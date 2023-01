Kiew bestreitet Einnahme von Soledar durch Wagner-Gruppe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Kiew hat die Einnahme der umkämpften ostukrainischen Stadt Soledar durch die russische Söldnertruppe Wagner dementiert. "Soledar war, ist und wird immer ukrainisch sein", erklärte die ukrainische Armee am Mittwoch im Onlinedienst Telegram. Russische Truppen haben nach Darstellung des Verteidigungsministeriums in Moskau die ostukrainische Kleinstadt Soledar eingekesselt.

WKÖ-Mahrer zum Export 2023: Glas zu "zwei Drittel voll"

Wien - Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer hat heute ein optimistisches Bild für den heimischen Außenhandel für das heurige Jahr gezeichnet. Die vorsichtig positive Erwartungshaltung vom Vorjahr habe sich bereits im Herbst noch einmal deutlich aufgehellt. "Das Glas, mit dem wir ins Jahr 2023 starten, ist spürbar zu zwei Drittel voll", so Mahrer am Mittwoch. Er hofft, dass die Schallmauer von 200 Mrd. an Güterexporten heuer geknackt werden kann, das wäre ein "Sensationseffekt".

Sechs Verletzte bei Stichwaffenattacke in Pariser Bahnhof

Paris - Bei einem Angriff mit einer Stichwaffe im Pariser Bahnhof Gare du Nord hat ein Mann am Mittwochmorgen sechs Menschen verletzt, einen von ihnen schwer. Die Polizei habe den Angreifer mit Waffeneinsatz überwältigt und schwer verletzt festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein terroristischer Hintergrund wurde zunächst ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordversuchs.

Lage bei Räumungseinsatz in Lützerath laut Polizei "stabil"

Wien/Österreich-weit - Nach dem Start der Räumung des besetzten Braunkohleortes Lützerath im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat sich die Lage nach Angaben eines Polizeisprechers am Mittwochvormittag stabilisiert. Zu möglichen Verletzten hatte der Polizeisprecher zunächst keine Erkenntnisse. Unterdessen gab der Energiekonzern RWE bekannt, dass bereits am Mittwoch der Rückbau der Siedlung beginnen soll und auch ein Bauzaun errichtet werden soll.

Wien übergabt LH-Konferenz-Vorsitz an das Burgenland

Wien/Eisenstadt - Im Wiener Rathaus hat Wien am Mittwoch offiziell den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz an das Burgenland übergeben - das in der ersten Jahreshälfte turnusgemäß an der Spitze des Gremiums steht. Bei dem Festakt überreichte Wiens Landeshauptmann Michael Ludwig seinem Amtskollegen aus dem Burgenland, Hans Peter Doskozil (beide SPÖ), symbolisch ein Staffelholz. Beide verwiesen auf die wichtige Bedeutung der parteiübergreifenden Arbeit in der LH-Konferenz.

Ausweichquartier des Parlaments wird abgebaut

Wien - Das Parlamentsgebäude in Wien wird morgen, Donnerstag, nach fünfjähriger Sanierung feierlich wiedereröffnet. Mit der Rückübersiedlung in das Haus am Ring kommt auch das Aus für das Ausweichquartier. Wie die Parlamentskorrespondenz am Mittwoch mitteilte, werden die drei Pavillons (einer im Bibliothekshof, zwei am Heldenplatz) ab 20. Februar 2023 abgebaut. Die in der Hofburg genutzten Bereiche werden wieder an die Burghauptmannschaft übergeben.

Kirchenaustritte von Katholiken auf neuem Rekordhoch

Wien - Die Zahl der Kirchenaustritte in Österreich ist auf einem neuen Rekordhoch: 90.808 Personen haben 2022 die katholische Kirche verlassen, besagt die am Mittwoch veröffentlichte Kirchenstatistik. Damit haben im vergangenen Jahr mehr Menschen die Kirche verlassen als 2010 mit 85.960. Einen einzelnen ausschlaggebenden Grund für die vielen Austritte scheint es nicht zu geben. Die Zahl der Katholiken schrumpfte gegenüber dem Vorjahr von 4,83 Mio. auf 4,73 Mio. (1,96 Prozent).

Regierung beeinsprucht Burgenlands Abgabe für Erneuerbare

Eisenstadt/Wien - Die Bundesregierung beeinsprucht im Ministerrat am Mittwoch das burgenländische Raumplanungsgesetz erneut, wie Ö1 und APA aus Regierungskreisen erfahren haben. Begründet wird dies unter anderem damit, dass die in der vergangenen November beschlossenen Novelle enthaltene höhere Windkraft- und Photovoltaik-Abgabe Bundesinteressen gefährdet. Das Land hingegen wies die Kritik zurück und ortete eine "Blockade" für Maßnahmen zur Eindämmung hoher Energiekosten.

