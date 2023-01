Flugzeug in Nepal abgestürzt: Mindestens 40 Tote

Kathmandu - In Nepal sind bei einem Flugzeugabsturz am Sonntag mindestens 40 Menschen gestorben. Die Maschine mit 72 Menschen an Bord sei in Pokhara im Westen des Landes aufgeschlagen, sagte der Sprecher der Luftfahrtbehörde, Jagannath Niroula. Unter den Passagieren seien auch zehn, teils europäische Ausländer gewesen, sagte der Sprecher der Fluglinie Yeti Airlines, Sudarshan Bartaula. Es handle sich um einen Inlandsflug mit einer Maschine vom Typ ATR 72.

Auch Nehammer will Corona-Gesetze beenden

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) unterstützt das Aus für die Corona-Maßnahmen, das Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Samstag angekündigt hatte. In der "Kronen Zeitung" meint der Regierungschef, die Maßnahmen seien "kein Selbstzweck": "Sie gehören abgeschafft, wenn sie nicht mehr gebraucht werden." Offen ist die Zukunft des Beratungsgremiums Gecko. Zumindest bis zum Sommer soll es weiter arbeiten.

Anzahl der Todesopfer nach Angriff in Dnipro steigt auf 19

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Zahl der Todesopfer des russischen Raketenangriffs auf einen Wohnblock in der der ukrainischen Großstadt Dnipro hat sich auf 19 erhöht. Nach Angaben der Behörden zählt zu den Toten auch ein Kind. 73 Personen, inklusive 14 Kindern, sollen verletzt worden sein. 33 Menschen gelten noch immer als vermisst, schreibt der Leiter des Regionalrats von Dnipropetrowsk, Mykola Lukaschuk, auf Telegramm. Zweiundsiebzig Wohnungen wurden bei dem Angriff am Samstag komplett zerstört.

Tiroler ÖVP-LR Mair offen für Koalition mit FPÖ im Bund

Innsbruck - Tirols neue ÖVP-Sicherheitslandesrätin Astrid Mair schließt eine mögliche Koalition der ÖVP mit der FPÖ unter einem Parteichef Herbert Kickl nach der Nationalratswahl 2024 - im Gegensatz zu manch führendem schwarzen Repräsentanten im Bund - nicht von vornherein aus. Man müsse sich "jede Option und alle Alternativen offen halten", sagte Mair im APA-Interview. In Sachen Asyl mahnte sie Gespräche zwischen ÖVP und Grünen über die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen ein.

WKÖ-Chef Mahrer reist mit 40 Unternehmern nach Israel

Wien - Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer bereist am kommenden Montag und Dienstag mit rund 40 Vertretern heimischer Unternehmen Israel "um Türen für unsere Wirtschaft zu einem ebenso chancenreichen wie innovativen Markt zu öffnen". Israel sei ein Absatzmarkt für heimische Spitzentechnologie und biete Know-how der Forschungs- und Startup-Landschaft. Es handle sich um die größte WKÖ-Delegation seit vielen Jahren.

Babiš und Pavel in Stichwahl um Präsidentenamt in Tschechien

Prag - Bei der Präsidentenwahl in Tschechien kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl zwischen dem früheren Regierungschef Andrej Babiš und dem ehemaligen Generalstabschef Petr Pavel. Bei der erste Wahlrunde, die am Samstag zu Ende ging, lieferten sich die beiden ein knappes Rennen. Pavel kam auf 35,4 Prozent der Stimmen, Babis auf 35 Prozent, wie das tschechische Statistikamt am Abend laut der Nachrichtenagentur CTK mitteile.

