Neuseelands Premierministerin Ardern kündigt Rücktritt an

Wellington - Überraschende politische Wendung in Neuseeland: Unter Tränen hat Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Donnerstag ihren Rücktritt angekündigt. Bis spätestens 7. Februar werde sie ihr Amt aufgeben, sagte die 42-Jährige vor Journalisten. "Ich weiß, was man für diesen Job braucht, und ich weiß, dass ich nicht mehr genug im Tank habe. So einfach ist das", begründete sie den Schritt. Im Pazifikstaat gibt es unterdessen Spekulationen über ihre Nachfolge.

Nach Halloween-Randale in Linz drei Festnahmen

Linz - Nach der nächtlichen Halloween-Randale in Linz sind drei weitere Verdächtige in Haft. Mit den nun insgesamt fünf Festnahmen "sind die Ermittlungen zu den Ausschreitungen rund um die Halloween-Nacht positiv abgeschlossen", erklärte Landespolizeidirektor Andreas Pils. Bereits Ende Dezember waren ein 21-jähriger Syrer und ein 19-jähriger Spanier festgenommen worden. Gegen den älteren wurde bereits Anklage erhoben. Er sitzt in U-Haft.

Freiheitliche bleiben U-Ausschuss-Treffen fern

Wien - Das Ringen um den finalen Akt des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses geht am Donnerstag in seine wohl letzte Runde. Für 13 Uhr ist eine Fraktionsführersitzung anberaumt, nachdem zuvor alle Einigungsversuche auf weitere Befragungen gescheitert waren. Diese könnte nun ohne die Freiheitlichen über die Bühne gehen, wie deren Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, gegenüber der APA ankündigte.

Albertina-Generaldirektor Schröder hört Ende 2024 auf

Wien - Im Jahr 2000 trat Klaus Albrecht Schröder das Amt als Generaldirektor der Albertina an, das er seither inne hat. Für die Verlängerung seines bis Ende 2024 laufenden Vertrags will er sich laut "News" nun nicht mehr bewerben, wie der 67-Jährige gegenüber dem am Freitag erscheinenden Magazin bekannt gab. Die Ausschreibung soll laut Informationen von "News" demnächst erfolgen.

Frankreich vor Großstreik gegen geplante Pensionsreform

Paris - In Frankreich wollen am Donnerstag Hunderttausende gegen die geplante Pensionsreform streiken und auf die Straße gehen. Erwartet wird nach Medienberichten, dass sich bis zu 750.000 Menschen an dem Großstreik gegen das wohl wichtigste Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron beteiligen. Seine Regierung will das reguläre Pensionsantrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Pension schneller steigen.

Krisensicherheitsgesetz geht in Begutachtung

Wien - Das Krisensicherheitsgesetz geht an Donnerstag in Begutachtung. Das teilte das Innenministerium der APA mit. Nach rund einem Jahr Arbeit hatte die Koalition im vergangenen November einen Entwurf dafür vorgelegt. Diesem hatte die Opposition aber die Zustimmung verweigert und heftige Kritik geübt. Die Regierung braucht für das Gesetz eine Zweidrittel-Mehrheit, also die Zustimmung von SPÖ oder FPÖ. Entgegen ersten Informationen gibt es weiter keine Einigung mit der Opposition.

Flughafen Wien weiter auf Erholungskurs

Wien/Schwechat - Die börsennotierte Flughafen Wien AG ist weiter auf Erholungskurs. Für 2023 rechnet der Vorstand mit einem Gewinn von über 150 Mio. Euro. Das wäre ein Plus von 30 Prozent gegenüber den 115 Mio. Euro, die der Vorstand zuletzt für 2022 erwartete. Der Airport sprach am Donnerstag von einem "erfolgreichen Comeback der Luftfahrt". In Wien wurden im Vorjahr 23,7 Millionen Passagiere gezählt, ein Plus von 127 Prozent gegenüber 2021, aber um 25 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019.

Mindestens 15 Tote bei Brand in Kaserne in Armenien

Jerewan (Eriwan) - Bei einem Brand in einer Kaserne im Osten Armeniens sind mindestens 15 Soldaten ums Leben gekommen. Drei weitere seien schwer verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Demnach brach das Feuer in dem Dorf Azat in der östlichen Region Gegharkunik aus. Die Brandursache war zunächst unklar. Das kleine Kaukasus-Land mit seinen rund drei Millionen Einwohnern hat sich noch nicht von dem 2020 ausgetragenen Krieg mit dem Nachbarland Aserbaidschan erholt.

