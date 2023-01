Selenskyj und Scholz reden bei Weltwirtschaftsforum in Davos

Davos/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Krieg gegen die Ukraine dominiert am Mittwoch das Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Am Nachmittag wollen sowohl der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (15.45 Uhr) als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (17.00 Uhr) zu den Unternehmern, Staat- und Regierungschefs sprechen. Selenskyj will um weitere Unterstützung für sein Land werben. Bereits vor seiner Rede machte er klar, er erwarte Fortschritte bei den Lieferungen von Kampfpanzern.

Raketen treffen zivile Ziele in Kramatorsk

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte berichtet über weitere Kämpfe im Osten der Ukraine. Die russischen Streitkräfte hätten vier Raketen abgeschossen, darunter zwei auf zivile Ziele in der Stadt Kramatorsk in der Donezk-Region westlich der Brennpunkte der Kämpfe bei den Städten Bachmut und Awdijiwka. Zudem hätten die russischen Streitkräfte 13 Luftangriffe geflogen und 23 Mal mit Mehrfachraketenwerfer angegriffen. Reuters konnte dies nicht unabhängig überprüfen.

Inflation kann bei Pensionen Zehntausende Euro kosten

Wien - Der Zeitpunkt des Pensionsantritts kann in den nächsten Jahren darüber entscheiden, ob man mehrere zehntausend Euro verliert. Das ergibt eine der APA vorliegende Berechnung der Arbeiterkammer. Schuld ist die Inflation, die durch ihre Höhe ungewöhnliche Auswirkungen auf den Ruhensbezug hat. Schon bekannt ist das Problem der Aliquotierung, die heuer einen früheren Antritt reizvoll macht. Dazu kommt aber auch noch die so genannte Wertsicherung.

Gurgiser will kein Rütteln an IG-Luft, "Blockaden" möglich

Innsbruck - Transitforum Austria-Tirol-Chef Fritz Gurgiser hat sich vehement für die bundesweite Beibehaltung der aktuell geltenden IG-Luft-Schutzmaßnahmen ausgesprochen. An diesen dürfe nicht nur "nicht gerüttelt werden", sondern es gelte, bundesweit "weitere Maßnahmen", etwa das Tempolimit 40-80-100 (Gemeinde-, Freilandstraße, Autobahn) zu setzen, betonte Gurgiser im APA-Gespräch. Sollte alles aufgeweicht werden, schloss er Autobahn-"Blockaden" bzw. Bürgerversammlungen dort nicht aus.

Von der Leyen will Klima-Subventionsplan für EU-Industrie

Davos - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europas Wirtschaft mit einem neuen Industrieplan zum Weltmarktführer für saubere Technologien und Innovationen machen. "In den nächsten Jahrzehnten werden wir den größten industriellen Wandel unserer Zeit erleben - vielleicht sogar aller Zeiten", sagte sie am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie reagierte damit auf den Vorschlag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für einen "Made in Europe"-Aktionsplan.

EU-Parlament stimmt über Kaili-Nachfolge ab

Straßburg - Das EU-Parlament stimmt am Mittwoch (12.00 Uhr) über die Nachfolge der ehemaligen Vizepräsidentin Eva Kaili ab. Aussichtsreichster Kandidat ist der Sozialdemokrat Marc Angel aus Luxemburg. Im Dezember hatte ein Korruptionsskandal das EU-Parlament erschüttert. Kaili und weiteren Verdächtigen wird die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last gelegt. Dabei geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf politische Entscheidungen durch u.a. Katar.

Britische Pflegekräfte streiken erneut für höhere Löhne

London - Pflegekräfte des britischen Gesundheitsdiensts NHS beginnen am Mittwoch einen Streik. Damit demonstrieren sie für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Die Fronten sind verhärtet: Die Gewerkschaft Royal College of Nursing fordert ein Plus, das deutlich über der Inflation von zuletzt mehr als zehn Prozent liegt. Die konservative Regierung hingegen will ihr Angebot, das etwa 4,5 Prozent mehr Lohn entspricht, nicht erhöhen.

Universitätenkonferenz warnt erneut vor Mehrkosten

Wien - Die Universitätenkonferenz (uniko) warnt erneut vor den auf die Hochschulen aufgrund der Teuerung zukommenden Mehrkosten. Zwar stehen im Frühjahr Gespräche über deren Abdeckung mit dem Bildungsministerium an - allerdings werde man auch dann für das Jahr 2024 auf Prognosen zurückgreifen müssen. Dann könne es für das System zu spät sein, warnte Präsidentin Sabine Seidler beim uniko-Neujahrsempfang am Dienstagabend.

