Angriff in Dnipro: 30 Tote und Suche nach Vermissten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein Hochhaus in der zentralukrainischen Stadt Dnipro am Samstag werden laut Präsident Wolodymyr Selenskyj noch immer rund 30 Bewohner vermisst. Rettungskräfte suchten weiterhin in den Trümmern des Wohnhauses, sagte der ukrainische Staatschef in seiner Videoansprache am Sonntagabend. Die Zahl der Toten stieg unterdessen Militärangaben zufolge auf ebenfalls 30, darunter auch ein Kind. Weitere 73 Menschen wurden demnach verletzt.

Flugzeugabsturz in Nepal: Suche nach letzten Insassen

Kathmandu - Nach dem Flugzeugabsturz in Nepal mit Dutzenden Toten geht die Suche nach den letzten Insassen weiter. Bisher seien die Leichen von 66 der 72 Menschen an Bord gefunden und zur Identifizierung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Koordinator der Rettungsarbeiten vor Ort am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Anschließend würden die Leichen an die Angehörigen übergeben.

Gegenseitige Gewaltvorwürfe nach Großdemo bei Lützerath

Erkelenz - Nach Zusammenstößen zwischen Aktivisten und Polizisten bei der Anti-Kohle-Demonstration vor dem umkämpften Dorf Lützerath haben sich beide Seiten Gewalttätigkeit vorgeworfen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) nahm Sonntagabend die Polizei in Schutz. Diese habe "hochprofessionell" gearbeitet, sagte er in der ARD-Talkshow "Anne Will". Die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer widersprach dem, aus ihrer Sicht war der Einsatz unverhältnismäßig gewalttätig.

Auto krachte in das Brandenburger Tor - Ein Toter gefunden

Berlin - Ein spektakulärer Autounfall mit einem Todesopfer ist in der Nacht auf Montag aus Berlin gemeldet worden: Ein Auto fuhr gegen eine Säule des Brandenburger Tors, des bekanntesten Wahrzeichens der deutschen Hauptstadt. In dem stark beschädigten Wagen fanden Feuerwehrleute einen toten Mann. Weitere Menschen hätten höchstwahrscheinlich nicht in dem Auto gesessen, da sei man sich "relativ sicher", sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen.

Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt

Davos - In den Schweizer Alpen beginnt Montagabend das diesjährige Weltwirtschaftsforum (WEF). Fünf Tage lang treffen einander in Davos rund 400 Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen und der Politik aus der ganzen Welt. Auch 600 Firmenlenker und Chefinnen sowie zahlreiche Prominente werden erwartet. Die Agenda ist angesichts von Krisen und Konflikten weltweit gut gefüllt: Klimawandel, Ukraine-Krieg, Lieferkettenprobleme sind nur einige der Punkte.

Sturm an Australiens Ostküste verursachte große Schäden

Melbourne - Ein schwerer Sturm mit heftigen Regenfällen hat im australischen Bundesstaat Victoria teils große Schäden angerichtet und Bäume entwurzelt. Besonders schlimm betroffen ist die Kleinstadt Benalla, knapp 200 Kilometer nordöstlich von Melbourne. Eine Einwohnerin sagte dem australischen Sender ABC, so etwas wie dieses Unwetter habe sie noch nie erlebt: "So eine schiere Kraft, und dann dabei zuzusehen, wie Bäume einfach Richtung Boden knickten."

Chef der Wien Energie als Zeuge in der U-Kommission

Wien - Im Wien findet heute, Montag, im Wiener Rathaus die dritte Sitzung der Untersuchungskommission zur Wien Energie statt. Auf dem Programm stehen die Auftritte zweier prominenter Zeugen. Befragt werden der Geschäftsführer der Wien Energie, Michael Strebl, und der stellvertretende Direktor der Stadtwerke, Peter Weinelt. Damit wird das Geschehen rund um die Megakredite für den Versorger erstmals direkt beleuchtet. Bisher waren nur sachkundige Branchenexperten am Wort.

