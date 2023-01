Inflation 2022 auf 8,6 Prozent gestiegen

Wien - Die Teuerung hat sich zu Jahresende 2022 abgeschwächt. Im Dezember lag die Inflationsrate laut Statistik Austria bei 10,2 Prozent, nachdem das Preisniveau im November um 10,6 Prozent höher war als vor einem Jahr. Für das gesamte Jahr 2022 betrug die Inflationsrate 8,6 Prozent - stärker war die Teuerung zuletzt im Jahr 1974 mit damals 9,5 Prozent.

Opferzahl in Dnipro steigt nach russischem Angriff weiter

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach den russischen Raketenangriffen auf die Ukraine ist die Zahl der Toten in einem zerstörten Wohnhaus in der Stadt Dnipro weiter angestiegen. Von bisher 35 Toten sprach der Militärgouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko, am Montag. In der Nacht seien weitere Leichen aus den Trümmern geborgen worden. Unter den Toten seien auch zwei Kinder. Noch immer würden 35 Menschen vermisst.

Frachtschiff aus Ukraine läuft auf Grund - Bosporus gesperrt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein aus der Ukraine kommendes Frachtschiff ist im Bosporus auf Grund gelaufen. Die Meerenge zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer wurde daraufhin vorübergehend gesperrt, wie die türkische Generaldirektion für Küstensicherheit am Montag auf Twitter mitteilte. Spezialschiffe versuchten, den 142 Meter langen Frachter MKK-1 zu befreien, hieß es.

Manöver in Belarus schürt in Kiew Sorge vor neuer Front

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Minsk - Ein neues russisches-belarussisches Militärmanöver schürt in der Ukraine die Sorge vor einer russischen Offensive aus dem benachbarten Belarus. Dem belarussischen Verteidigungsministerium zufolge haben die Übungen der Luftwaffe und des Heeres wie angekündigt am Montagmorgen begonnen. Sie seien defensiv und sollen bis zum 1. Februar dauern. Ein Vertreter des belarussischen Sicherheitsrates warf der Ukraine am Sonntag Provokationen vor.

Flugzeugabsturz in Nepal: Suche nach letzten Insassen

Kathmandu - Nach dem Flugzeugabsturz in Nepal mit Dutzenden Toten geht die Suche nach den letzten Insassen weiter. Bisher seien die Leichen von 66 der 72 Menschen an Bord gefunden und zur Identifizierung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Koordinator der Rettungsarbeiten vor Ort am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Anschließend würden die Leichen an die Angehörigen übergeben.

Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt

Davos - In den Schweizer Alpen beginnt Montagabend das diesjährige Weltwirtschaftsforum (WEF). Fünf Tage lang treffen einander in Davos rund 400 Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen und der Politik aus der ganzen Welt. Auch 600 Firmenlenker und Chefinnen sowie zahlreiche Prominente werden erwartet. Die Agenda ist angesichts von Krisen und Konflikten weltweit gut gefüllt: Klimawandel, Ukraine-Krieg, Lieferkettenprobleme sind nur einige der Punkte.

Familienstreit als Auslöser für tödliche Bluttat in NÖ

Berndorf - Nach der tödlichen Bluttat am Freitag in Berndorf (Bezirk Baden) hat das Landeskriminalamt Niederösterreich die Erhebungen abgeschlossen. "Wie die Ermittlungen ergeben haben, war offensichtlich ein Familienstreit Auslöser", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag auf APA-Anfrage. Ein 57-Jähriger soll seine beiden Schwestern mit einem Klappmesser angegriffen haben. Eine 59-Jährige starb, eine 58-Jährige wurde schwer verletzt. Der Mann beging Suizid.

Auto krachte in das Brandenburger Tor - Ein Toter gefunden

Berlin - Ein spektakulärer Autounfall mit einem Todesopfer ist in der Nacht auf Montag aus Berlin gemeldet worden: Ein Auto fuhr gegen eine Säule des Brandenburger Tors, des bekanntesten Wahrzeichens der deutschen Hauptstadt. In dem stark beschädigten Wagen fanden Feuerwehrleute einen toten Mann. Weitere Menschen hätten höchstwahrscheinlich nicht in dem Auto gesessen, da sei man sich "relativ sicher", sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen.

