Massive Proteste in Frankreich gegen Pensionsreform

Paris - Bei einem Großstreik und Massenprotesten haben sich am Donnerstag in Frankreich landesweit über 1,1 Millionen Menschen den Pensionsplänen der Regierung entgegen gestellt. In Paris setzten Einsatzkräfte am Donnerstag Tränengas gegen Protestierer ein, nachdem sie aus deren Reihen von Maskierten mit Gegenständen beworfen wurden. Präsident Emmanuel Macron rief zu friedlichen Kundgebungen und Gewaltverzicht auf. Er verteidigte die Pensionsreform als gerecht und notwendig.

Fraktionsführer einigten sich nicht zu U-Ausschuss

Wien - Der ÖVP-Untersuchungsausschuss ist am Donnerstag seinem definitiven Ende abermals ein Stück näher gekommen. In einer informellen Fraktionsführer-Sitzung konnte man sich nicht auf eine weitere Geschäftsordnungssitzung einigen, weswegen etwa auch keine weiteren Beweisanträge gestellt werden können. Donnerstagnachmittag lud Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) dann doch zu einer Sonderpräsidiale für Freitag.

Alec Baldwin muss nach tödlichen Schüssen vor Gericht

Hollywood - Die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico will gegen den Schauspieler Alec Baldwin nach einem Todesschuss bei einem Western-Filmdreh Anklage erheben. Das teilte die Behörde am Donnerstag nach über einem Jahr Ermittlungen mit. Konkret wird Baldwin nach dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins fahrlässige Tötung vorgeworfen. Auch Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed muss sich wegen dieses Delikts vor Gericht verantworten.

Kitzbühel: "Arnie" versteigerte für das Klima

Going - Die Hahnenkamm-"Snowciety" durfte am Donnerstagabend erstmalig so richtig ausschwärmen und damit die Society-Festspiele in und rund um Kitzbühel glanzvoll eröffnen. Niemand geringerer als deren größter Name, Arnold Schwarzenegger, bat dazu in der Reithalle des Stanglwirts in Going zum Charity-Dinner samt Auktion für den Klimaschutz, ganz handfest gesagt für die "Schwarzenegger Climate Initiative". Die "Steirische Eiche" genoss auch 2023 ausgiebig das Blitzlichtgewitter.

Westen schnürt Milliardenpaket für Kiew - Streit um Leopard

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Die EU- und NATO-Staaten schnüren ein neues milliardenschweres Paket neuer Waffenhilfen für die Ukraine. Eine Gruppe von elf ost- und nordeuropäischen Ländern kündigte am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung umfangreiche Hilfe an. "Wir verpflichten uns, gemeinsam ein nie dagewesenes Paket von Spenden bereitzustellen - einschließlich Kampfpanzern, schwerer Artillerie, Luftabwehr, Munition und Schützenpanzern für die Verteidigung der Ukraine", heißt es in der Erklärung.

Rumäniens Botschafter kehrt auf Posten in Wien zurück

Bukarest/Wien - Rumäniens Botschafter in Österreich, Emil Hurezeanu, kehrt auf seinen Posten zurück. Die Geste ziele darauf ab, "Öffnung" gegenüber Österreich zu signalisieren, damit ein möglichst "dynamischer Dialog auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen" geführt werden könne, teilte das rumänische Präsidialamt am Donnerstagnachmittag mit. Hurezeanu war nach Wiens Veto gegen Rumäniens Schengen-Beitritt zu Beratungen nach Bukarest beordert worden.

