Kämpfe um die ostukrainische Stadt Soledar gehen weiter

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Kämpfe um die ostukrainische Kleinstadt Soledar halten nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kiew an. Die ukrainischen Soldaten versuchten, sich gegen die intensiven russischen Angriffe zu stemmen, schrieb die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. "Die Nacht war heiß, die Kämpfe gingen weiter."

IWF sieht für 2023 keine Rezession der Weltwirtschaft

Washington - Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet heuer trotz der Folgen des Kriegs in der Ukraine und einer weiter hohen Inflation nicht mit einem Abrutschen der Weltwirtschaft in die Rezession. Zwar werde sich das Wachstum im Vergleich zum Jahr 2022 verlangsamen, sagte die IWF-Direktorin Kristalina Georgieva in der Nacht zum Freitag. Allerdings dürfte ein Abgleiten in die Rezession vermieden werden.

Schäden und Tote durch Wetterextreme in den USA

Washington - Überflutete Ortschaften und meterhohe Schneemassen an der Westküste, tödliche Wirbelstürme im Südosten: Durch Wetterextreme sind in den USA mindestens zwei Dutzend Menschen gestorben. Ein Ende der starken Winterstürme in dem gewöhnlich sonnenverwöhnten Kalifornien ist nicht in Sicht. Die anhaltenden Niederschläge haben kleine Bäche in reißende Flüsse verwandelt, Teile des bevölkerungsreichsten US-Staates stehen unter Wasser.

Neue Aktion der "Letzten Generation" am Wiener Naschmarkt

Wien - Am letzten Tag ihrer Aktionswoche haben Aktivisten der "Letzten Generation" Freitagfrüh den Bereich rund um den Wiener Naschmarkt im Bereich der Secession blockiert. Zwölf Teilnehmer klebten sich auf die Fahrbahn des Getreidemarkts, der Friedrichstraße sowie der Rechten Wienzeile. Kurz vor 9.15 Uhr hatte die Polizei die Straßen freigemacht, 15 Minuten später die letzte Teilnehmerin in einer Nebenfahrbahn entfernt.

Aktivisten bei Räumung in Lützerath in Tunnel

Lützerath - Die Polizei will die Räumung der Siedlung Lützerath für den Braunkohle-Abbau an diesem Freitag weitgehend abschließen. "Wir wollen möglichst schnell sämtliche Strukturen räumen, möglichst noch heute", sagte ein Polizeisprecher. Eine besondere Unwägbarkeit seien dabei die zwei entdeckten Tunnel. Es sei unklar, ob deren Räumung auch bereits am Freitag gelinge. Nach wie vor harrten zwei Aktivisten in einem der unterirdischen Tunnel aus.

Deutsche Wirtschaft wuchs 2022 um 1,9 Prozent

Wiesbaden/Berlin - Trotz Inflation, Ukraine-Kriegs und anhaltender Lieferprobleme ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Wegen der Energiekrise konnte die Wirtschaft allerdings nicht an das Jahr 2021 anknüpfen, als es konjunkturell um 2,6 Prozent nach oben ging. Für heuer rechnen die meisten Fachleute mit einer leichten Rezession.

Drei Viertel fürchten wirtschaftlichen Abstieg

Linz/Wien - 3 von 4 Österreichern plagen wirtschaftliche Abstiegsängste. Das zeigt eine am Freitag präsentierte IMAS-Umfrage. Auch die Zukunftsaussichten der jungen Generation werden schlechter eingeschätzt als früher. Der Glaube an den sozialen Aufstieg durch Leistung ist stark gesunken. Viele verfolgen angesichts der vielen Krisen weniger Nachrichten und scheuen Diskussionen, in die eigenen vier Wände zurückziehen will sich die Mehrheit deshalb aber nicht.

Keine Masken im deutschen Fernverkehr ab 2. Februar

Berlin - Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr in Deutschland fällt ab 2. Februar. Das teilte der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag in Berlin mit. "Wir müssen einfach mehr auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit setzen", sagte Lauterbach. Die Forderungen für ein baldiges Ende der Maskenpflicht wurden zuletzt immer lauter, innerhalb der deutschen Regierung pochte vor allem die FDP darauf.

