Regierung einigt sich auf UVP-Novelle

Wien - Die türkis-grüne Koalition hat sich am ersten Klausurtag auf einen Teil ihres angekündigten Pakets zum schnelleren Ausbau Erneuerbarer Energien geeinigt: Wie die APA und das Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch aus Regierungskreisen erfuhren, gibt es eine Einigung auf die Novelle der Umweltverträglichkeitsprüfung, die zuletzt in der Warteschleife hing. Details werden bei einer Pressekonferenz am Vormittag präsentiert.

Kiewer Lagebericht deutet auf Verlust von Soledar hin

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben an 13 verschiedenen Orten russische Angriffe abgewehrt, die hart umkämpfte Kleinstadt Soledar im Donbass wird dabei aber nicht genannt. Zuvor hatten russische Einheiten die Eroberung der Stadt gemeldet. Soledar gilt als wichtiger Baustein des ukrainischen Festungswalls vor dem Ballungsgebiet zwischen Slowjansk und Kramatorsk. Es ist der letzte Großraum im Gebiet Donbass, den die Ukrainer noch kontrollieren.

Regierung beeinsprucht Burgenlands Abgabe für Erneuerbare

Eisenstadt/Wien - Die Bundesregierung beeinsprucht im Ministerrat am Mittwoch das burgenländische Raumplanungsgesetz erneut, wie Ö1 und APA aus Regierungskreisen erfahren haben. Begründet wird dies unter anderem damit, dass die in der vergangenen November beschlossenen Novelle enthaltene höhere Windkraft- und Photovoltaik-Abgabe Bundesinteressen gefährdet. Das Land hingegen wies die Kritik zurück und ortete eine "Blockade" für Maßnahmen zur Eindämmung hoher Energiekosten.

30-Jährige im Pinzgau getötet: Mordprozess gegen Ehemann

Salzburg/Zell am See - Am Landesgericht Salzburg hat am Mittwoch ein zweitägiger Prozess gegen einen 42-Jährigen wegen des Vorwurfs des Mordes begonnen. Der Gastronom soll am 13. Mai 2022 in seinem Gasthaus im Pinzgau seine 30-jährige Frau, die von ihm getrennt lebte, aus Eifersucht gewürgt und mit drei Messerstichen getötet haben. Er stellte sich einen Tag später der Polizei und legte ein Tatsachengeständnis ab.

Mehrere Verletzte bei Messerangriff in Paris

Paris - Bei einem Messerangriff am Pariser Bahnhof Gare du Nord sind Mittwoch früh sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der Angreifer sei schnell "neutralisiert" worden, schrieb Innenminister Gerald Damanin auf Twitter. "Danke an die Sicherheitskräfte für ihre effiziente und mutige Reaktion." Der Zugverkehr läuft inzwischen wieder normal.

Attacken auf Polizei bei Räumungseinsatz in Lützerath

Wien/Österreich-weit - Hunderte Polizisten haben am Mittwoch beim Braunkohleort Lützerath im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen mit der Räumung des von Aktivisten besetzten Ortes begonnen. Nach Angaben der Polizei kam es dabei zu ersten gewalttätigen Zwischenfällen. Unterdessen gab der Energiekonzern RWE bekannt, dass bereits am Mittwoch der Rückbau der Siedlung beginnen soll und auch ein Bauzaun errichtet werden soll.

"Letzte Generation" blockierte Wiener Gürtel

Wien/Österreich-weit - Die Klima-Blockaden in Wien sind auch Mittwochfrüh weitergegangen. Aktivisten und Aktivistinnen der "Letzten Generation" haben gegen 8.00 Uhr unter anderem den Äußeren Gürtel beim Westbahnhof "gesperrt". Laut den Demonstranten wurden der Verkehr auf drei Straßen gestoppt und auch der Innere Gürtel auf dem Europaplatz blockiert. Am Gürtel baute sich schnell ein Stau auf. Gegen 9.30 Uhr hatte die Polizei die Blockade aufgelöst, es gab zwölf Festnahmen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red