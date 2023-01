Selenskyj und Scholz reden bei Weltwirtschaftsforum in Davos

Davos - Der russische Krieg gegen die Ukraine dominiert am Mittwoch das Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Am Nachmittag wollen sowohl der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (15.45 Uhr) als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (17.00 Uhr) zu den Unternehmern, Staat- und Regierungschefs sprechen. Selenskyj will um weitere Unterstützung für sein Land werben. Bereits vor seiner Rede machte er klar, er erwarte Fortschritte bei den Lieferungen von Kampfpanzern.

Britische Pflegekräfte streiken erneut für höhere Löhne

London - Pflegekräfte des britischen Gesundheitsdiensts NHS beginnen am Mittwoch einen Streik. Damit demonstrieren sie für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Die Fronten sind verhärtet: Die Gewerkschaft Royal College of Nursing fordert ein Plus, das deutlich über der Inflation von zuletzt mehr als zehn Prozent liegt. Die konservative Regierung hingegen will ihr Angebot, das etwa 4,5 Prozent mehr Lohn entspricht, nicht erhöhen.

EU-Parlament stimmt über Kaili-Nachfolge ab

Straßburg - Das EU-Parlament stimmt am Mittwoch (12.00 Uhr) über die Nachfolge der ehemaligen Vizepräsidentin Eva Kaili ab. Aussichtsreichster Kandidat ist der Sozialdemokrat Marc Angel aus Luxemburg. Im Dezember hatte ein Korruptionsskandal das EU-Parlament erschüttert. Kaili und weiteren Verdächtigen wird die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last gelegt. Dabei geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf politische Entscheidungen durch u.a. Katar.

Von der Leyen will Klima-Subventionsplan für EU-Industrie

Davos - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europas Wirtschaft mit einem neuen Industrieplan zum Weltmarktführer für saubere Technologien und Innovationen machen. "In den nächsten Jahrzehnten werden wir den größten industriellen Wandel unserer Zeit erleben - vielleicht sogar aller Zeiten", sagte sie am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie reagierte damit auf den Vorschlag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für einen "Made in Europe"-Aktionsplan.

Polizei geht erneut gewaltsam gegen Lützerath-Proteste vor

Lützerath - Nach der Räumung der Siedlung Lützerath in Nordrhein-Westfalen hat es am Dienstag neuerliche Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten gegeben. Beamte setzten auch wieder Schlagstöcke und Pfefferspray ein, bestätigte ein Polizeisprecher. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wurde als eine von mehreren Demonstranten von der Polizei von der Abbruchkante zum Braunkohletagebau Garzweiler weggetragen und vorübergehend festgehalten.

Drahtzieher des EU-Korruptionsskandals will kooperieren

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Im EU-Korruptionsskandal hat der mutmaßliche Drahtzieher Pier Antonio Panzeri eine umfassende Zusammenarbeit mit der belgischen Justiz zugesagt. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte, unterschrieb der ehemalige EU-Abgeordnete am Dienstag eine entsprechende Vereinbarung. Im Gegenzug werde seine Strafe reduziert. Die Behörde selbst sprach von einer "wichtigen Entwicklung".

Älteste Frau der Welt mit 118 Jahren gestorben

Marseille - Die französische Ordensschwester Andr�, die als ältester Mensch der Welt galt, ist im Alter von 118 Jahren gestorben. Sie sei in der Nacht auf Dienstag im Schlaf in einem Altersheim in Toulon in Südfrankreich gestorben, teilte der Sprecher der Einrichtung, David Tavella, am Dienstagabend der Nachrichtenagentur AFP mit. "Es herrscht große Traurigkeit, aber sie wollte es, es war ihr Wunsch, zu ihrem geliebten Bruder zu gelangen. Für sie ist es eine Befreiung."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red