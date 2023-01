Regierung einigte sich auf Erneuerbaren-Offensive

Wien - Die türkis-grüne Koalition hat als Ergebnis ihrer Klausur in Mauerbach am Mittwoch wie erwartet ein Paket präsentiert, mit dem der Ausbau erneuerbarer Energien schneller gehen soll. Noch so gut wie nichts auf den Boden gebracht hat die Regierung gegen den Fachkräftemangel - hier wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Vereinbart wurde die schrittweise Abschaffung der geblockten Altersteilzeit. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einem guten Start ins Jahr.

Erbitterter Kampf um Kleinstadt Soledar in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Um die ostukrainische Kleinstadt Soledar liefern sich ukrainische Soldaten einen erbitterten Kampf mit russischen Truppen und der Söldner-Einheit Wagner. Bei eisigen Temperaturen tobten heftige Gefechte im Zentrum der nahe Bachmut gelegenen Stadt. Am Mittwochmittag erklärte das ukrainische Militär, Soledar sei noch nicht unter russischer Kontrolle. Auch das russische Verteidigungsministerium teilte mit, Soledar sei zwar eingekesselt, die Kämpfe hielten aber an.

Reiselust trotz Inflation ungebrochen

Wien - Herr und Frau Österreicher wollen sich ihren Urlaub 2023 trotz hoher Inflation nicht nehmen lassen. Neun von zehn Befragten wollen ein- bis zweimal verreisen, wie eine Umfrage im Auftrag des Reiseveranstalters Ruefa zeigt. Das sind so viele wie vor der Pandemie. Bei dem Unternehmen sind Reisen heuer laut Vorständin Helga Freund im Schnitt um 8 Prozent teurer. Frühbucher könnten aber bis zu 40 Prozent günstiger fahren.

Aktivisten leisteten bei Räumung in Lützerath Widerstand

Wien/Österreich-weit - Mit einem massiven Aufgebot hat die Polizei am Mittwoch begonnen, den von Klimaaktivisten besetzten Ort Lützerath im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen zu räumen. Laut Polizei wurden vereinzelt Molotow-Cocktails, Steine und Pyrotechnik in Richtung der Beamten geworfen. Doch auf den ganz massiven Widerstand, wie er befürchtet worden war, trafen die Beamten nach Einschätzung von Beobachtern nicht. Nach etwa zwei Stunden bezeichnete die Polizei die Lage als "stabil".

Terror-Prozess: DNA-Gutachten erläutert

Wien - Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen verletzt hatte, wurde am Mittwoch mit der DNA-Sachverständigen Christina Stein fortgesetzt. Diese legte ihre Erkenntnisse zur Spurenlage hinsichtlich der beim Attentat verwendeten Waffen, Patronen und sonstigen Utensilien dar. Auf Tatwaffe und Munition wurden DNA-Spuren mehrerer Angeklagter festgestellt.

Wien übergabt LH-Konferenz-Vorsitz an das Burgenland

Wien/Eisenstadt - Im Wiener Rathaus hat Wien am Mittwoch offiziell den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz an das Burgenland übergeben - das in der ersten Jahreshälfte turnusgemäß an der Spitze des Gremiums steht. Bei dem Festakt überreichte Wiens Landeshauptmann Michael Ludwig seinem Amtskollegen aus dem Burgenland, Hans Peter Doskozil (beide SPÖ), symbolisch ein Staffelholz. Beide verwiesen auf die wichtige Bedeutung der parteiübergreifenden Arbeit in der LH-Konferenz.

Australischer Kardinal George Pell gestorben

Vatikanstadt - Der australische Kardinal George Pell ist im Alter von 81 Jahren in Rom gestorben. Seinen Tod bestätigte der Erzbischof von Sydney, Anthony Fisher, in der Nacht auf Mittwoch auf seiner Facebook-Seite. Pell war unter Papst Franziskus jahrelang die Nummer drei im Vatikan und der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. 2020 wurde er jedoch im Berufungsverfahren freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen.

30-Jährige im Pinzgau getötet: Mordprozess gegen Ehemann

Salzburg/Zell am See - Am Landesgericht Salzburg hat am Mittwoch ein zweitägiger Prozess gegen einen 42-Jährigen wegen des Vorwurfs des Mordes begonnen. Der Gastronom soll am 13. Mai 2022 in seinem Gasthaus im Pinzgau seine 30-jährige Frau, die von ihm getrennt lebte, im Streit gewürgt und mit drei Messerstichen getötet haben. Er stellte sich einen Tag später der Polizei und legte ein Tatsachengeständnis ab. Sein Verteidiger sagte, "es war kein Mord, sondern Totschlag im Affektrausch".

