Verkehrsprobleme und Stromausfälle durch Schnee in Kärnten

Klagenfurt - Schneefälle haben am Montag in Kärnten für Verkehrsbehinderungen, Unfälle und Probleme bei der Stromversorgung gesorgt. Vor allem Verkehrsunfälle und umgestürzte Bäume sorgten für 260 Feuerwehreinsätze. Für höher gelegene Straßen galt vielerorts Schneekettenpflicht. Der Wurzenpass (B109) wurde wegen Lawinengefahr gesperrt. Die Schneefälle sollten laut Prognosen bis Mittag überall abklingen. Für die nächsten Tage sind weitere Niederschläge angesagt.

AKW Krsko erhält Umweltgenehmigung bis 2043

Ljubljana/Wien/Graz - Das slowenische Umweltministerium hat dem Atomkraftwerk Krško eine Laufzeitverlängerung um weitere 20 Jahre erteilt. Damit ist die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) abgeschlossen, die nach der vorjährigen Generalüberholung durchgeführt wurde. Der Weiterbetrieb der 1983 gestarteten Anlage ist bis 2043 geplant. "Die Laufzeitverlängerung ist falsch und alles andere als ein positives Signal für die Energiesicherheit", kritisierte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Mayer im Fall Teichtmeister gegen "Verharmlosung"

Wien - Die Causa Florian Teichtmeister und der Umgang damit sorgt weiter für Diskussionen. Für Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) ist es "unmöglich, einfach zur Tagesordnung überzugehen", betonte sie bei einer Pressekonferenz. Wenn es "um Missbrauch an Kindern und die Darstellung dessen" gehe, dürfe es "keine Verharmlosung und keine Toleranz geben". Kritische Reaktionen auf den Fall kamen nicht nur von politischen Parteien, sondern auch von den Frauenhäusern und Frauenring.

Keine Überlebenden nach Flugzeugabsturz in Nepal

Kathmandu - Auch am Tag nach dem Flugzeugabsturz in Nepal sind keine Überlebenden gefunden worden. Bisher fanden Bergungsteams die Leichen von 69 der 72 Menschen an Bord. Das Wrack liegt bei einer 300 Meter tiefen Schlucht in der Stadt Pokhara, wie der Koordinator der Rettungsarbeiten am Montag sagte. Es ist das schwerste Luftverkehrsunglück seit drei Jahrzehnten in dem armen Land.

Paris will "Made in Europe"-Aktionsplan

Paris/Brüssel/Berlin - Frankreich möchte als Reaktion auf das umstrittene Subventionsprogramm für US-Firmen erreichen, dass die EU ihre Beihilfe- und Finanzierungsregeln für Unternehmen lockert. Präsident Emmanuel Macron berate am Montag in Paris mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über einen französischen "Made in Europe"-Aktionsplan, teilte der �lys�epalast mit. Berlin warnte bisher hingegen stets vor einem Subventionswettlauf mit den USA.

Fall um Serien-Vergewaltiger erschüttert Londoner Polizei

London - Der Fall eines Serien-Vergewaltigers in den eigenen Reihen erschüttert die Londoner Polizei: Ein britischer Polizist hat vor Gericht 24 Fälle von Vergewaltigung und zahlreiche weitere sexuelle Übergriffe gestanden. Die Londoner Metropolitan Police räumte am Montag Versäumnisse im Umgang mit dem Fall ein. Der Mann hätte demnach früher gestoppt werden können.

16-Jähriger vor Gymnasium bei Paris erstochen

Paris - Vor einem Gymnasium in einem Pariser Vorort ist ein 16 Jahre alter Schüler bei einem Angriff von einer Gruppe Jugendlicher erstochen worden. Ein weiterer 16-Jähriger wurde bei der Attacke in Thiais Montag früh schwer verletzt und kam in eine Klinik, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein 16-jähriger Schüler eines anderen Gymnasiums sei wegen Tatverdachts festgenommen worden. Ermittelt werde wegen bandenmäßig organisierten Totschlags sowie versuchten Totschlags.

Wiener Börse in ruhigem Nachmittagshandel leicht im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montagnachmittag leicht im Plus gezeigt. Der ATX hielt gegen 15 Uhr mit einem Aufschlag von 0,38 Prozent bei 3.302,88 Punkten. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich kaum bewegt. Der Wochenauftakt an den Märkten verlief weitgehend ruhig. Wichtige Datenveröffentlichungen gab es am Montag nicht. Zudem bleiben die US-Börsen wegen des Martin Luther King Day überhaupt geschlossen.

