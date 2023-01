Flugzeug-Absturz in Nepal: Fast alle Insassen tot gefunden

Kathmandu - Ein Flugzeug ist in Nepal abgestürzt und hat mindestens 68 Menschen mit in den Tod gerissen. Ihre Leichen wurden an der Absturzstelle mitten in der Stadt Pokhara, dem Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren im Himalaya, geborgen, wie die nepalesische Luftfahrtbehörde mitteilte. Es ist eines der schlimmsten Luftverkehrsunglücke seit Jahren in dem armen Land im Himalaya. Die Ursache war am Sonntag unklar.

Suche nach Überlebenden in Dnipro geht weiter

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der ukrainischen Großstadt Dnipro suchen Rettungsmannschaften immer noch nach Überlebenden des russischen Angriffs auf einen Wohnblock. Die Zahl der geborgenen Leichen aus dem von einer Rakete getroffenen Gebäudes erhöhte sich auf 23. 73 Menschen seien verletzt worden, mindestens 35 Bewohner würden noch vermisst, schrieb der Vorsitzende des regionalen Rates, Mykola Lukaschuk, auf Telegram. "Verbrennt in der Hölle, russische Mörder", schrieb er weiter.

Auch Nehammer will Corona-Gesetze beenden

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) unterstützt das Aus für die Corona-Maßnahmen, das Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Samstag angekündigt hatte. In der "Kronen Zeitung" meint der Regierungschef, die Maßnahmen seien "kein Selbstzweck": "Sie gehören abgeschafft, wenn sie nicht mehr gebraucht werden." Offen ist die Zukunft des Beratungsgremiums Gecko. Zumindest bis zum Sommer soll es weiter arbeiten.

Wien Energie: Photovoltaik- und Windkraft kräftig ausgebaut

Wien - Die Wien Energie hat im Vorjahr 43 Photovoltaikanlagen und 8 Windkraftanlagen in Betrieb genommen und die Stromerzeugung aus Wasserkraft durch die Weiterentwicklung von Bestandskraftwerken sowie Beteiligungen gesteigert. Die 2022 errichteten Windkraft- und Photovoltaikanlagen erzeugen zusammen rund 80.000 Megawattstunden Ökostrom - das entspricht umgerechnet dem jährlichen Strombedarf von rund 40.000 Wiener Haushalten, rechnete der städtische Energieversorger vor.

Ärzte ohne Grenzen zu Medikamenten: "Fehler liegt im System"

Wien - "Der Fehler liegt im System." Das betont Marcus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen Österreich zu den Medikamentenengpässen in Europa. Weltweit sei das Problem dauerhaft bekannt und nun auch bei uns angekommen. "Hunderte Millionen Menschen - vor allem im globalen Süden - haben keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu Medizinprodukten", sagte der Experte zur APA. Bisherige Lösungsvorschläge für die Situation in Europa seien jedenfalls nur "oberflächliche Symptomkuren", warnte er.

Tiroler ÖVP-LR Mair offen für Koalition mit FPÖ im Bund

Innsbruck - Tirols neue ÖVP-Sicherheitslandesrätin Astrid Mair schließt eine mögliche Koalition der ÖVP mit der FPÖ unter einem Parteichef Herbert Kickl nach der Nationalratswahl 2024 - im Gegensatz zu manch führendem schwarzen Repräsentanten im Bund - nicht von vornherein aus. Man müsse sich "jede Option und alle Alternativen offen halten", sagte Mair im APA-Interview. In Sachen Asyl mahnte sie Gespräche zwischen ÖVP und Grünen über die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen ein.

Räumung von Lützerath wird fortgesetzt

Erkelenz - Die Polizei will am Sonntag die Räumung des Dorfes Lützerath am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler fortsetzen. Auf dem seit Mittwoch abgeriegelten Dorfgelände halten sich nach Polizeiangaben weiterhin Klimaaktivisten auf, etwa in Baumhäusern. Zwei Aktivisten harrten außerdem in einem Tunnel unter einem Gebäude aus. Wie viele Kohlegegner noch auf dem Gelände sind, ist nicht bekannt.

Mann in Wien beim Bekanntenbesuch niedergestochen

Wien - Ein 38-Jähriger ist am Samstagabend in Wien beim Besuch eines Bekannten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Bei dem blutigen Angriff war das Baby des Mannes und seine 36-jährige Lebensgefährtin anwesend. Der 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Hals- und Brustbereich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau erlitt einen Zusammenbruch. Der 69-jährige Angreifer war mit 2,1 Promille Alkohol im Blut schwer alkoholisiert. Er wurde festgenommen.

