Rauch will alle Corona-Regelungen abschaffen

Wien - Die Pandemie ist in Österreich demnächst vorbei, zumindest legistisch. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigt gegenüber der "Kronen Zeitung" an, alle Corona-Gesetze und -verordnungen heuer abzuschaffen. Corona soll damit keine meldepflichtige Erkrankung mehr sein. Im Ö1-"Mittagsjournal" ging Rauch davon aus, dass die Regelungen noch im ersten Halbjahr fallen.

London will Challenger-Kampfpanzer an Ukraine abgeben

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Großbritannien hat die Lieferung von schweren Kampfpanzern an die Ukraine angekündigt. Die Bereitstellung der Panzer vom Typ Challenger 2 sowie zusätzlicher Artilleriesysteme solle der ukrainischen Armee dabei helfen, "die russischen Truppen zurückzudrängen", so Premierminister Rishi Sunak nach Regierungsangaben am Samstag in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dies werde "das richtige Signal an andere Partner aussenden", so Selenskyj.

Taliban lehnen Forderungen zur Achtung von Frauenrechten ab

Kabul - Die in Afghanistan herrschenden islamistisch-militanten Taliban haben jüngste internationale Forderungen zur Achtung der Frauenrechte in dem Land zurückgewiesen. Die Regierung könne keine Handlungen zulassen, die gegen das islamische Rechtssystem der Scharia verstießen, hieß es am Samstag in einer Mitteilung. Die Regierung versuche, alle Angelegenheiten im Lichte der Scharia zu regeln, betonte Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahid.

Babiš und Pavel in Stichwahl um Präsidentenamt in Tschechien

Prag - Bei der Präsidentenwahl in Tschechien kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl zwischen dem früheren Regierungschef Andrej Babiš und dem ehemaligen Generalstabschef Petr Pavel. Das hat die erste Wahlrunde ergeben, die am Samstag zu Ende ging. Nach der Auszählung von 85 Prozent der Wahllokale lag Babiš mit 36 Prozent der Stimmen vorne. Pavel kam auf 34 Prozent der Stimmen.

Kickl prophezeite bei Neujahrstreffen FPÖ-Kanzler

Wiener Neustadt - In Wiener Neustadt ging am Samstag das Neujahrstreffen der FPÖ über die Bühne. Das Treffen stand ganz im Zeichen der bevorstehenden Landtagswahl in Niederösterreich. Parteichef Herbert Kickl hofft hier auf einen "Riesenerfolg", nach der nächsten Wahl im Bund aber auch auf einen FPÖ-Kanzler.

Parlament nun auch offen für das Volk

Wien - Nach der offiziellen Wiedereröffnung hat das Parlament seine Tore nun auch für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Am Samstag und Sonntag können Interessierte das renovierte Gebäude bei Tagen der Offenen Tür besichtigen. Den Startschuss gab Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) mit seinen Präsidiumskollegen. Vor der wartenden Menge durchschnitt er ein blaues Eröffnungsband mit den Worten: "Drei, zwei, eins, offen!"

Polizei setzt Lützerath-Räumung wieder fort

Lützerath - Die Polizei hat am Samstagvormittag die Räumung des von Klimaschutzaktivisten besetzten Ortes Lützerath fortgesetzt, der für den Braunkohleabbau abgerissen werden soll. "Die Arbeiten gehen weiter", sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte kletterten auf Bäume, auf denen Menschen ausharrten, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Eine Aktivistin sei später heruntergeholt worden.

Mayer kündigt Prüfung des Falls Teichtmeister an

Wien - Am Tag, nachdem bekannt wurde, dass Schauspieler Florian Teichtmeister sich am 8. Februar wegen des Besitzes von 58.000 kinderpornografischer Dateien vor Gericht verantworten muss, fokussieren die heimischen Medien in ihrer Berichterstattung nicht zuletzt darauf, dass es seit längerem Gerüchte zur Causa in der Branche gegeben habe. Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer kündigte in diesem Zusammenhang eine detaillierte Prüfung an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red