "Letzten Generation" haben gegen 8.00 Uhr unter anderem den äußeren Gürtel beim Westbahnhof "gesperrt". Es waren etwa zehn Demonstranten beteiligt, die Polizei rückte aus. Am Gürtel baute sich sehr schnell ein Stau auf. Nach Angaben der "Letzten Generation" wurde auch der Innere Gürtel auf dem Europaplatz blockiert.

Räumung von Lützerath steht bevor

Erkelenz - Massive Kräfte der Polizei stehen seit Mittwochfrüh für die Räumung des deutschen Dorfes Lützerath am Rande des rheinischen Braunkohle-Reviers in Nordrhein-Westfalen bereit. "Ab heute muss man jederzeit mit der Räumung rechnen", so ein Polizeisprecher. Die Polizei habe bereits am Vortag mit dem Abbau von Barrikaden begonnen. Sie hat massive Kräfte in der Region zusammengezogen. RWE will den Weiler abreißen, um die unter der Ortschaft gelegene Braunkohle abbaggern zu können.

Spielberg gewinnt Golden Globes mit "The Fabelmans"

Beverly Hills/Hollywood - US-Regisseur Steven Spielberg hat mit seinem Film "The Fabelmans" den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Er setzte sich bei der Trophäen-Gala in der Nacht zum Mittwoch gegen James Camerons "Avatar: The Way of Water", "Elvis", "T�r" und "Top Gun: Maverick" durch. Der 76-jährige Spielberg holte mit seinem autobiografischen Film über seine Kindheit und Jugend auch den Regie-Globe.

Terror-Prozess: DNA-Gutachten soll erläutert werden

Wien - Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen verletzt hatte, wird am Mittwoch mit der DNA-Sachverständigen Christina Stein fortgesetzt, die ihre Erkenntnisse zur Spurenlage hinsichtlich der beim Attentat verwendeten Waffen, Patronen und sonstigen Utensilien darlegen soll. Auf Tatwaffe und Munition wurden DNA-Spuren mehrerer Angeklagter festgestellt.

