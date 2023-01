Am Mittwoch letzter Einigungsversuch zu U-Ausschuss

Wien - Ob der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss mangels weiterer Befragungen frühzeitig beendet wird, soll erst am morgigen Mittwoch entschieden werden. Eine Geschäftsordnungssitzung um 13 Uhr wird der letzte Versuch, sich auf einen weiteren Arbeitsplan zu einigen. Schafft man es dann nicht, noch Befragungen für die zweite Jänner-Hälfte zu fixieren, ist das wohl das vorzeitige Ende des bis 1. Februar laufenden parlamentarischen Untersuchungsgremiums.

Suche nach Überlebenden in Dnipro eingestellt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Rettungskräfte haben am Dienstag die Suche nach Überlebenden in den Trümmern eines zerbombten Wohnblocks in Dnipro eingestellt. Dem Katastrophenschutz zufolge starben als Folge des Einschlags einer russischen Rakete am Samstag mindestens 44 Menschen, darunter fünf Kinder. Die Zahl der Vermissten wurde mit 20 angegeben, 39 Menschen seien gerettet worden und 79 verletzt.

Drahtzieher des EU-Korruptionsskandals will kooperieren

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Im EU-Korruptionsskandal hat der mutmaßliche Drahtzieher Pier Antonio Panzeri eine umfassende Zusammenarbeit mit der belgischen Justiz zugesagt. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte, unterschrieb der ehemalige EU-Abgeordnete am Dienstag eine entsprechende Vereinbarung.

Polizei geht erneut gewaltsam gegen Lützerath-Proteste vor

Lützerath - Nach der Räumung der Siedlung Lützerath in Nordrhein-Westfalen hat es am Dienstag neuerliche Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten gegeben. Beamte hätten auch wieder Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist als eine von mehreren Demonstranten nun von der Polizei von der Abbruchkante zum Braunkohletagebau Garzweiler weggetragen worden.

Pistorius will "Bundeswehr stark machen"

Berlin/Brandenburg an der Havel - Der künftige deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius will die Angehörigen der Bundeswehr bei der Modernisierung der Truppe "ganz eng" mitnehmen. Der SPD-Politiker versicherte am Dienstag in Hannover, dass er sich vor die Soldaten stellen werde. Er übernehme das Amt sehr gern und wisse um dessen Bedeutung in schwierigen Zeiten. Die Aufgaben für die Truppe seien gewaltig. "Ich will die Bundeswehr stark machen", betonte Pistorius.

Nur Mutter wegen Knochenbrüchen bei Baby in Linz verurteilt

Linz - Eine Mutter, die ihrem neugeborenen Sohn unzählige Knochenbrüche zugefügt haben sollen, ist am Dienstag in Linz zu sieben Monate bedingter Haft und 1.200 Euro Geldstrafe nicht rechtskräftig verurteilt worden. Der mitangeklagte Vater wurde - ebenfalls nicht rechtskräftig - freigesprochen. Die Eltern hatten vehement geleugnet, das Baby absichtlich schwer verletzt zu haben.

Fall Teichtmeister: Forderung nach höheren Strafen

Wien - Anlässlich des Falls Teichtmeister ist eine Diskussion über die Strafhöhe für den Besitz von sexuellen Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger losgebrochen. Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) sprach sich für eine Erhöhung aus. Gesprächsbereit zeigt sich die zuständige Justizministerin Alma Zadic (Grüne), sie will aber gleichzeitig Kinderschutzkonzepte ausgebaut wissen, wie sie in einer Stellungnahme gegenüber der APA erklärte.

SPÖ beruft wegen Teuerung Nationalrat ein

Wien - Die SPÖ hat eine Sondersitzung des Nationalrats zum Thema Teuerung beantragt. Das gab Vizeklubchef Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. In der Sitzung, die voraussichtlich kommende Woche stattfinden wird, will die SPÖ unter anderem das Einfrieren der Mieten bis 2025, einen Gaspreisdeckel und die Einsetzung einer "Anti-Teuerungskommission" beantragen. Die Grünen reagierten auf die Vorhaltungen der SPÖ verärgert.

