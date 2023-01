Konferenz in Ramstein berät über Waffenhilfe für Ukraine

Moskau/Ramstein - Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland sind am Freitag Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus zahlreichen Ländern zusammengetroffen, um über weitere Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine zu beraten. Die US-Regierung kündigte im Vorfeld des Treffens weitere Militärhilfen für die Ukraine im Umfang von 2,5 Mrd. US-Dollar (2,3 Mrd. Euro) an.

U-Ausschuss könnte schon am Freitag tagen

Wien - Das Ringen um eine möglicherweise letzte Zusammenkunft des ÖVP-Untersuchungsausschusses geht am heutigen Freitag in die nächste Runde. Für 14 Uhr hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zu einer Sonderpräsidiale des Nationalrates geladen. Nachdem sich die Fraktionen untereinander nicht einigen konnten, dürfte er entsprechenden Appellen folgen und von sich aus eine Geschäftsordnungssitzung einberufen. Nach APA-Informationen dürfte diese noch am selben Tag stattfinden.

Unternehmensgründungen im Vorjahr weiter hoch

Wien - Die Zahl der Unternehmensgründungen blieb in Österreich nach Angaben der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) im vergangenen Jahr weiter hoch. Mit 34.685 Gründungen gab es zwar einen leichten Rückgang von 2,3 Prozent im Vergleich zum Jahr davor, allerdings sei 2021 ein "Ausreißer" aufgrund der coronabedingten Nachzieheffekte aus dem Covid-Jahr 2020 gewesen. Die Wirtschaftskammer fordert unter anderem ein Pauschalfördermodell und einen Beteiligungsfreibetrag.

Ermittlungen in Berlin zum Fall Kellermayr eingestellt

Wels/München/Berlin - Im Fall der von Impfgegnern bedrohten oö. Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die im Sommer 2022 Suizid begangen hat, sind nun in Berlin die Ermittlungen eingestellt worden. Die 36-Jährige hatte über Monate auch aus Deutschland Drohungen per E-Mail und über Soziale Medien erhalten. Eine E-Mail Adresse aus Berlin konnte niemanden zugeordnet werden, bestätigte Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner einen Bericht im Ö1-Morgenjournal am Freitag. In München und Wels wird noch ermittelt.

Millionen-Strafe für Trump wegen Klage gegen Clinton

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist wegen einer Klage gegen Hillary Clinton zu einer Geldstrafe von fast einer Million Dollar verurteilt worden. Trump zeige ein "anhaltendes Muster des Missbrauchs der Gerichte" und habe die Klage eingereicht, "um auf unehrliche Weise ein politisches Narrativ voranzutreiben", erklärte Richter John Middlebrooks am Donnerstag.

Österreicher befürchten wegen Inflation Einkommensverluste

Wien - Die hohe Inflation lässt die Österreicher Einkommensverluste befürchten. Das zeigt eine Erhebung der Statistik Austria zu sozialen Krisenfolgen. Zwar hat sich die Einschätzung der finanziellen Situation zuletzt eher verbessert - für die Zukunft erwarten die Befragten aber eine Verschlechterung ihrer Lage. Das hat auch Auswirkungen auf den Konsum: Mehr als die Hälfte gab an, im nächsten Jahr weniger für größere Anschaffungen wie Reisen, Autos oder Möbel ausgeben zu wollen.

Anteil von SUV unter neuen Autos explodiert

Wien - Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat sich die Neuwagenzulassungen der vergangenen Jahre genau angeschaut und dabei festgestellt, dass sich der SUV-Anteil an den neuen Autos seit 2005 verfünffacht hat. Im Vorjahr erreichte der Anteil der "Sports Utility Vehicles" (SUV, "sportliche Nutzfahrzeuge") mit 43 Prozent laut VCÖ einen Höchststand. 2022 war zwar jede Dritte der tendenziell "dicken Karossen" ein Plug-In-Hybrid oder E-Pkw - diese verbrauchen aber auch viel Energie.

