Parlamentsgebäude feierlich wieder eröffnet

Wien - Das Parlament ist am Donnerstag nun auch offiziell an seinen Stammsitz an der Wiener Ringstraße zurückgekehrt. Mit einem Festakt wurde die erfolgreiche Sanierung gefeiert, die alles in allem gut fünf Jahre in Anspruch genommen hatte. Auch wenn der Rahmen würdig war, gab es vor den Augen von Bundespräsident und Bundesregierung doch einige Sticheleien. Die Rede von Festgast Wolfgang Schäuble (CDU) wusste zu polarisieren.

Schweizer Bundespräsident zu Antrittsbesuch in Wien

Bern/Wien - Die traditionelle erste Auslandsreise führt auch den neuen Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset nach Wien. Berset wird am Freitag (10.30 Uhr) von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren vor der Hofburg empfangen, für 12.00 Uhr ist ein Pressegespräch geplant. Der Westschweizer Sozialdemokrat trifft dann auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und seinen Ressort-Amtskollegen, Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne).

In Tschechien beginnt zweitägige Präsidentschaftswahl

Prag - In Tschechien beginnt am Freitag die zweitägige Präsidentschaftswahl. Rund 8,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihr Staatsoberhaupt direkt zu bestimmen. Umfragen deuten auf ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem populistischen Ex-Regierungschef und Milliardär Andrej Babiš, dem Ex-General Petr Pavel und der Wirtschaftsprofessorin Danuše Nerudov� hin.

Klimaforscher machen Ölkonzern ExxonMobil schwere Vorwürfe

Irving (Texas) - Klimaforscher der Harvard University und des Potsdam-Instituts für Klimaforschung (PIK) machen dem Ölkonzern ExxonMobil schwere Vorwürfe. Das US-Unternehmen habe die globale Erderwärmung als Folge des Ausstoßes von Treibhausgasen seit Ende der 1970er-Jahre genau vorhergesagt, schreiben die Forscher in einem Artikel im Fachjournal "Science". Zugleich habe das Unternehmen diesen Zusammenhang jahrzehntelang systematisch heruntergespielt.

Abrissbagger arbeiten sich in Lützerath durch Barrikaden

Lützerath - Die deutsche Polizei ist mit der Räumung des Braunkohleorts Lützerath auch am zweiten Tag zügig vorangekommen. Zahlreiche Holzhütten und Barrikaden der Aktivisten wurden am Donnerstag von Baggern dem Erdboden gleichgemacht. Die Einsatzkräfte stießen auch auf unterirdische Gänge, in denen sich Aktivisten verschanzten. "Die Räumung der überirdischen Strukturen ist weitgehend abgeschlossen", sagte Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach.

Sonderermittler soll Bidens Unterlagen-Affäre untersuchen

Washington - Ein unabhängiger Sonderermittler soll den Fund diverser Geheimunterlagen in Privaträumen von US-Präsident Joe Biden aus seiner Zeit als Vize untersuchen. Dies sei im öffentlichen Interesse, sagte US-Justizminister Merrick Garland am Donnerstag bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt in Washington. Garland wurde als Justizminister von Biden ausgesucht und lagert die politisch heiklen Untersuchungen nun aus - wie zuvor in einem ähnlichen Fall des Ex-Präsidenten Donald Trump.

Lebenslang für Ehemann nach Tötung von Frau im Pinzgau

Salzburg/Zell am See - Am Landesgericht Salzburg ist am Donnerstag ein 42-jähriger Österreicher wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Gastronom soll am 13. Mai 2022 im Pinzgau seine 30-jährige Ehefrau mit drei Messerstichen getötet haben. Außerdem wird der Mann in eine Anstalt für geistig abnorme, aber zurechnungsfähige Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil der Geschworenen fiel am Nachmittag einstimmig aus, es ist aber noch nicht rechtskräftig.

