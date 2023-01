Moskau meldet Einnahme von Soledar - Kiew dementiert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach tagelangen blutigen Gefechten hat Russland die Stadt Soledar im ostukrainischen Gebiet Donezk für eingenommen erklärt. Die Stadt sei am Donnerstagabend in die Kontrolle der russischen Streitkräfte übergegangen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit. Die Ukraine wies die Angaben zurück. "Unsere Einheiten sind dort. Die Stadt ist nicht unter russischer Kontrolle", sagte ein Sprecher des Militäroberkommandos für die Ostukraine gegenüber Reuters.

WKStA mit Kurz-Falschaussage-Ermittlungen fertig

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ihre Ermittlungen zu den Falschaussage-Vorwürfen gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Ibiza-U-Ausschuss abgeschlossen und einen Vorhabensbericht an die Oberbehörden erstattet. Das bestätigte ein Sprecher am Freitag der APA, nachdem das Ö1-"Mittagsjournal" darüber berichtet hatte. Inhaltlich verlautete aus der WKStA nichts aus dem Bericht. Ob es eine Anklage geben wird, ist offen.

Van der Bellen kritisiert EU-Politik gegenüber der Schweiz

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat deutliche Kritik an der EU-Politik gegenüber der Schweiz geübt. "Ich finde es persönlich unerträglich, dass die Schweiz mit den besten Universitäten der Welt (...) von Horizon Europe, dem Forschungsprogramm der Europäischen Union derzeit ausgeschlossen ist", sagte Van der Bellen am Freitag nach einem Treffen mit seinem Schweizer Amtskollegen Alain Berset in Wien. Dieser sprach von "Fortschritten" in den EU-Schweiz-Verhandlungen.

Teichtmeister wegen Kinderpornografie angeklagt

Wien - Der Wiener Schauspieler Florian Teichtmeister muss sich am 8. Februar wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht verantworten. Auf diversen Datenträgern seien 58.000 Mediendateien mit mutmaßlich kinderpornografischem Material gefunden worden. Laut seinem Anwalt Michael Rami, der ihn medienrechtlich vertritt, bekennt sich der Künstler schuldig. Das Arbeitsverhältnis mit dem Burgtheater habe Teichtmeister ist mit sofortiger Wirkung beendet.

Teurer Bierdurst - Brau Union erhöht Gastro-Preise

Wien/Linz - Die Brau Union erhöht die Bierpreise für Wirte um durchschnittlich 9,5 Prozent, berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN). Dies wiederum stößt den Gastronomen sauer auf, die sich ungleich behandelt fühlen. Zur Linzer Brau Union gehören Marken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, Schladminger und Edelweiss. Bei der Wiener Ottakringer Brauerei prüft man gerade die Preise, eine Erhöhung im Jahresverlauf wird nicht ausgeschlossen.

Aktivisten bei Räumung in Lützerath in Tunnel

Lützerath - Die Räumung des Dorfes Lützerath am Rande des rheinischen Braunkohletagebaus nähert sich dem Abschluss. Am Freitag begann die Polizei mit der Räumung des letzten Gebäudes. Danach müssten noch einige Aktivisten aus Baumhäusern geholt werden, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem hielten sich noch zwei Personen in einem Tunnel auf. Der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach stieg am Freitag ein Stück weit in den Tunnelschacht hinein.

Erster Satellitenstartplatz auf dem EU-Festland eröffnet

Kiruna - Die EU kann Satelliten künftig von ihrem eigenen Territorium ins All schicken. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eröffnete dafür am Freitag im nordschwedischen Raumfahrtzentrum Esrange gemeinsam mit Schwedens König Carl XVI. Gustaf und Ministerpräsident Ulf Kristersson einen neuen Startplatz, der den EU-Weltraumbahnhof bei Kourou im zu Frankreich gehörenden Französisch-Guayana in Südamerika ergänzen soll. Auch eine stärkere Unabhängigkeit von Russland ist das Ziel.

Frauenhäuser kritisieren "Behördenversagen"

Wien - Mehrere Frauenorganisationen haben bei einer Pressekonferenz am Freitag "Behördenversagen" beim Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt kritisiert. Fehlender politischer Wille und das fehlende Eingeständnis, "dass wir in Österreich ein Problem mit Männergewalt haben" führe dazu, dass mittlerweile jede dritte Frau in Österreich von Gewalt betroffen sei, sagte Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings. Sie fordert mehr Geld, Personal und Sensibilisierung.

Wiener Börse tendiert im Verlauf wenig bewegt

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Verlauf wenig bewegt gezeigt. Der heimische Leitindex ATX trat kurz nach 14 Uhr mit minus 0,02 Prozent bei 3.288,34 Einheiten auf der Stelle. Am Nachmittag steht in den USA die von der Universität Michigan erhobene Verbraucherstimmung für den Jänner auf dem Programm. Sie könnte Impulse für den internationalen Handel liefern. Mit Blick auf hiesige Einzelwerte verloren Erste Group am Nachmittag 1,1 Prozent. Polytec sanken um 2,5 Prozent.

