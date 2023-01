Polizei und Demonstranten krachen bei Lützerath zusammen

Düsseldorf - Bei Zusammenstößen zwischen Klima-Demonstranten und der Polizei vor dem Dorf Lützerath im deutschen Braunkohlerevier sind am Samstag nach Polizeiangaben Menschen verletzt worden. Es habe Verletzte auf beiden Seiten gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die genaue Anzahl der verletzten Personen und die näheren Umstände, die zu den Verletzungen führten, wurden zunächst nicht bekannt.

Zehntausende demonstrieren in Tel Aviv gegen Justizreform

Jerusalem/Tel Aviv - Zehntausende Menschen haben am Samstagabend in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv gegen die Rechtsregierung von Benjamin Netanyahu demonstriert. Die Proteste richten sich vor allem gegen Pläne des Justizministers Jariv Levin, das Justizsystem im Land gezielt zu schwächen. Es war die bisher größte Demonstration gegen die neue Regierung, die Ende Dezember vereidigt worden war. Auch in Haifa und Jerusalem fanden Proteste statt.

Babiš und Pavel in Stichwahl um Präsidentenamt in Tschechien

Prag - Bei der Präsidentenwahl in Tschechien kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl zwischen dem früheren Regierungschef Andrej Babiš und dem ehemaligen Generalstabschef Petr Pavel. Bei der erste Wahlrunde, die am Samstag zu Ende ging, lieferten sich die beiden ein knappes Rennen. Nachdem zunächst Babiš in Führung gelegen war, landete nach der Auszählung von 99,9 Prozent der Wahllokale schließlich Pavel mit 35,4 Prozent knapp vor Babiš mit 35,0 Prozent auf dem ersten Platz.

Neun Tote bei Raketenangriff auf Hochhaus in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein bewohntes Hochhaus in der ukrainischen Großstadt Dnipro sind nach vorläufigen Behördenangaben mindestens neun Menschen getötet worden. 64 Menschen wurden verletzt, darunter mindestens 12 Kinder, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Unter den Toten waren auch ein 15-jähriges Mädchen, hieß es. Auch die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Städte des Landes wurde erneut mit russischen Raketen angegriffen.

Mayer kündigt Prüfung des Falls Teichtmeister an

Wien - Am Tag, nachdem bekannt wurde, dass Schauspieler Florian Teichtmeister sich am 8. Februar wegen des Besitzes von 58.000 kinderpornografischer Dateien vor Gericht verantworten muss, fokussieren die heimischen Medien in ihrer Berichterstattung nicht zuletzt darauf, dass es seit längerem Gerüchte zur Causa in der Branche gegeben habe. Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) kündigte in diesem Zusammenhang eine detaillierte Prüfung an.

Weitere Geheimpapiere in Bidens Privathaus entdeckt

Washington - Im Privathaus von US-Präsident Joe Biden im US-Staat Delaware sind weitere Geheimdokumente aufgetaucht. Bidens Berater Richard Sauber teilte am Samstag mit, er habe dort weitere fünf Seiten an vertraulichen Regierungsunterlagen gefunden. Die Enthüllung bringt den 80-Jährigen weiter in Bedrängnis, nachdem seine Mitarbeiter zuvor bereits in mehreren Tranchen an verschiedenen Orten Unterlagen aus seiner Zeit als US-Vizepräsident entdeckt hatten.

Cousin von Black-Lives-Matter-Gründerin starb nach Festnahme

Los Angeles - Die Polizei von Los Angeles steht nach dem Tod eines Schwarzen nach dessen Festnahme in der Kritik. Der 31-jährige Lehrer Keenan Anderson war Anfang Jänner gestorben, nachdem die Polizei im Stadtteil Venice wiederholt einen Elektroschocker gegen ihn eingesetzt hatte. Anderson ist ein Cousin der Mitbegründerin der Protestbewegung Black Lives Matter (Das Leben von Schwarzen zählt), Patrisse Cullors.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red