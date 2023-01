Ukrainischer Innenminister bei Hubschrauberabsturz getötet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem Hubschrauberabsturz nahe Kiew ist am Mittwoch der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ums Leben gekommen. Bei dem Absturz in der Kleinstadt Browary habe es insgesamt 14 Tote gegeben, darunter ein Kind, teilten die staatlichen Rettungsdienste mit. Zuvor war von bis zu 18 Toten die Rede. Zu den Toten zählte auch Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin und ein Staatssekretär. Der Helikopter war bei einem Kindergarten abgestürzt, die Absturzursache ist unklar.

Selenskyj kritisiert internationales Zögern bei Hilfe

Davos/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bald elf Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der internationalen Gemeinschaft zu langes Zögern vorgeworfen. "Die Zeit, welche die freie Welt zum Denken benötigt, wird vom Terrorstaat (Russland) zum Töten genutzt", sagte Selenskyj am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos in einer Videoansprache. Aktuell gehe es insbesondere darum, Russland bei dessen militärischer Mobilmachung zuvorzukommen.

Frankreich vor Großstreik gegen geplante Pensionsreform

Paris - In Frankreich wollen am Donnerstag Hunderttausende gegen die geplante Pensionsreform streiken und auf die Straße gehen. Erwartet wird nach Medienberichten, dass sich bis zu 750.000 Menschen an dem Großstreik gegen das wohl wichtigste Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron beteiligen. Seine Regierung will das reguläre Pensionsantrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Pension schneller steigen.

Nach Korruptionsskandal: Angel neuer EU-Parlamentsvize

Straßburg - Der Luxemburger Sozialdemokrat Marc Angel ist infolge des EU-Korruptionsskandals zum neuen Vizepräsidenten des Europaparlaments gewählt worden. Er setzte sich am Mittwoch im zweiten Wahlgang mit 307 Stimmen durch. Im ersten Wahlgang hatte Angel die notwendige absolute Mehrheit noch verfehlt. Er folgt auf die in den Skandal verwickelte Griechin Eva Kaili.

15 Jahre für Mordversuch nach Bluttat an Ehefrau in Linz

Linz - Ein 52-jähriger Syrer, der im Mai auf der Oberen Donaulände in Linz seine Frau niedergestochen haben soll, ist am Mittwoch wegen Mordversuchs zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Der Staatsanwalt hatte die Höchststrafe verlangt. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Angeklagte hatte sich sinngemäß damit verteidigt, dass er als orientalisch geprägter Mann eine Demütigung durch seine Frau nur schwer verkraftet habe.

Lufthansa will bei Alitalia-Nachfolgerin einsteigen

Frankfurt/Rom - Die AUA-Mutter Lufthansa will bei der italienischen Fluggesellschaft Ita Airways einsteigen. Man habe bei der Regierung in Rom ein Angebot für einen Minderheitsanteil an der Alitalia-Nachfolgerin abgegeben, erklärte der MDax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt. Der italienische Staat muss nun als Alleineigentümer prüfen, ob exklusive Verhandlungen für einen endgültigen Kaufvertrag aufgenommen werden. Die Lufthansa will auch eine Option zum späteren Erwerb der übrigen Anteile.

Steigende Stromnetzkosten werden vom Bund übernommen

Wien - Die Regierung setzt eine neue Maßnahme gegen die Teuerung. Abgefedert werden sollen die steigenden Stromnetzentgelte. 80 Prozent dieser werden vom Bund übernommen. Ein durchschnittlicher Haushalt erspart sich damit 80 Euro. Gesamt wird die Maßnahme bis zu 675 Millionen Euro kosten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red