Parlamentsgebäude wird feierlich wieder eröffnet

Wien - Die Parlamentarier kehren am Donnerstag an ihren angestammten Sitz zurück. Das Gebäude am Ring wird nach über fünf Jahren Renovierung mit einem Festakt wieder eröffnet. Neben Reden der drei Nationalratspräsidenten, angeführt von Wolfgang Sobotka (ÖVP), und des aktuellen Bundesratsvorsitzenden Günter Kovacs (SPÖ) ist eine Festansprache des langjährigen Präsidenten des deutschen Bundestags, Wolfgang Schäuble (CDU), angesetzt. Auch die fünf Klubobleute werden zu Wort kommen.

Regierung macht Mandatskauf strafbar

Wien - Das neue Paket zur Bekämpfung von Korruption in der Politik ist geschnürt. Damit wird künftig der Kauf eines Mandats strafbar. Gleiches gilt, wenn Politiker oder Beamte für eine Position kandidieren und für den Fall ihrer Kür Versprechungen gegen Zuwendungen abgeben. Striktere Regeln gibt es auch für Vereine mit Politkontakten. Die zuständigen Ministerinnen Alma Zadic (Grüne) und Karoline Edtstadler (ÖVP) zeigten sich bei der Präsentation des Pakets am Donnerstag erfreut.

Kämpfe um Soledar im Osten der Ukraine dauern an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die blutigen Kämpfe um die ukrainische Stadt Soledar im Gebiet Donezk dauern an. In seinem morgendlichem Lagebericht teilt der ukrainische Generalstab mit, russische Kräfte hätten bei Angriffen auf die Stadt und auf Nachschublinien schwere Verluste erlitten: "Mehr als 100 Russen auf einmal sind im Gebiet Soledar in die Hölle geschickt worden." Die Ukraine hatte zuvor russische Behauptungen zurückgewiesen, Soledar sei bereits eingenommen.

OSZE-Vorsitzender ruft Russland zum Ende der Aggression auf

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der neue OSZE-Vorsitzende Bujar Osmani hat Russland zum Ende seines Angriffskrieges in der Ukraine aufgerufen. "Die Ukraine wird unsere oberste Priorität bleiben, die Aggression muss aufhören", sagte Osmani am Donnerstag in einer Rede vor dem Ständigen Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Ohne Russland ein einziges Mal explizit zu nennen, bezog er klar gegen das völkerrechtswidrige Vorgehen des größten OSZE-Staates Stellung.

Neun Klimaaktivisten bei Blockade-Aktion festgenommen

Wien/Österreich-weit - Aktivisten der "Letzten Generation" haben Donnerstagfrüh kurz vor 8.00 Uhr die Schüttelstraße in Wien-Leopoldstadt an zwei Stellen blockiert. Geplant war laut deren Sprecher Florian Wagner, dadurch auch den Verkehr auf der Ostautobahn (A4) lahmzulegen und sich danach dort auf die Fahrbahn zu kleben. Dieser Versuch wurde jedoch von der Polizei vereitelt. Um 9.05 Uhr war die Aktion beendet, die Polizei nahm insgesamt neun Personen fest.

Räumung des besetzten Braunkohleorts Lützerath geht weiter

Wien/Österreich-weit - Die Polizei hat die Räumung des von Aktivisten besetzten deutschen Braunkohleorts Lützerath fortgesetzt. Einsatzkräfte drangen Donnerstagfrüh in ein Gehöft ein, wie ein dpa-Reporter berichtete. Sie sägten ein Loch in ein Tor und verschafften sich dadurch Zutritt. An dem Gehöft hängt ein gelbes Banner mit der Aufschrift "1,5�C heißt: Lützerath bleibt!". Einige Aktivisten wurden von dort weggebracht. Wenig später fuhr die Polizei eine Hebebühne auf den Innenhof des Gehöfts.

Deutlich mehr Sterbefälle im Dezember 2022

Wien - Im Dezember 2022 ist es zu einem deutlichen Anstieg der Sterbefälle in Österreich gekommen, wie die Statistik Austria am Donnerstag basierend auf vorläufigen Ergebnissen erhob. Mit 2.257 Toten in der Kalenderwoche 51 starben mehr Menschen als in jeder anderen Kalenderwoche des Jahres 2022. Damit wurde auch der höchste Wert des Jahres 2021 übertroffen, der bei 2.201 Verstorbenen in Kalenderwoche 48 lag", sagte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Digitale Vignette für volle Gültigkeit bis Samstag kaufen

Wien - Die Autobahn-Jahresvignette 2022 ist noch bis Ende Jänner gültig. Wer sich 2023 für die digitale Variante entscheidet, muss diese bis Samstag kaufen, damit sie ab 1. Februar aktiviert ist. Daran erinnerte der Autobahnbetreiber Asfinag am Donnerstag in einer Aussendung. Das liege an der Konsumentenschutzfrist, die Digitale Vignette ist nämlich erst am 18. Tag nach dem Online-Kauf gültig. Die Klebevignette - für 2023 purpurfarben - gilt dagegen ab dem Anbringen am Fahrzeug.

