Ukrainischer Innenminister bei Hubschrauberabsturz getötet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei dem Absturz eines Hubschraubers in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Zu den Toten zählen auch Innenminister Denys Monastyrskyj, sein erster Stellvertreter und der Staatssekretär des Ministeriums. An Bord der Maschine des französischen Typs "Super Puma" befanden sich laut offiziellen Angaben neun Menschen, am Boden wurden weitere sechs Personen getötet, darunter drei Kinder. Die Absturzursache ist unklar.

Slowakische Polizei entdeckte vier Tote in Wohnung

Bratislava - In einer Wohnung in der ostslowakischen Stadt Michalovce haben Polizisten in der Nacht auf Mittwoch vier Tote entdeckt. Laut ersten Erkenntnissen handle es sich dabei um eine Bluttat innerhalb der Familie. Das teilte die Polizei auf Facebook mit. Für die Bevölkerung sei keine Gefahr zu befürchten. Nach lokalen TV-Berichten sollen die Toten ein Elternpaar und zwei schulpflichtige Kinder sein. Der Familienvater habe seine Frau, seine Kinder und dann sich selbst erschossen.

Swap-Streit zwischen Stadt Linz und BAWAG vor Beilegung

Linz/Wien - Der jahrelange Rechtsstreit zwischen der Stadt Linz und der BAWAG um den Swap 4175, in dem es um hunderte Millionen Euro gegangen ist, steht vor der Beilegung. Man einigte sich auf einen Vergleich. Die Stadt zahle 12 Mio. Euro, berichteten Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und die Rechtsberater der Stadt - Rechtsanwalt Gerhard Rothner und der Linzer Uni-Rektor Meinhard Lukas - am Mittwoch in einer Pressekonferenz.

EU-Parlament wählt Sozialdemokraten zu Nachfolger von Kaili

Straßburg - Das EU-Parlament hat einen luxemburgischen Sozialdemokraten zum Nachfolger der wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzten, stellvertretenden Parlamentspräsidentin Eva Kaili gewählt. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch in Straßburg für Marc Angel als neuen Vizepräsidenten des EU-Parlaments. Der 59-Jährige gehört derselben Fraktion an wie Kaili, bevor sie aus der Parteienfamilie ausgeschlossen wurde.

Kickl will wegen Corona mit Politik abrechnen

Wien - FPÖ-Obmann Herbert Kickl will eine "schonungslose Aufarbeitung" der österreichischen Coronapolitik. Es brauche ein "Herausheben der Opfer aus der Tabuzone", und dazu werde es spätestens dann kommen, wenn es einen freiheitlichen Bundeskanzler geben werde. In einer Pressekonferenz am Mittwoch verlangte Kickl auch die Aufhebung noch bestehender Maßnahmen nicht erst im Laufe des Jahres, sondern bereits bei der nächsten Nationalratssitzung.

Fracking-Verbot sorgt für dicke Luft in der Koalition

Wien - Der Niederösterreich-Wahlkampf lässt auch die Bundespolitik nicht aus. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist mit ihrem Wunsch nach einem Fracking-Verbot beim Koalitionspartner vorerst abgeblitzt. Gewessler zeigte sich am Mittwoch vor Journalisten freilich erstaunt: Wenn ohnehin alle gegen Fracking seien, könne es ja "kein Problem sein", das auch zu verankern. "Niemand will Fracking", bekräftigte ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky, aber es sei eben "kein Thema".

Polizei bekommt flächendeckend Bodycams

Wien - Die österreichische Polizei bekommt bis 2024 flächendeckend Bodycams. Einen diesbezüglichen Bericht des ORF Wien bestätigte das Innenministerium am Mittwoch. Demnach sollen die Geräte bis 2024 beschafft werden. Derzeit sind 375 Geräte österreichweit im Einsatz, 92 davon in der Bundeshauptstadt. Die Geräte - dem Vernehmen nach 3.500 bis 4.000 - sollen bis 2024 bei der Exekutive sein, die erste Tranche geht dem Bericht zufolge noch heuer an die Beamten.

Terror in Wien: Volksanwälte kritisieren Innenministerium

Wien - Die Volksanwaltschaft übt in einem "Sonderbericht" im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Wien vom 2. November 2020 Kritik am Innenministerium. Konkret werden lückenhafte Ermittlungen, Fehleinschätzungen und Rechtsirrtümer bemängelt. "Es ging bei dem Bericht aber nie darum, einzelne Personen an den Pranger zu stellen", sagte Volksanwalt Walter Rosenkranz (FPÖ) bei der Präsentation des Berichts am Mittwoch.

