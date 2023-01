Parlamentsgebäude feierlich wieder eröffnet

Wien - Mit einem regelrechten Staatsakt hat das Parlament am Donnerstag wieder den Betrieb im Haus am Ring aufgenommen. Bei einer Veranstaltung im historischen Sitzungssaal war beinahe das gesamte offizielle Österreich erschienen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwies dem Parlament ebenso die Ehre wie der größte Teil der Bundesregierung. Das Parlament war während der vergangenen fünf Jahre umfassend saniert worden.

Regierung macht Mandatskauf strafbar

Wien - Das neue Paket zur Bekämpfung von Korruption in der Politik ist geschnürt. Damit wird künftig der Kauf eines Mandats strafbar. Gleiches gilt, wenn Politiker oder Beamte für eine Position kandidieren und für den Fall ihrer Kür Versprechungen gegen Zuwendungen abgeben. Striktere Regeln gibt es auch für Vereine mit Politkontakten. Die zuständigen Ministerinnen Alma Zadic (Grüne) und Karoline Edtstadler (ÖVP) zeigten sich bei der Präsentation des Pakets am Donnerstag erfreut.

Neun Klimaaktivisten bei Blockade-Aktion festgenommen

Wien/Österreich-weit - Aktivisten der "Letzten Generation" haben Donnerstagfrüh kurz vor 8.00 Uhr die Schüttelstraße in Wien-Leopoldstadt an zwei Stellen blockiert. Geplant war laut deren Sprecher Florian Wagner, dadurch auch den Verkehr auf der Ostautobahn (A4) lahmzulegen und sich danach dort auf die Fahrbahn zu kleben. Dieser Versuch wurde jedoch von der Polizei vereitelt. Um 9.05 Uhr war die Aktion beendet, die Polizei nahm insgesamt neun Personen fest.

Abrissbagger arbeiten sich in Lützerath durch Barrikaden

Lützerath - Die deutsche Polizei ist mit der Räumung des Braunkohleorts Lützerath auch am zweiten Tag zügig vorangekommen. Zahlreiche Holzhütten und Barrikaden der Aktivisten wurden am Donnerstag von Baggern dem Erdboden gleichgemacht. Die Besetzer ließen sich meist ohne große Gegenwehr wegtragen. Auch die ersten Häuser der einstigen Bewohner von Lützerath wurden geräumt. Dort leisteten die Besetzer teilweise stärkeren Widerstand, es flogen Feuerwerkskörper in Richtung der Einsatzkräfte.

Kämpfe um Soledar im Osten der Ukraine dauern an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hält nach eigenen Angaben dem Ansturm russischer Soldaten auf die heftig umkämpfte Stadt Soledar weiter stand. Beide Seiten sprachen von zahlreichen Toten. Die Straßen des Orts sollen mit Leichen gesät sein. "Russland treibt seine eigenen Leute zu Tausenden in den Tod, aber wir halten durch", sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Donnerstag. Laut der russischen Agentur TASS soll der Westen der Stadt in russischer Hand sein.

OSZE-Vorsitzender fordert Ende des russischen Angriffskriegs

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der neue OSZE-Vorsitzende Bujar Osmani hat Russland zum Ende seines Angriffskrieges in der Ukraine aufgerufen. "Die Ukraine wird unsere oberste Priorität bleiben, die Aggression muss aufhören", sagte Osmani am Donnerstag in einer Rede vor dem Ständigen Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). In einer anschließenden Pressekonferenz warnte er davor, dass der Krieg weitere Konflikte in Europa zum Eskalieren bringen könnte.

Ukraine - Bald Entscheidung über Lieferung von Kampfpanzern

Berlin - In der Debatte um Leopard-Kampfpanzer für die Ukraine steigt der Druck auf die deutsche Regierung. Polen will der Ukraine im Rahmen einer "internationalen Koalition" auch Leopard-Panzer aus deutscher Produktion liefern. Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich grundsätzlich offen für das Vorhaben Polens gezeigt. Weitere Klärung könnte ein Treffen unter US-Leitung im rheinland-pfälzischen Ramstein Ende kommender Woche bringen.

Europas größtes Vorkommen Seltener Erden entdeckt

Kiruna - Im Norden von Schweden ist das bisher größte in Europa bekannte Vorkommen an Seltenen Erden entdeckt worden, die nötig sind für die Produktion von Elektroautos und Windkraftturbinen. Den Fund gab die staatliche schwedische Firma LKAB bekannt. Deren Chef Jan Moström erklärte, dies sei "eine gute Nachricht" nicht nur für die Region und Schweden, sondern für Europa und das Klima.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red