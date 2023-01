Parlamentsgebäude wird feierlich wieder eröffnet

Wien - Die Parlamentarier kehren am Donnerstag an ihren angestammten Sitz zurück. Das Gebäude am Ring wird nach über fünf Jahren Renovierung mit einem Festakt wieder eröffnet. Neben Reden der drei Nationalratspräsidenten, angeführt von Wolfgang Sobotka (ÖVP), und des aktuellen Bundesratsvorsitzenden Günter Kovacs (SPÖ) ist eine Festansprache des langjährigen Präsidenten des deutschen Bundestags, Wolfgang Schäuble (CDU), angesetzt. Auch die fünf Klubobleute werden zu Wort kommen.

Räumung des besetzten Braunkohleorts Lützerath geht weiter

Wien/Österreich-weit - Die Polizei hat die Räumung des von Aktivisten besetzten deutschen Braunkohleorts Lützerath fortgesetzt. Einsatzkräfte drangen Donnerstagfrüh in ein Gehöft ein, wie ein dpa-Reporter berichtete. Sie sägten ein Loch in ein Tor und verschafften sich dadurch Zutritt. An dem Gehöft hängt ein gelbes Banner mit der Aufschrift "1,5�C heißt: Lützerath bleibt!". Einige Aktivisten wurden von dort weggebracht. Wenig später fuhr die Polizei eine Hebebühne auf den Innenhof des Gehöfts.

Neun Klimaaktivisten bei Blockade-Aktion festgenommen

Wien/Österreich-weit - Aktivisten der "Letzten Generation" haben Donnerstagfrüh kurz vor 8.00 Uhr die Schüttelstraße in Wien-Leopoldstadt an zwei Stellen blockiert. Geplant war laut deren Sprecher Florian Wagner, dadurch auch den Verkehr auf der Ostautobahn (A4) lahmzulegen und sich danach dort auf die Fahrbahn zu kleben. Dieser Versuch wurde jedoch von der Polizei vereitelt. Um 9.05 Uhr war die Aktion beendet, die Polizei nahm insgesamt neun Personen fest.

Deutlich mehr Sterbefälle im Dezember 2022

Wien - Im Dezember 2022 ist es zu einem deutlichen Anstieg der Sterbefälle in Österreich gekommen, wie die Statistik Austria am Donnerstag basierend auf vorläufigen Ergebnissen erhob. Mit 2.257 Toten in der Kalenderwoche 51 starben mehr Menschen als in jeder anderen Kalenderwoche des Jahres 2022. Damit wurde auch der höchste Wert des Jahres 2021 übertroffen, der bei 2.201 Verstorbenen in Kalenderwoche 48 lag", sagte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Auto-Neuzulassungen sanken 2022 um 10 Prozent

Wien - Die Auto-Neuzulassungen sind im Vorjahr um 10,3 Prozent auf 215.050 Pkw zurückgegangen. Damit war die Zahl der Pkw-Neuzulassungen 2022 so niedrig wie zuletzt vor 43 Jahren. Verglichen mit dem Vorkrisenjahr 2019 waren die Neuwagenverkäufe um mehr als ein Drittel rückläufig. Die CO2-Emissionen der neuen Pkw lagen im Durchschnitt bei 134 g/km. Insgesamt wurden im Vorjahr 305.332 Kfz neu zugelassen, um 17,8 Prozent weniger als 2021 und um 30 Prozent weniger als 2019.

Kämpfe um Soledar im Osten der Ukraine dauern an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die blutigen Kämpfe um die ukrainische Stadt Soledar im Gebiet Donezk dauern an. In seinem morgendlichem Lagebericht teilt der ukrainische Generalstab mit, russische Kräfte hätten bei Angriffen auf die Stadt und auf Nachschublinien schwere Verluste erlitten: "Mehr als 100 Russen auf einmal sind im Gebiet Soledar in die Hölle geschickt worden." Die Ukraine hatte zuvor russische Behauptungen zurückgewiesen, Soledar sei bereits eingenommen.

Britischer "Gitarrengott" Jeff Beck starb an Meningitis

New York - Jeff Beck gilt als einer der einflussreichsten Gitarristen der Geschichte, aber auch als unberechenbares Genie. Dies könnte ihm einen Platz ganz oben im Olymp der Megastars verwehrt haben. Nun ist der Brite im Alter von 78 Jahren plötzlich an bakterieller Meningitis gestorben, teilte seine Familie am Mittwochabend mit. Die erste Reihe der Rock-Legenden trauert und den "Gitarrengott" und "Gitarristen der Gitarristen".

Ein Drittel der Lehrkräfte arbeitet Teilzeit

Wien - Rund ein Drittel der Lehrkräfte an den österreichischen Schulen arbeitet Teilzeit. Besonders hoch ist die Anzahl der Teilzeitkräfte dabei am Anfang der Berufskarriere - also in jenem Alter, in dem die Studienabsolventinnen und -absolventen in den Beruf einsteigen bzw. typischerweise ihre Beschäftigung aufgrund eigener jüngerer Kinder zurückschrauben, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP).

