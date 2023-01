Umweltministerin Gewessler für Fracking-Verbot

Wien - Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) spricht sich gegen Fracking aus und will diese Fördertechnik verbieten. Dies geht aus einem geplanten Vortrag der Ministerin für den Ministerrat hervor, der der "Kronen Zeitung" zugespielt wurde. Die Umweltschutzorganisationen Greenpeace, WWF und Global 2000 begrüßen die Absage Gewesslers an Erdgas-Fracking.

Selenskyj: Bereits 30 Tote nach Angriff in Dnipro

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein Hochhaus in der zentralukrainischen Stadt Dnipro am Samstag werden laut Präsident Wolodymyr Selenskyj noch immer rund 30 Bewohner vermisst. Rettungskräfte suchten weiterhin in den Trümmern des Wohnhauses, sagte der ukrainische Staatschef in seiner Videoansprache am Sonntagabend. Die Zahl der Toten stieg unterdessen Militärangaben zufolge auf ebenfalls 30, darunter auch ein Kind. Weitere 73 Menschen wurden demnach verletzt.

Gegenseitige Gewaltvorwürfe nach Großdemo bei Lützerath

Erkelenz - Nach Zusammenstößen zwischen Aktivisten und Polizisten bei der Anti-Kohle-Demonstration vor dem umkämpften Dorf Lützerath haben sich beide Seiten Gewalttätigkeit vorgeworfen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) nahm Sonntagabend die Polizei in Schutz. Diese habe "hochprofessionell" gearbeitet, sagte er in der ARD-Talkshow "Anne Will". Die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer widersprach dem, aus ihrer Sicht war der Einsatz unverhältnismäßig gewalttätig.

Mindestens zehn Tote bei Bombenexplosion in Kirche im Kongo

Kinshasa - Bei einem Bombenanschlag auf eine Kirche in der kongolesischen Krisenregion Nord-Kivu sind mindestens zehn Menschen getötet und 39 verletzt worden. Das Attentat im Ort Kasindi wurde während einer Taufe verübt, sagte ein Militärsprecher am Sonntag. Ein kenianischer Staatsbürger wurde festgenommen. Die Regierung machte für den Angriff die islamistische Miliz ADF verantwortlich, die die USA als Ableger der Miliz Islamischer Staat (IS) als globale Terrororganisation einstuft.

Ehemalige afghanische Abgeordnete in Kabul ermordet

Kabul - In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind eine ehemalige Parlamentsabgeordnete und ihr Leibwächter erschossen worden. Mursal Nabisada sei in der Nacht auf Sonntag "zusammen mit einem ihrer Leibwächter in ihrem Haus erschossen" worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Angriff wurde demnach auch ein Bruder der Ex-Abgeordneten verletzt.

Chef der Wien Energie als Zeuge in der U-Kommission

Wien - Im Wien findet heute, Montag, im Wiener Rathaus die dritte Sitzung der Untersuchungskommission zur Wien Energie statt. Auf dem Programm stehen die Auftritte zweier prominenter Zeugen. Befragt werden der Geschäftsführer der Wien Energie, Michael Strebl, und der stellvertretende Direktor der Stadtwerke, Peter Weinelt. Damit wird das Geschehen rund um die Megakredite für den Versorger erstmals direkt beleuchtet. Bisher waren nur sachkundige Branchenexperten am Wort.

