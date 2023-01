Regierung einigte sich auf Erneuerbaren-Offensive

Wien - Die türkis-grüne Koalition hat als Ergebnis ihrer Klausur in Mauerbach am Mittwoch wie erwartet ein Paket präsentiert, mit dem der Ausbau erneuerbarer Energien schneller gehen soll. Noch so gut wie nichts auf den Boden gebracht hat die Regierung gegen den Fachkräftemangel - hier wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Vereinbart wurde die schrittweise Abschaffung der geblockten Altersteilzeit. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einem guten Start ins Jahr.

Erbitterter Kampf um Kleinstadt Soledar in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Um die ostukrainische Kleinstadt Soledar liefern sich ukrainische Soldaten einen erbitterten Kampf mit russischen Truppen und der Söldner-Einheit Wagner. Bei eisigen Temperaturen tobten heftige Gefechte im Zentrum der nahe Bachmut gelegenen Stadt. Am Mittwochmittag erklärte das ukrainische Militär, Soledar sei noch nicht unter russischer Kontrolle. Auch das russische Verteidigungsministerium teilte mit, Soledar sei zwar eingekesselt, die Kämpfe hielten aber an.

Aktivisten leisteten bei Räumung in Lützerath Widerstand

Wien/Österreich-weit - Nach dem Start der Räumung des besetzten Braunkohleortes Lützerath im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat sich die Lage nach Angaben eines Polizeisprechers am Mittwochvormittag stabilisiert. Der Energiekonzern RWE gab bekannt, dass bereits am Mittwoch der Rückbau der Siedlung beginnen soll und auch ein Bauzaun errichtet werden soll. Die deutsche Bundesregierung verurteilte die gewaltsamen Ausschreitungen bei der Räumung des Ortes.

30-Jährige im Pinzgau getötet: Mordprozess gegen Ehemann

Salzburg/Zell am See - Am Landesgericht Salzburg hat am Mittwoch ein zweitägiger Prozess gegen einen 42-Jährigen wegen des Vorwurfs des Mordes begonnen. Der Gastronom soll am 13. Mai 2022 in seinem Gasthaus im Pinzgau seine 30-jährige Frau, die von ihm getrennt lebte, im Streit gewürgt und mit drei Messerstichen getötet haben. Er stellte sich einen Tag später der Polizei und legte ein Tatsachengeständnis ab. Sein Verteidiger sagte, "es war kein Mord, sondern Totschlag im Affektrausch".

Winterbuchungen mangels Schnees massiv gebremst

Wien - Im Tourismus ist die heurige Wintersaison bisher vom Schneemangel im Jänner beeinträchtigt. Die Branche hofft auf einen starken Februar, den dank Semesterferien traditionell umsatzstärksten Monat der Saison. "Der Winter war wirklich gut gebucht, aber im Jänner sieht es schlechter aus", sagte Ruefa-Chefin Helga Freund am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Es brauche kurzfristig Schnee, dann werde auch kurzfristig wieder gebucht.

Taliban: 20 Tote bei Selbstmordanschlag vor Außenministerium

Kabul - Bei einem Selbstmordanschlag vor dem Außenministerium in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben der radikal-islamischen Taliban-Regierung am Mittwoch 20 Menschen getötet worden. Es gebe zudem zahlreiche Verletzte, sagte ein Mitarbeiter des Informations-Ministeriums. Der Attentäter habe erfolglos versucht, in das Gebäude einzudringen.

Antrag auf U-Haft für 41-Jährigen nach Amokfahrt in Linz

Linz - Die Staatsanwaltschaft Linz hat am Mittwoch die U-Haft für jenen Iraker beantragt, der nach einer Messerattacke auf seine Frau auf der Flucht zwei Polizisten niedergefahren haben soll. Die Anklagebehörde ermittelt wegen des Verdachts des dreifachen Mordversuchs, teilte Staatsanwaltschaftssprecherin Ulrike Breiteneder mit. Der 41-Jährige habe sich bisher "sehr dürftig" zu den Anschuldigungen geäußert.

3,5 Jahre Haft für Schlepper nach Unfall mit 16 Verletzten

Eisenstadt - Ein 43-jähriger Schlepper ist am Mittwoch in Eisenstadt zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden, weil er auf der Flucht vor einer Kontrolle durch das Bundesheer einen Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten und zwölf weiteren Verletzten verursacht haben soll. Der Rumäne hatte in Wallern (Bezirk Neusiedl am See) in einer Linkskurve mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen überladenen Van verloren und war von der Straße abgekommen. Er bekannte sich schuldig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red