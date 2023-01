Parlamentsgebäude wird feierlich wieder eröffnet

Wien - Die Parlamentarier kehren am Donnerstag an ihren angestammten Sitz zurück. Das Gebäude am Ring wird nach über fünf Jahren Renovierung mit einem Festakt wieder eröffnet. Neben Reden der drei Nationalratspräsidenten, angeführt von Wolfgang Sobotka (ÖVP), und des aktuellen Bundesratsvorsitzenden Günter Kovacs (SPÖ) ist eine Festansprache des langjährigen Präsidenten des deutschen Bundestags, Wolfgang Schäuble (CDU), angesetzt. Auch die fünf Klubobleute werden zu Wort kommen.

Klimaaktivisten blockierten Schüttelstraße in Wien

Wien - Aktivisten der Letzten Generation haben Donnerstagfrüh kurz vor 8.00 Uhr die Schüttelstraße in Wien-Leopoldstadt an zwei Stellen blockiert. Geplant war laut deren Sprecher Florian Wagner, dadurch auch den Verkehr auf der Ostautobahn (A4) lahmzulegen und sich danach dort auf die Fahrbahn zu kleben. Dieser Versuch wurde jedoch von der Polizei vereitelt. Die Beamten erwarteten die Aktivisten am Aktionsort mit einem großen Polizeiaufgebot.

Lagebericht: Schwere russische Verluste bei Soledar

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Generalstab hat in seinem morgendlichem Lagebericht mitgeteilt, russische Kräfte hätten bei Angriffen auf Soledar und auf Nachschublinien schwere Verluste erlitten. In dem auf Facebook veröffentlichtem Bericht wurden Panzer und Artillerie im Raum Soledar erwähnt. Nach Angaben des Donezker Gouverneurs Pawlo Kyrylenko harren noch 559 Zivilisten in der Kleinstadt aus. Darunter seien 15 Kinder. Wegen der heftigen Kämpfe sei es unmöglich, sie zu evakuieren.

Ein Drittel der Lehrkräfte arbeitet Teilzeit

Wien - Rund ein Drittel der Lehrkräfte an den österreichischen Schulen arbeitet Teilzeit. Besonders hoch ist die Anzahl der Teilzeitkräfte dabei am Anfang der Berufskarriere - also in jenem Alter, in dem die Studienabsolventinnen und -absolventen in den Beruf einsteigen bzw. typischerweise ihre Beschäftigung aufgrund eigener jüngerer Kinder zurückschrauben, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP).

CARE: 339 Mio. Menschen können ohne Hilfe nicht überleben

Wien/Abuja - 339 Millionen Menschen hatten 2022 weltweit nicht genug Güter des täglichen Bedarfs zum Überleben und sind daher akut auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das geht aus dem CARE-Bericht "Breaking the Silence" hervor, bei dem die Hilfsorganisation alljährlich die zehn humanitären Krisen ins Rampenlicht rückt, über die im Vorjahr am wenigsten berichtet wurde. CARE Österreich-Geschäftsführerin Andrea Barschdorf-Hager nannte dies bei einer Pressekonferenz einen Rekord.

Erste indigene Ministerin Brasiliens vereidigt

Brasilia - Die Indigenen-Anführerin S�nia Guajajara hat in Brasilien Geschichte geschrieben: Die ehemalige Koordinatorin des indigenen Dachverbandes Abip ist in Bras�lia am Mittwoch (Ortszeit) als erste indigene Ministerin vereidigt worden. Sie steht künftig dem von Präsident Luiz In�cio Lula da Silva geschaffenen Ministerium für indigene Völker vor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red