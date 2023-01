London will Challenger-Kampfpanzer an Ukraine abgeben

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Großbritannien hat die Lieferung von schweren Kampfpanzern an die Ukraine angekündigt. Die Bereitstellung der Panzer vom Typ Challenger 2 sowie zusätzlicher Artilleriesysteme solle der ukrainischen Armee dabei helfen, "die russischen Truppen zurückzudrängen", so Premierminister Rishi Sunak nach Regierungsangaben am Samstag in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dies werde "das richtige Signal an andere Partner aussenden", so Selenskyj.

Weitere Geheimpapiere in Bidens Privathaus entdeckt

Washington - Im Privathaus von US-Präsident Joe Biden in Wilmington im Bundesstaat Delaware sind weitere Verschlusssachen gefunden worden. Bidens Berater Richard Sauber teilte am Samstag mit, er habe in einem Raum neben der dortigen Garage am Donnerstagabend weitere fünf Seiten eingestufter Regierungsunterlagen gefunden, nachdem dort am Mittwoch eine erste Seite entdeckt worden war. Es handelt sich nach offiziellen Angaben um Unterlagen aus Bidens Zeit als US-Vizepräsident.

Babiš und Pavel in Stichwahl um Präsidentenamt in Tschechien

Prag - Bei der Präsidentenwahl in Tschechien kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl zwischen dem früheren Regierungschef Andrej Babiš und dem ehemaligen Generalstabschef Petr Pavel. Bei der erste Wahlrunde, die am Samstag zu Ende ging, lieferten sich die beiden ein knappes Rennen. Nachdem zunächst Babiš in Führung gelegen war, landete nach der Auszählung von 99,9 Prozent der Wahllokale schließlich Pavel mit 35,4 Prozent knapp vor Babiš mit 35,0 Prozent auf dem ersten Platz.

Kickl prophezeite bei Neujahrstreffen FPÖ-Kanzler

Wiener Neustadt - In Wiener Neustadt ging am Samstag das Neujahrstreffen der FPÖ über die Bühne. Das Treffen stand ganz im Zeichen der bevorstehenden Landtagswahl in Niederösterreich. Parteichef Herbert Kickl hofft hier auf einen "Riesenerfolg", nach der nächsten Wahl im Bund aber auch auf einen FPÖ-Kanzler.

Parlament nun auch offen für das Volk

Wien - Nach der offiziellen Wiedereröffnung hat das Parlament seine Tore nun auch für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Am Samstag und Sonntag können Interessierte das renovierte Gebäude bei Tagen der Offenen Tür besichtigen. Den Startschuss gab Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) mit seinen Präsidiumskollegen. Vor der wartenden Menge durchschnitt er ein blaues Eröffnungsband mit den Worten: "Drei, zwei, eins, offen!"

Polizei und Demonstranten krachen bei Lützerath zusammen

Düsseldorf - Vor dem Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier ist es am Samstag zu Zusammenstößen zwischen Klima-Demonstranten und der deutschen Polizei gekommen. Die Beamten setzten Wasserwerfer und Schlagstöcke ein. Ein Polizeisprecher sagte, man müsse "unmittelbaren Zwang" anwenden, um die Demonstranten daran zu hindern, nach Lützerath vorzudringen. Das kleine Lützerath westlich von Köln ist seit Tagen von der Polizei abgeriegelt und mit einem doppelten Zaun umgeben.

Mayer kündigt Prüfung des Falls Teichtmeister an

Wien - Am Tag, nachdem bekannt wurde, dass Schauspieler Florian Teichtmeister sich am 8. Februar wegen des Besitzes von 58.000 kinderpornografischer Dateien vor Gericht verantworten muss, fokussieren die heimischen Medien in ihrer Berichterstattung nicht zuletzt darauf, dass es seit längerem Gerüchte zur Causa in der Branche gegeben habe. Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) kündigte in diesem Zusammenhang eine detaillierte Prüfung an.

Schüsse in London verletzen 7-jähriges Mädchen und 3 Frauen

London - Ein siebenjähriges Mädchen und drei Frauen sind am Samstag in London durch Schüsse verletzt worden. Sie wurden per Hubschrauber und Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, teilte Scotland Yard mit. Die Verletzungen der Frauen im Alter von 41 bis 54 Jahren seien nicht lebensbedrohlich, in einem Fall aber lebensverändernd. Zum Zustand des Mädchens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

