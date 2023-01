Sechsfachmord in USA - Baby und Mutter getötet

Los Angeles - Bei einem grausamen Sechsfachmord im US-Bundesstaat Kalifornien sind eine 17 Jahre alte Mutter und ihr Baby mit Kopfschüssen getötet worden. Die Tat ereignete sich in einer kleinen Ortschaft namens Goshen im Bezirk Tulare County und wurde vermutlich von Drogenkriminellen verübt, sagte Sheriff Mike Boudreaux am Montag vor Journalisten. Bezirksvorsteher Eddie Valero sprach laut der "Los Angeles Times" von einem "schlimmen Alptraum", der wahr geworden sei.

Thiem bei Australian Open in erster Runde gegen Rublew out

Melbourne - Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist in Runde eins der Australian Open gegen Andrej Rublew ausgeschieden. Der Niederösterreicher unterlag dem auf Position fünf gesetzten Russen am Dienstag in Melbourne 3:6,4:6,2:6 und hat damit zum vierten Mal in Folge bei einem Grand-Slam-Turnier die Auftakthürde nicht genommen. Danach gab die Vorarlbergerin Julia Grabher gegen die Estin Anett Kontaveit ihr Major-Debüt, die Partie wurde vorerst bei 1:1 wegen großer Hitze unterbrochen.

Metsola verspricht Kampf gegen Korruption im EU-Parlament

Straßburg - Rund einen Monat nach Bekanntwerden des Korruptionsskandals im Europaparlament hat Parlamentspräsidentin Roberta Metsola eine Reihe von Gegenmaßnahmen angekündigt. Damit wolle sie in Abstimmung mit den Fraktionsspitzen Bestechungsversuche unterbinden und "ausländische Einflussnahme zurückdrängen", sagte Metsola am Montag in Straßburg zum Auftakt der ersten Plenarwoche des Jahres. Im Dezember hatte die 43-Jährige "weitreichende" Reformen angekündigt.

Chinas Bevölkerung erstmals seit 1961 geschrumpft

Peking - Chinas Bevölkerung ist im vergangenen Jahr erstmals seit sechs Jahrzehnten geschrumpft. Ende Dezember habe das bevölkerungsreichste Land der Welt 1,411 Milliarden Einwohner gehabt und damit rund 850.000 weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Statistikamt in Peking am Dienstag mit.

Eltern wegen Knochenbrüchen bei Baby nochmals vor Gericht

Linz - Nachdem ein Einzelrichter im Vorjahr wegen der Schwere der Verletzungen des Babys ein Unzuständigkeitsurteil gefällt hatte, ist am Dienstag im Landesgericht Linz der Schöffenprozess gegen die Eltern gestartet worden. Mutter und Vater müssen sich nun auch wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung verantworten. Sie sollen dem Neugeborenen mehrere Knochenbrüche zugefügt haben. Bisher leugneten sie dies.

Paris will "Made in Europe"-Aktionsplan

Paris/Brüssel/Berlin - Frankreich möchte als Reaktion auf das umstrittene Subventionsprogramm für US-Firmen erreichen, dass die EU ihre Beihilfe- und Finanzierungsregeln für Unternehmen lockert. Präsident Emmanuel Macron berate am Montag in Paris mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über einen französischen "Made in Europe"-Aktionsplan, teilte der �lys�epalast mit. Berlin warnte bisher hingegen stets vor einem Subventionswettlauf mit den USA.

Mayer im Fall Teichtmeister gegen "Verharmlosung"

Wien - Die Causa Florian Teichtmeister und der Umgang damit sorgt weiter für Diskussionen. Für Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) ist es "unmöglich, einfach zur Tagesordnung überzugehen", betonte sie bei einer Pressekonferenz. Wenn es "um Missbrauch an Kindern und die Darstellung dessen" gehe, dürfe es "keine Verharmlosung und keine Toleranz geben". Kritische Reaktionen auf den Fall kamen nicht nur von politischen Parteien, sondern auch von den Frauenhäusern und Frauenring.

red