Flugzeug-Absturz in Nepal: Fast alle Insassen tot gefunden

Kathmandu - Ein Flugzeug ist in Nepal abgestürzt und hat mindestens 68 Menschen mit in den Tod gerissen. Ihre Leichen wurden an der Absturzstelle mitten in der Stadt Pokhara, dem Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren im Himalaya, geborgen, wie die nepalesische Luftfahrtbehörde mitteilte. Es ist eines der schlimmsten Luftverkehrsunglücke seit Jahren in dem armen Land im Himalaya. Die Ursache war am Sonntag unklar.

Suche nach Überlebenden in Dnipro geht weiter

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der ukrainischen Großstadt Dnipro suchen Rettungsmannschaften immer noch nach Überlebenden des russischen Angriffs auf einen Wohnblock. Die Zahl der geborgenen Leichen aus dem von einer Rakete getroffenen Gebäudes erhöhte sich auf 25. Nach offiziellen Angaben wurden 73 Menschen verletzt, mehr als 40 werden noch vermisst. "Verbrennt in der Hölle, russische Mörder", schrieb der Vorsitzende des regionalen Rates, Mykola Lukaschuk, auf Telegram nach dem Angriff vom Samstag.

Auch Nehammer will Corona-Gesetze beenden

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) unterstützt das Aus für die Corona-Maßnahmen, das Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Samstag angekündigt hatte. In der "Kronen Zeitung" meint der Regierungschef, die Maßnahmen seien "kein Selbstzweck": "Sie gehören abgeschafft, wenn sie nicht mehr gebraucht werden." Offen ist die Zukunft des Beratungsgremiums Gecko. Zumindest bis zum Sommer soll es weiter arbeiten.

Iranische Öl-Exporte trotz Sanktionen auf Höchstständen

London - Der Iran exportiert trotz US-Sanktionen Öl in neuen Höchstmengen. Das geht aus von Reuters am Sonntag veröffentlichten Branchen-Daten hervor. Im vergangenen Dezember exportierte die Islamische Republik nach Angaben des Energieberatungsunternehmen SVB International durchschnittlich 1,14 Mio. Barrel (� 159 Liter) pro Tag, soviel wie in keinem anderen Monat des abgelaufenen Jahres. Auch im Jänner zeichnet sich demnach ein neues Ausfuhr-Hoch ab.

Umweltministerin Gewessler für Fracking-Verbot

Wien - Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) spricht sich gegen Fracking aus und will diese Fördertechnik verbieten. Dies geht aus einem geplanten Vortrag der Ministerin für den Ministerrat hervor, der der "Kronen Zeitung" zugespielt wurde. Die Umweltschutzorganisationen Greenpeace, WWF und Global 2000 begrüßen die Absage Gewesslers an Erdgas-Fracking.

Ehemalige afghanische Abgeordnete in Kabul ermordet

Kabul - In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind eine ehemalige Parlamentsabgeordnete und ihr Leibwächter erschossen worden. Mursal Nabisada sei in der Nacht auf Sonntag "zusammen mit einem ihrer Leibwächter in ihrem Haus erschossen" worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Angriff wurde demnach auch ein Bruder der Ex-Abgeordneten verletzt.

Mindestens 17 Tote bei Bombenexplosion in Kirche im Kongo

Kinshasa - Bei einer Bombenexplosion in einer Pfingstkirche in der kongolesischen Krisenregion Nord-Kivu sind am Sonntag mindestens 17 Menschen getötet und rund 20 weitere teils schwer verletzt worden. Wie der Sender Radio Okapi laut Kathpress meldete, explodierte der selbst gebaute Sprengsatz während einer Konferenz zum kirchlichen Schulwesen in der Stadt Kasindi-Lubirigha, einer Grenzstadt zu Uganda.

Gewaltvorwürfe nach Kohle-Demo in Lützerath

Erkelenz - Nach Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten vor dem umkämpften Dorf Lützerath haben sich beide Seiten Gewalttätigkeit vorgeworfen. Der Abriss von Lützerath schritt unterdessen schnell voran, die meisten Gebäude standen am Sonntag schon nicht mehr. Auch hielten sich nach Polizei-Angaben nur noch wenige Aktivisten auf dem Gelände auf.

