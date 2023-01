Erbitterter Kampf um Kleinstadt Soledar in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Während der Westen über die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine debattiert, spitzt sich die Lage an der Front rund um die umkämpfte Kleinstadt Soledar weiter zu. Kiew widersprach am Mittwoch russischen Angaben, wonach der strategisch wichtige Ort im Osten des Landes an die feindlichen Truppen gefallen sei. "Die Russen sagen, dass Soledar unter ihrer Kontrolle sei. Das stimmt nicht", teilte der Sprecher der Ostgruppe der ukrainischen Armee, Serhij Tscherewatyj, mit.

Russland wechselt Kommandeur für Ukraine-Krieg erneut aus

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Rund zehneinhalb Monate nach Kriegsbeginn hat Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu Generalstabschef Waleri Gerassimow zum neuen Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine ernannt. Der bisherige Kommandeur Sergej Surowikin, der den Posten erst im vergangenen Oktober übernommen hatte, solle Gerassimows Stellvertreter werden, teilte das Ministerium am Mittwoch in Moskau mit.

Regierung einigte sich auf Erneuerbaren-Offensive

Wien - Die türkis-grüne Koalition hat als Ergebnis ihrer Klausur in Mauerbach am Mittwoch wie erwartet ein Paket präsentiert, mit dem der Ausbau erneuerbarer Energien schneller gehen soll. Noch so gut wie nichts auf den Boden gebracht hat die Regierung gegen den Fachkräftemangel - hier wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Vereinbart wurde die schrittweise Abschaffung der geblockten Altersteilzeit. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einem guten Start ins Jahr.

Aktivisten leisteten bei Räumung in Lützerath Widerstand

Wien/Österreich-weit - Nach dem Start der Räumung des besetzten Braunkohleortes Lützerath im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat sich die Lage nach Angaben eines Polizeisprechers am Mittwochvormittag stabilisiert. Der Energiekonzern RWE gab bekannt, dass bereits am Mittwoch der Rückbau der Siedlung beginnen soll und auch ein Bauzaun errichtet werden soll. Die deutsche Bundesregierung verurteilte die gewaltsamen Ausschreitungen bei der Räumung des Ortes.

Terror-Prozess: DNA-Gutachten erläutert

Wien - Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen verletzt hatte, wurde am Mittwoch mit der DNA-Sachverständigen Christina Stein fortgesetzt. Diese legte ihre Erkenntnisse zur Spurenlage hinsichtlich der beim Attentat verwendeten Waffen, Patronen und sonstigen Utensilien dar. Auf Tatwaffe und Munition wurden DNA-Spuren mehrerer Angeklagter festgestellt.

Winterbuchungen mangels Schnees massiv gebremst

Wien - Im Tourismus ist die heurige Wintersaison bisher vom Schneemangel im Jänner beeinträchtigt. Die Branche hofft auf einen starken Februar, den dank Semesterferien traditionell umsatzstärksten Monat der Saison. "Der Winter war wirklich gut gebucht, aber im Jänner sieht es schlechter aus", sagte Ruefa-Chefin Helga Freund am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Es brauche kurzfristig Schnee, dann werde auch kurzfristig wieder gebucht.

Taliban: Tote bei Selbstmordanschlag vor Außenministerium

Kabul - Bei einem Selbstmordanschlag vor dem Außenministerium in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Mittwoch laut Polizeiangaben mindestens fünf Menschen getötet worden. Es gebe zudem zahlreiche Verletzte, teilten die Taliban mit. Afghanische Medien berichteten über weit höhere Opferzahlen und zitierten Quellen aus dem Außenministerium, wonach 20 Menschen ums Leben kamen und 26 verletzt wurden.

Antrag auf U-Haft für 41-Jährigen nach Amokfahrt in Linz

Linz - Die Staatsanwaltschaft Linz hat am Mittwoch die U-Haft für jenen Iraker beantragt, der nach einer Messerattacke auf seine Frau auf der Flucht zwei Polizisten niedergefahren haben soll. Die Anklagebehörde ermittelt wegen des Verdachts des dreifachen Mordversuchs, teilte Staatsanwaltschaftssprecherin Ulrike Breiteneder mit. Der 41-Jährige habe sich bisher "sehr dürftig" zu den Anschuldigungen geäußert.

