Moskau meldet Einnahme von Soledar - Kiew dementiert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Kampf um Soledar und andere ostukrainische Städte hält nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an. Die ukrainischen kämpften dort weiter gegen die russischen Truppen, sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Russland hatte zuvor nach tagelangen schweren Kämpfen die Einnahme von Soledar in der Ostukraine gemeldet. Russische Einheiten sollen laut Verteidigungsministerium in Moskau die Kleinstadt am Donnerstagabend vollständig erobert haben.

IAEA-Chef Grossi reist wieder zu ukrainischen AKW

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wird nächste Woche zur Erhöhung der nuklearen Sicherheit weitere Experten in ukrainischen Atomkraftwerken stationieren. IAEA-Chef Rafael Grossi werde zum Start dieser Mission in die Ukraine reisen, teilte die UN-Behörde am Freitagabend in Wien mit. "Bald wird die IAEA in allen Kernkraftwerken der Ukraine, einschließlich Tschernobyl, dauerhaft präsent sein", sagte Grossi.

Bluttat in NÖ mit zwei Toten und einer Schwerverletzten

Berndorf - Ein 57-Jähriger soll laut Polizei am Freitag in Berndorf (Bezirk Baden) seine 59-jährige Schwester erstochen haben. Der Mann soll außerdem seine um ein Jahr ältere Schwester mit einem Messer schwer verletzt haben und danach Suizid begangen haben. Die 58-Jährige wurde laut einer Aussendung in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die Frau befinde sich "in kritischem Zustand", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

FPÖ hat zweiten Generalsekretär

Wien - Christian Hafenecker kehrt als freiheitlicher Generalsekretär zurück. Er teilt sich die Rolle mit Michael Schnedlitz, der ihn vor ziemlich genau drei Jahren in dieser Funktion beerbt hatte. Eine entsprechende Entscheidung traf die FPÖ-Bundesparteileitung am Freitagabend. Hafenecker war öffentlich vor allem als Fraktionschef der FPÖ in den jüngsten beiden Untersuchungsausschüssen präsent.

GRECO-Bericht stellt Österreich schlechtes Zeugnis aus

Wien/Straßburg - Der neueste Bericht der Staatengruppe des Europarats gegen Korruption (GRECO) bescheinigt Österreich laut "Standard" grobe Mängel bei der Bekämpfung und Prävention von Korruption. Moniert werde unter anderem mangelnde Transparenz. Außerdem werde in dem noch unveröffentlichten Bericht politische Einflussnahme bei Postenbesetzungen in der Polizei kritisiert, wie die Zeitung am Freitag schreibt. Das Justizministerium nimmt die GRECO-Empfehlungen "als Ansporn".

Parlament lädt zu Tagen der Offenen Tür

Wien - Das Parlament lädt nach fünfjähriger Sanierung am Wochenende zu Tagen der Offenen Tür an seinen Stammsitz am Wiener Ring. Am Samstag und Sonntag können Interessierte jeweils zwischen 10.00 und 17.00 Uhr einen Rundgang durch das Gebäude machen und mit Abgeordneten plaudern. Unter anderem sind die Sitzungssäle von Nationalrat und Bundesrat geöffnet sowie das neue Besucherzentrum "Demokratikum - Erlebnis Parlament".

Biden und Kishida besprechen Sicherheitslage in Asien

Washington - Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit China und Nordkorea hat US-Präsident Joe Biden Japans Ministerpräsidenten Fumio Kishida im Weißen Haus empfangen. Biden betonte den engen Schulterschluss mit dem ostasiatischen Land. Die USA stünden voll und ganz hinter der Allianz mit Japan und vor allem auch der Verteidigung Japans. Kishida sagte, Japan und die USA seien derzeit mit der herausforderndsten und kompliziertesten Sicherheitslage der jüngeren Geschichte konfrontiert.

Feuerwehr-Großeinsatz bei Lagerhallen-Brand in NÖ

Michelhausen - Die Feuerwehr ist am Freitag bei einem Lagerhallen-Brand in Michelhausen (Bezirk Tulln) im Großeinsatz gestanden. Eine schwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen, berichtete Franz Resperger, Sprecher des Landeskommandos. Tausende Liter Öl dürften zu brennen begonnen haben. 17 Feuerwehren mit rund 250 Mitgliedern rückten laut Bezirkskommando aus. Am späten Nachmittag waren die Flammen unter Kontrolle. Die Brandursache war Gegenstand von Ermittlungen.

