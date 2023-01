Bluttat in NÖ mit zwei Toten und einer Schwerverletzten

Berndorf - Ein 57-Jähriger soll laut Polizei am Freitag in Berndorf (Bezirk Baden) seine 59-jährige Schwester erstochen haben. Der Mann soll außerdem seine um ein Jahr ältere Schwester mit einem Messer schwer verletzt haben und danach Suizid begangen haben. Die 58-Jährige wurde laut einer Aussendung in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die Frau befinde sich "in kritischem Zustand", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Moskau meldet Einnahme von Soledar - Kiew dementiert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Kampf um Soledar und andere ostukrainische Städte hält nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an. Die ukrainischen kämpften dort weiter gegen die russischen Truppen, sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Russland hatte zuvor nach tagelangen schweren Kämpfen die Einnahme von Soledar in der Ostukraine gemeldet. Russische Einheiten sollen laut Verteidigungsministerium in Moskau die Kleinstadt am Donnerstagabend vollständig erobert haben.

Präsidentschaftswahl in Tschechien: Hohe Beteiligung

Prag - Bei der Präsidentschaftswahl in Tschechien zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. Am ersten Wahltag gaben vielerorts bereits rund 50 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab, meldeten tschechische Medien am Freitagabend. Die Wahl wird am Samstag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr fortgesetzt. Drei der acht Kandidatinnen und Kandidaten wurden für einen Einzug in eine Stichwahl favorisiert: Ex-Premier Andrej Babiš, Ex-Generalstabschef Petr Pavel und die Akademikerin Danuše Nerudov�.

Parlament lädt zu Tagen der Offenen Tür

Wien - Das Parlament lädt nach fünfjähriger Sanierung am Wochenende zu Tagen der Offenen Tür an seinen Stammsitz am Wiener Ring. Am Samstag und Sonntag können Interessierte jeweils zwischen 10.00 und 17.00 Uhr einen Rundgang durch das Gebäude machen und mit Abgeordneten plaudern. Unter anderem sind die Sitzungssäle von Nationalrat und Bundesrat geöffnet sowie das neue Besucherzentrum "Demokratikum - Erlebnis Parlament".

Mattle drängt massiv bei Überstunden und Zuverdienst

Innsbruck - Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) drängt nach der Klausur der Bundesregierung diese Woche massiv auf Leistungsanreize und Reformen auf dem Arbeitsmarkt. So trete er etwa dafür ein, folgendes "deutsche Modell" auf Österreich zu übertragen: Menschen, die Vollzeit 40 Stunden arbeiten, sollen bis zu 600 Euro pro Monat steuerfrei dazuverdienen können, sagte Mattle im APA-Interview. Auch müssten statt fünf rund 20 Überstunden mit einer "vernünftigen Steuerbefreiung" versehen sein.

Ermittlungen gegen Bolsonaro wegen Krawallen

Brasilia - Nach der gewaltsamen Stürmung des Präsidentenpalasts in Bras�lia wird nun auch gegen Ex-Präsident Jair Bolsonaro ermittelt. Ein Richter von Brasiliens Oberstem Gerichtshof gab am Freitag einem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft statt, den rechtsradikalen Politiker auf eine Liste von Personen zu setzen, gegen die wegen der Gewalt am 8. Jänner ermittelt werden soll. Bolsonaro hält sich derzeit in den USA auf.

Räumung der Gebäude in Lützerath beendet

Aachen - Die Polizei ist mit der Räumung des Orts Lützerath am Rande des rheinischen Braunkohlereviers weiter vorangekommen. Am Freitag wurde das letzte Gebäude geräumt, teilte die Polizei Aachen am Freitagabend mit. Es befänden sich allerdings noch Aktivisten in Baumhäusern, ebenso noch mehrere in dem am Donnerstag entdeckten unterirdischen Tunnel. Sie lehnten bisher ein freiwilliges Verlassen des Tunnels ab, erklärte die Polizei.

FPÖ hat zweiten Generalsekretär

Wien - Christian Hafenecker kehrt als freiheitlicher Generalsekretär zurück. Er teilt sich die Rolle mit Michael Schnedlitz, der ihn vor ziemlich genau drei Jahren in dieser Funktion beerbt hatte. Eine entsprechende Entscheidung traf die FPÖ-Bundesparteileitung am Freitagabend. Hafenecker war öffentlich vor allem als Fraktionschef der FPÖ in den jüngsten beiden Untersuchungsausschüssen präsent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red