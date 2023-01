Elvis-Tochter Lisa Marie Presley gestorben

Los Angeles - Lisa Marie Presley, die einzige Tochter der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley (1935-1977), ist am Donnerstag (Ortszeit) in einem Spital in Los Angeles 54-jährig gestorben. "Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat", teilte Priscilla Presley (77), die Mutter der Sängerin, mit. "Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je kannte."

In Tschechien beginnt zweitägige Präsidentschaftswahl

Prag - In Tschechien beginnt am Freitag die zweitägige Präsidentschaftswahl. Rund 8,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihr Staatsoberhaupt direkt zu bestimmen. Umfragen deuten auf ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem populistischen Ex-Regierungschef und Milliardär Andrej Babiš, dem Ex-General Petr Pavel und der Wirtschaftsprofessorin Danuše Nerudov� hin.

Deutsche Wirtschaft wuchs 2022 um 1,9 Prozent

Wiesbaden/Berlin - Trotz Inflation, Ukraine-Kriegs und anhaltender Lieferprobleme ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Wegen der Energiekrise konnte die Wirtschaft allerdings nicht an das Jahr 2021 anknüpfen, als es konjunkturell um 2,6 Prozent nach oben ging. Für heuer rechnen die meisten Fachleute mit einer leichten Rezession.

Drei Viertel fürchten wirtschaftlichen Abstieg

Linz/Wien - 3 von 4 Österreichern plagen wirtschaftliche Abstiegsängste. Das zeigt eine am Freitag präsentierte IMAS-Umfrage. Auch die Zukunftsaussichten der jungen Generation werden schlechter eingeschätzt als früher. Der Glaube an den sozialen Aufstieg durch Leistung ist stark gesunken. Viele verfolgen angesichts der vielen Krisen weniger Nachrichten und scheuen Diskussionen, in die eigenen vier Wände zurückziehen will sich die Mehrheit deshalb aber nicht.

Schäden und Tote durch Wetterextreme in den USA

Washington - Überflutete Ortschaften und meterhohe Schneemassen an der Westküste, tödliche Wirbelstürme im Südosten: Durch Wetterextreme sind in den USA mindestens zwei Dutzend Menschen gestorben. Ein Ende der starken Winterstürme in dem gewöhnlich sonnenverwöhnten Kalifornien ist nicht in Sicht. Die anhaltenden Niederschläge haben kleine Bäche in reißende Flüsse verwandelt, Teile des bevölkerungsreichsten US-Staates stehen unter Wasser.

Kämpfe um die ostukrainische Stadt Soledar gehen weiter

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Kämpfe um die ostukrainische Kleinstadt Soledar halten nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kiew an. Die ukrainischen Soldaten versuchten, sich gegen die intensiven russischen Angriffe zu stemmen, schrieb die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. "Die Nacht war heiß, die Kämpfe gingen weiter."

RH-Kritik an Gesundheitsvorsorge in Österreich

Wien - Der Rechnungshof (RH) fordert in einem am Freitag vorgelegten Bericht verbindliche Maßnahmen ein, um die Zahl der gesunden Lebensjahre in der österreichischen Bevölkerung zu erhöhen. Im Gegensatz zu im Jahr 2012 gefassten Regierungsplänen ist diese nämlich nicht gestiegen, sondern in der Zeit von 2014 bis 2019 um 1,6 Jahre gesunken. Kritisiert wird zudem, dass der reformierte Mutter-Kind-Pass nach wie vor nicht umgesetzt ist.

