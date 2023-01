Massive Proteste in Frankreich gegen Pensionsreform

Paris - Am ersten großen Protesttag gegen die geplante Pensionsreform sind am Donnerstag in Frankreich mehr als eine Million Menschen auf die Straße gegangen. Massive Streiks legten Teile des öffentlichen Lebens lahm, betroffen waren unter anderem Schulen, Züge, der Pariser Nahverkehr, Raffinerien und der öffentliche Dienst. Präsident Emmanuel Macron will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anheben. Dies sei "gerecht und verantwortungsvoll", sagte Macron.

Fraktionsführer einigten sich nicht zu U-Ausschuss

Wien - Der ÖVP-Untersuchungsausschuss ist am Donnerstag seinem definitiven Ende abermals ein Stück näher gekommen. In einer informellen Fraktionsführer-Sitzung konnte man sich nicht auf eine weitere Geschäftsordnungssitzung einigen, weswegen etwa auch keine weiteren Beweisanträge gestellt werden können. Donnerstagnachmittag lud Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) dann doch zu einer Sonderpräsidiale für Freitag.

Biden zu Umgang mit Geheimdokumenten: "Ich bedauere nichts"

Washington - US-Präsident Joe Biden hat den Umgang des Weißen Hauses mit dem Auftauchen von Geheimdokumenten in seinen Privaträumen verteidigt. "Ich bedauere nichts", sagte Biden am Donnerstag im US-Bundesstaat Kalifornien auf die Frage einer Reporterin. Man habe die Unterlagen "sofort an das Archiv des Justizministeriums übergeben", sagte Biden. Man kooperiere "voll und ganz" und freue sich darauf, die Sache schnell zu klären. "Ich denke, ihr werdet sehen, dass es da nichts gibt."

USA sagen Ukraine weitere Milliarden-Militärhilfe zu

Ramstein - Die US-Regierung stellt der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere milliardenschwere Militärhilfen zur Verfügung. Das US-Verteidigungsministerium kündigte am Donnerstagabend (Ortszeit) eine Paket im Umfang von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar (2,3 Milliarden Euro) an. Es enthält nach Pentagon-Angaben unter anderem 59 Schützenpanzer vom Typ Bradley und erstmals 90 Radschützenpanzer des Typs Stryker - aber keine Abrams-Kampfpanzer.

US-Rockmusiker David Crosby im Alter von 81 Jahren gestorben

New York - David Crosby, einer der einflussreichsten Rocksänger der 1960er und 70er Jahre mit den Byrds und Crosby, Stills, Nash & Young (CSNY), ist im Alter von 81 Jahren gestorben, berichtete das US-Magazin " Variety" am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf eine Aussage von Crosbys Frau. "Mit großer Trauer ist unser geliebter David (Croz) Crosby nach langer Krankheit verstorben", zitierte "Variety" Crosbys Frau Jan Dance in der Erklärung.

Alec Baldwin muss nach tödlichen Schüssen vor Gericht

Hollywood - Die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico will gegen den Schauspieler Alec Baldwin nach einem Todesschuss bei einem Western-Filmdreh Anklage erheben. Das teilte die Behörde am Donnerstag nach über einem Jahr Ermittlungen mit. Konkret wird Baldwin nach dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins fahrlässige Tötung vorgeworfen. Auch Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed muss sich wegen dieses Delikts vor Gericht verantworten.

Kitzbühel: "Arnie" versteigerte für das Klima

Going - Die Hahnenkamm-"Snowciety" durfte am Donnerstagabend erstmalig so richtig ausschwärmen und damit die Society-Festspiele in und rund um Kitzbühel glanzvoll eröffnen. Niemand geringerer als deren größter Name, Arnold Schwarzenegger, bat dazu in der Reithalle des Stanglwirts in Going zum Charity-Dinner samt Auktion für den Klimaschutz, ganz handfest gesagt für die "Schwarzenegger Climate Initiative". Die "Steirische Eiche" genoss auch 2023 ausgiebig das Blitzlichtgewitter.

