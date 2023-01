Fraktionsführer einigten sich nicht zu U-Ausschuss

Wien - Der ÖVP-Untersuchungsausschuss ist am Donnerstag seinem definitiven Ende abermals ein Stück näher gekommen. In einer informellen Fraktionsführer-Sitzung konnte man sich nicht auf eine weitere Geschäftsordnungssitzung einigen, weswegen etwa auch keine weiteren Beweisanträge gestellt werden können. Eine Befragung weiterer Auskunftspersonen ist ohnehin so gut wie unmöglich. Die SPÖ warf der ÖVP abermals das Blockieren des Ausschusses vor.

Steigender Druck auf Deutschland wegen Panzern für Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Vor neuen Gesprächen in Ramstein über westliche Militärhilfen am Freitag steigt der Druck auf Deutschland in der Frage der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz will deutsche Leopard-Panzer laut Medienberichten nur liefern, wenn auch die USA Kampfpanzer bereitstellen. Bei einem Treffen der Verteidigungsminister beider Länder wurde am Donnerstag Einigkeit demonstriert. Eine Lösung zeichnete sich jedoch noch nicht ab.

Massive Proteste in Frankreich gegen Pensionsreform

Paris - Aus Protest gegen eine geplante Anhebung des Pensionsantrittsalters von 62 auf 64 Jahre haben am Donnerstag zahlreiche Beschäftigte in Frankreich gestreikt. Viele Volksschulen blieben geschlossen, der öffentliche Rundfunk sendete Musik anstatt des üblichen Morgenprogramms, und Beschäftigte des Energiekonzerns EDF fuhren die Stromproduktion leicht hinunter. Bahnverbindungen und der Pariser Nahverkehr waren massiv gestört.

Krisensicherheitsgesetz in Begutachtung, Oppositions-Kritik

Wien - Das Krisensicherheitsgesetz geht am Donnerstag in Begutachtung. Das teilte das Innenministerium der APA mit. Nach rund einem Jahr Arbeit hatte die Koalition im vergangenen November einen Entwurf dafür vorgelegt. Diesem hatte die Opposition aber die Zustimmung verweigert und heftige Kritik geübt. Die Regierung braucht für das Gesetz eine Zweidrittel-Mehrheit, also die Zustimmung von SPÖ oder FPÖ. Entgegen ersten Informationen gibt es weiter keine Einigung mit der Opposition.

Polizei ging rechtswidrig gegen "LobauBleibt"-Aktivisten vor

Wien - Das Verwaltungsgericht Wien hat am Donnerstag der Maßnahmen- und Richtlinienbeschwerde eines "LobauBleibt"-Aktivisten stattgegeben, dem diesem Erkenntnis zufolge am 19. Februar 2022 im Polizeianhaltezentrum (PAZ) Rossauer Lände eine Rippe gebrochen wurde. Das polizeiliche Vorgehen gegen den 49-Jährigen, der nach einer Räumung des Protestcamps in der Lobau zwecks Identitätsfeststellung ins PAZ gebracht worden war, war demnach mehrfach rechtswidrig.

Sohn von Hamas-Gründer im Februar in Eisenstadt vor Gericht

Eisenstadt - Am 22. Februar wird am Landesgericht Eisenstadt ein Terrorprozess gegen den Sohn eines Gründers der radikalislamischen Terrororganisation Hamas verhandelt. Dem Angeklagten, der illegal nach Österreich eingereist sein soll, werden die Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation vorgeworfen, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Die Sicherheitsvorkehrungen werden für den Prozess erhöht.

Nach Halloween-Randale in Linz drei Festnahmen

Linz - Nach der nächtlichen Halloween-Randale in Linz sind drei weitere Verdächtige in Haft. Mit den nun insgesamt fünf Festnahmen "sind die Ermittlungen zu den Ausschreitungen rund um die Halloween-Nacht positiv abgeschlossen", erklärte Landespolizeidirektor Andreas Pils. Bereits Ende Dezember waren ein 21-jähriger Syrer und ein 19-jähriger Spanier festgenommen worden. Gegen den älteren wurde bereits Anklage erhoben. Er sitzt in U-Haft.

Grippewelle weiter abgeflacht, Zahlen aber noch hoch

Wien - Die diesen Winter früh und massiv aufgetretene Grippewelle ist auch in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien weiter abgeflaut. Die Zahl der Infektionen war aber nach wie vor vergleichsweise hoch, wie Daten aus Wien zeigen. Der Gesundheitsdienst der Bundeshauptstadt schätzte für die Vorwoche (KW 2) 13.150 neue Fälle von Influenza und grippeähnlichen Erkrankungen. Das sind ähnlich viele wie am Höhepunkt der letzten Grippewelle vor der Corona-Pandemie in der Saison 2019/20.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red