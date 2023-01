Konferenz in Ramstein berät über Waffenhilfe für Ukraine

Ramstein - Die US-Regierung stellt der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Militärhilfen im Umfang von 2,5 Mrd. US-Dollar (2,3 Mrd. Euro) zur Verfügung. Die Ankündigung kam kurz vor dem Treffen einer von den USA geführte Koalition auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland, bei dem am Freitag Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus zahlreichen Ländern über weitere Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine beraten.

Millionen-Strafe für Trump wegen Klage gegen Clinton

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist wegen einer Klage gegen Hillary Clinton zu einer Geldstrafe von fast einer Million Dollar verurteilt worden. Trump zeige ein "anhaltendes Muster des Missbrauchs der Gerichte" und habe die Klage eingereicht, "um auf unehrliche Weise ein politisches Narrativ voranzutreiben", erklärte Richter John Middlebrooks am Donnerstag.

Nach Sturz in Betonrohr: Toter Bub in Vietnam geborgen

Hanoi - Drei Wochen nach dem Sturz eines Buben in ein 35 Meter tiefes Betonrohr in Vietnam haben die Einsatzkräfte seine Leiche geborgen. Der Sarg des zehnjährigen Nam sei seinen Eltern übergeben worden, die ihn weinend in Empfang genommen hätten, berichtete die Zeitung "VnExpress" am Freitag. Das Kind war 100 Stunden nach dem Unfall und nach vergeblichen Versuchen, das Rohr aus der Erde zu ziehen, am 4. Jänner für tot erklärt worden.

Massive Proteste in Frankreich gegen Pensionsreform

Paris - Am ersten großen Protesttag gegen die geplante Pensionsreform sind am Donnerstag in Frankreich mehr als eine Million Menschen auf die Straße gegangen. Massive Streiks legten Teile des öffentlichen Lebens lahm, betroffen waren unter anderem Schulen, Züge, der Pariser Nahverkehr, Raffinerien und der öffentliche Dienst. Präsident Emmanuel Macron will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anheben. Dies sei "gerecht und verantwortungsvoll", sagte Macron.

Fraktionsführer einigten sich nicht zu U-Ausschuss

Wien - Der ÖVP-Untersuchungsausschuss ist am Donnerstag seinem definitiven Ende abermals ein Stück näher gekommen. In einer informellen Fraktionsführer-Sitzung konnte man sich nicht auf eine weitere Geschäftsordnungssitzung einigen, weswegen etwa auch keine weiteren Beweisanträge gestellt werden können. Donnerstagnachmittag lud Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) dann doch zu einer Sonderpräsidiale für Freitag.

Biden zu Umgang mit Geheimdokumenten: "Ich bedauere nichts"

Washington - US-Präsident Joe Biden hat den Umgang des Weißen Hauses mit dem Auftauchen von Geheimdokumenten in seinen Privaträumen verteidigt. "Ich bedauere nichts", sagte Biden am Donnerstag im US-Bundesstaat Kalifornien auf die Frage einer Reporterin. Man habe die Unterlagen "sofort an das Archiv des Justizministeriums übergeben", sagte Biden. Man kooperiere "voll und ganz" und freue sich darauf, die Sache schnell zu klären. "Ich denke, ihr werdet sehen, dass es da nichts gibt."

Unternehmensgründungen im Vorjahr weiter hoch

Wien - Die Zahl der Unternehmensgründungen blieb in Österreich nach Angaben der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) im vergangenen Jahr weiter hoch. Mit 34.685 Gründungen gab es zwar einen leichten Rückgang von 2,3 Prozent im Vergleich zum Jahr davor, allerdings sei 2021 ein "Ausreißer" aufgrund der coronabedingten Nachzieheffekte aus dem Covid-Jahr 2020 gewesen. Die Wirtschaftskammer fordert unter anderem ein Pauschalfördermodell und einen Beteiligungsfreibetrag.

Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten in Peru

Lima - Bei Protesten gegen die peruanische Regierung haben sich Demonstranten und Polizisten in der Hauptstadt Lima schwere Auseinandersetzungen geliefert. Die Regierungsgegner schleuderten Steine und Feuerwerkskörper auf die Polizisten, die Beamten feuerten Tränengas in die Menge, wie am Donnerstag im Fernsehen zu sehen war. Die Demonstranten versuchten nach einem Bericht des Radiosenders RPP zum Kongress vorzudringen. Mehrere Menschen wurden bei den Zusammenstößen verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red