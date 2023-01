Sechsfachmord in USA - Baby und Mutter getötet

Los Angeles - Bei einem grausamen Sechsfachmord im US-Bundesstaat Kalifornien sind eine 17 Jahre alte Mutter und ihr Baby mit Kopfschüssen getötet worden. Die Tat ereignete sich in einer kleinen Ortschaft namens Goshen im Bezirk Tulare County und wurde vermutlich von Drogenkriminellen verübt, sagte Sheriff Mike Boudreaux am Montag vor Journalisten. Bezirksvorsteher Eddie Valero sprach laut der "Los Angeles Times" von einem "schlimmen Alptraum", der wahr geworden sei.

Metsola verspricht Kampf gegen Korruption im EU-Parlament

Straßburg - Rund einen Monat nach Bekanntwerden des Korruptionsskandals im Europaparlament hat Parlamentspräsidentin Roberta Metsola eine Reihe von Gegenmaßnahmen angekündigt. Damit wolle sie in Abstimmung mit den Fraktionsspitzen Bestechungsversuche unterbinden und "ausländische Einflussnahme zurückdrängen", sagte Metsola am Montag in Straßburg zum Auftakt der ersten Plenarwoche des Jahres. Im Dezember hatte die 43-Jährige "weitreichende" Reformen angekündigt.

Chinas Bevölkerung erstmals seit 1961 geschrumpft

Peking - Chinas Bevölkerung ist im vergangenen Jahr erstmals seit sechs Jahrzehnten geschrumpft. Ende Dezember habe das bevölkerungsreichste Land der Welt 1,411 Milliarden Einwohner gehabt und damit rund 850.000 weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Statistikamt in Peking am Dienstag mit.

Österreich rutscht im ZEW-Standortranking deutlich ab

Wien - Österreich kann mit Spitzenstandorten in Westeuropa, Skandinavien und Nordamerika kaum mehr mithalten - und dasselbe gilt auch für den mit Abstand wichtigsten Handelspartner Deutschland, zeigt eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim. Die Alpenrepublik ist von Platz 9 auf 13 abgerutscht, Deutschland findet sich gar nur mehr auf Rang 18 (vorher: 14). Auf Platz 1 von insgesamt 21 liegen neuerlich die USA. Letzter ist Italien.

16 Prozent der Frauen in Österreich Opfer von Partnergewalt

Wien - 16,41 Prozent aller in Österreich lebenden Frauen, die in einer intimen Partnerschaft waren oder sind, sind Opfer einer Form von körperlicher und bzw. oder sexueller Gewalt in einer Partnerschaft geworden. Das geht aus einer Studie von Statistik Austria hervor, die soeben veröffentlicht wurde. Außerhalb von intimen Partnerschaften hat mehr als jede vierte Frau (26,61 Prozent) nach ihrem 15. Geburtstag eine Form von sexueller und/oder körperlicher Gewalt erfahren.

Weltweit 86 Journalisten im Jahr 2022 laut Unesco getötet

Paris - 86 Journalistinnen und Journalisten sind nach Angaben der UNO-Kulturorganisation UNESCO im vergangenen Jahr weltweit getötet worden. 2021 seien es noch 55 gewesen. Nach mehreren aufeinanderfolgenden Jahren des Rückgangs sei der starke Anstieg alarmierend, sagte die Generaldirektorin der UNESCO, Audrey Azoulay, am Montag in Paris. Mehr als die Hälfte der Morde geschahen in Lateinamerika und der Karibik.

Bis 2030 deutlich mehr Abschlüsse an Hochschulen geplant

Wien - An den österreichischen Hochschulen soll die Zahl der Studienabschlüsse von 57.100 (2019/20) auf rund 64.600 im Jahr 2030 gesteigert werden. Das sieht der neue Hochschulplan des Bildungsministeriums vor. Besonders stark steigen soll die Zahl der Abschlüsse an den Pädagogischen Hochschulen (PH) und Fachhochschulen (FH), nur gering fällt das geplante Plus bei den öffentlichen Universitäten aus. Dafür ist an ihnen eine Verbesserung der Betreuungsrelationen geplant.

