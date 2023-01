Ukrainischer Innenminister bei Hubschrauberabsturz getötet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Beim Absturz eines Hubschraubers nahe Kiew sind der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj und 17 weitere Menschen ums Leben gekommen. Zu den Toten zählen auch weitere hohe Vertreter des Innenministeriums, darunter der Vize-Minister, teilte die Polizei mit. Auch drei Kinder seien unter den Todesopfern. Der Helikopter war in der Früh in der Stadt Browary in der Nähe eines Kindergartens abgestürzt. 29 Menschen sollen verletzt worden sein. Die Absturzursache ist unklar.

Schwere Kämpfe im Osten der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - An der Front im Osten der Ukraine toben weiter schwere Kämpfe. In den vergangenen 24 Stunden hätte die russischen Truppen dort knapp 30 Ortschaften beschossen, teilt der Generalstab mit. Die ukrainischen Streitkräfte hätten Angriffe auf Bachmut und das Dorf Klischtschiwka in der Region Donezk abgewehrt. Zwei Raketen sollen auf zivile Ziele in Kramatorsk abgeschossen worden sein. Zudem hätten die Russen 13 Luftangriffe geflogen und 23 Mal mit Mehrfachraketenwerfer angegriffen.

Tausende Pflegekräfte streiken in England

London - Wegen eines Streiks der Pflegekräfte müssen sich Patienten im Gesundheitswesen in England derzeit auf lange Wartezeiten und Ausfälle einstellen. Im Kampf um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen legten in England am Mittwoch Tausende Pflegekräfte ihre Arbeit nieder. Der Ausstand, zu dem die Gewerkschaft Royal College of Nursing aufgerufen hat, sollte bis Donnerstag andauern. Für Februar sind weitere Streiks angekündigt.

Leiche liegt mehr als ein Jahr in Haus im Bezirk Hollabrunn

Mailberg - Mehr als eineinhalb Jahre ist ein Mann tot in seinem Haus in Mailberg (Bezirk Hollabrunn) gelegen. Die Leiche des 62-Jährigen wurde vergangenen Dezember gefunden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch auf Anfrage einen "NÖN"-Bericht. Fremdverschulden sei auszuschließen, wurde mitgeteilt.

Gewalt- und Missbrauchsfälle in deutschen SOS-Kinderdörfern

München/Wien - Beim SOS-Kinderdorfverein in Deutschland sind in den vergangenen Jahren 160 Hinweise auf Gewalt und Missbrauch eingegangen. "Diese 160 Meldungen stammen sowohl von aktuellen als auch ehemaligen Betreuten", sagte der Vorsitzende der vom Verein eingerichteten, unabhängigen Kommission zur Anerkennung und Aufarbeitung erlittenen Unrechts, Klaus Schäfer, in München. "Die darin gemeldeten Vorfälle reichen bis in die 1960er-Jahre zurück."

Vorwürfe gegen weiteren Musikschuldirektor in NÖ

St. Pölten - In Niederösterreich sind erneut Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen einen Direktor einer Musikschule bekannt geworden. Laut gemeinsamen Recherchen von "ZiB 2" und "Falter" sowie einem Bericht des "Kurier" handelt es sich um den Leiter einer Einrichtung im Industrieviertel. Vorfälle waren demnach seit Jahren bekannt und wurden auch an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) herangetragen. Der Direktor ist weiter im Dienst und bestreitet die Anschuldigungen.

Erdbeben der Stärke 7,0 in Indonesien

Jakarta - Ein Erdbeben der Stärke 7,0 hat am Mittwoch die Region um die Inselgruppe der Molukken im Osten Indonesiens erschüttert und zwischenzeitlich eine Tsunami-Warnung ausgelöst. Das Epizentrum lag 150 Kilometer nordwestlich der ostindonesischen Insel Halmahera in einer Tiefe von 48 Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Zunächst gab es keine Berichte über mögliche Opfer oder größere Schäden.

Linz/BAWAG-Prozess - Stadt zahlt 12 Mio. Euro im Vergleich

Wien/Linz - Der jahrelange Rechtsstreit zwischen Stadt Linz und BAWAG um den Swap 4175 wird offenbar mit einem Vergleich beigelegt. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) bestätigte einen Artikel auf "nachrichten.at", nach dem die Stadt 12 Mio. Euro zahlen werde. Es brauche noch einen Gemeinderatsbeschluss seitens der Stadt und auch die BAWAG müsse noch ihre Gremien befassen, sagte Luger der APA. Doch dann könne es vor dem Handelsgericht Wien zur offiziellen Streitbeilegung kommen.

