WKStA mit Kurz-Falschaussage-Ermittlungen fertig

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ihre Ermittlungen zu den Falschaussage-Vorwürfen gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Ibiza-U-Ausschuss abgeschlossen und einen Vorhabensbericht an die Oberbehörden erstattet. Das bestätigte ein Sprecher am Freitag der APA, nachdem das Ö1-"Mittagsjournal" darüber berichtet hatte. Inhaltlich verlautete aus der WKStA nichts aus dem Bericht. Ob es eine Anklage geben wird, ist offen.

Moskau meldet Einnahme von Soledar

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach tagelangen blutigen Gefechten hat Russland die Stadt Soledar im Gebiet Donezk im Osten der Ukraine für eingenommen erklärt. Die Stadt sei am Abend des 12. Jännner in die Kontrolle der russischen Streitkräfte übergegangen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit. Eine Bestätigung Kiews dafür gab es zunächst nicht. Das ukrainische Verteidigungsministerium hatte noch Freitagfrüh gemeldet, dass weiter um Soledar gekämpft werde.

Schäden und Tote durch Wetterextreme in den USA

Washington - Überflutete Ortschaften und meterhohe Schneemassen an der Westküste, tödliche Wirbelstürme im Südosten: Durch Wetterextreme sind in den USA Behörden und Medien zufolge mindestens 26 Menschen gestorben. Allein in Kalifornien stieg die Zahl der Toten, etwa durch umstürzende Bäume oder Sturzfluten, demnach bis Donnerstag (Ortszeit) auf 19. Ein Ende der starken Winterstürme in dem gewöhnlich sonnenverwöhnten Bundesstaat an der Westküste ist laut Meteorologen nicht in Sicht.

Aktivisten bei Räumung in Lützerath in Tunnel

Lützerath - Die Polizei will die Räumung der Siedlung Lützerath für den Braunkohle-Abbau an diesem Freitag weitgehend abschließen. "Wir wollen möglichst schnell sämtliche Strukturen räumen, möglichst noch heute", sagte ein Polizeisprecher. Eine besondere Unwägbarkeit seien dabei die zwei entdeckten Tunnel. Es sei unklar, ob deren Räumung auch bereits am Freitag gelinge. Nach wie vor harrten zwei Aktivisten in einem der unterirdischen Tunnel aus.

Neue Klima-Allianz für schnelle Maßnahmen gegen Erwärmung

Wien - Eine neue Klima-Allianz will die Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene zu schnellem Handeln bringen. Initiator der Initiative, die am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien vorgestellt wurde, ist der frühere Grün-Politiker und Ex-Sozialminister Rudi Anschober. Getragen wird die Allianz, die in einer Petition in sieben Punkten die rasche Umsetzung einer Energiewende fordert, von Global 2000, WWF und dem Klimavolksbegehren sowie prominenten Unterstützern.

Schweizer Bundespräsident zu Antrittsbesuch in Wien

Bern/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitag seinen neuen Schweizer Amtskollegen Alain Berset in Wien empfangen. Dass Berset wie seine Vorgänger "gleich zu Jahresbeginn und zu Beginn seiner Amtszeit" Österreich besucht, "ist eine schöne Tradition und bezeichnend für die engen und vertrauensvollen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern", teilte Van der Bellen auf Twitter mit. Er hatte Berset mit militärischen Ehren am Inneren Burghof begrüßt.

Teurer Bierdurst - Brau Union erhöht Gastro-Preise

Wien/Linz - Die Brau Union erhöht die Bierpreise für Wirte um durchschnittlich 9,5 Prozent, berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN). Dies wiederum stößt den Gastronomen sauer auf, die sich ungleich behandelt fühlen. Zur Linzer Brau Union gehören Marken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, Schladminger und Edelweiss. Bei der Wiener Ottakringer Brauerei prüft man gerade die Preise, eine Erhöhung im Jahresverlauf wird nicht ausgeschlossen.

IWF sieht für 2023 keine Rezession der Weltwirtschaft

Washington - Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet heuer trotz der Folgen des Kriegs in der Ukraine und einer weiter hohen Inflation nicht mit einem Abrutschen der Weltwirtschaft in die Rezession. Zwar werde sich das Wachstum im Vergleich zum Jahr 2022 verlangsamen, sagte die IWF-Direktorin Kristalina Georgieva in der Nacht zum Freitag. Allerdings dürfte ein Abgleiten in die Rezession vermieden werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red