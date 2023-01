Konferenz in Ramstein berät über Waffenhilfe für Ukraine

Moskau/Ramstein - Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland sind am Freitag Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus zahlreichen Ländern zusammengetroffen, um über weitere Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine zu beraten. Die US-Regierung kündigte im Vorfeld des Treffens weitere Militärhilfen für die Ukraine im Umfang von 2,5 Mrd. US-Dollar (2,3 Mrd. Euro) an.

Kanzleramt mit 450.000 Euro/Monat für Öffentlichkeitsarbeit

Wien - Das Bundeskanzleramt gibt im Monat rund 450.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit aus. Das ergab die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage an die SPÖ, wie "Österreich" am Freitag berichtete. 97 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (84,5 Vollbeschäftigungsäquivalente) zählte der Bereich Öffentlichkeitsarbeit im Kanzleramt im Jahr 2022, dazu kommen laut Anfragebeantwortung noch sieben Pressesprecher und Pressesprecherinnen in den Kabinetten sowie im Büro der Staatssekretärin.

Österreich-Urlauber haben mehr Nächtigungsmöglichkeiten

Wien - Österreich-Urlauber haben mehr Auswahl beim Übernachten. Die Zahl der Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen hat sich im abgelaufenen Tourismusjahr (November 2021 bis Oktober 2022) gegenüber 2020/21 um 2 Prozent auf 68.800 Betriebe erhöht, die Zahl der zur Verfügung gestellten Betten um 1,7 Prozent auf 1,16 Millionen, wie die Statistik Austria am Freitag bekanntgab. Das war mehr als vor Corona. Die Hälfte aller Betten steht in Tirol (352.000) und Salzburg (227.000).

Fall Teichtmeister: "Immenser Schaden" für das Burgtheater

Österreich-weit - Der Fall Teichtmeister könnte auch finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen. So sei der Schaden für das Burgtheater "immens", wie Robert Beutler, der kaufmännischen Geschäftsführer des Hauses, dem "Kurier" mitteilte. Er werde "einzuklagen sein, schon allein aus Geschäftsführer-Haftung". Unklar ist, mit welchem Schaden Marie Kreutzers Film "Corsage" rechnen muss. Ein weiterer im Film mitwirkender Schauspieler wies Vorwürfe sexueller Belästigung gegen ihn indes zurück.

U-Ausschuss könnte schon am Freitag tagen

Wien - Das Ringen um eine möglicherweise letzte Zusammenkunft des ÖVP-Untersuchungsausschusses geht am heutigen Freitag in die nächste Runde. Für 14 Uhr hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zu einer Sonderpräsidiale des Nationalrates geladen. Nachdem sich die Fraktionen untereinander nicht einigen konnten, dürfte er entsprechenden Appellen folgen und von sich aus eine Geschäftsordnungssitzung einberufen. Nach APA-Informationen dürfte diese noch am selben Tag stattfinden.

Brennende "Geisterlok" kurz vor Salzburg gestoppt

Freilassing/Salzburg - Auf der Bahnstrecke München-Freilassing in Oberbayern ist am Freitag gegen 3.00 Uhr bei Ainring eine Diesellok in Brand geraten. Noch bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit dem Löschen beginnen konnten, setzte sich die mittlerweile unbesetzte Lok auf dem leichten Gefälle in Bewegung und rollte Richtung Bahnhof Freilassing. Durch geschickte Weichenstellung gelang es, die immer schneller fahrende Geisterlok auf ein Gleis östlich des Bahnhofs umzuleiten.

Gemeindefinanzen 2023/24 von Inflation geprägt

Wien - Gemeindebund und Wirtschaftsforschungsinstitut (Wfio) haben am Freitag die finanzielle Prognose der Kommunen für die Jahre 2023 und 2024 vorgestellt. Das inflationsbedingte Wachstum setze sich fort, gebremst durch die ökosoziale Steuerreform und die Abschaffung der Kalten Progression, sagte Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr dabei. Es gebe aber auch eine verstärkte preisgetriebene Ausgabendynamik. Im Rückblick brachte 2021 eine Entspannung der kommunalen Finanzlage.

Österreicher befürchten wegen Inflation Einkommensverluste

Wien - Die hohe Inflation lässt die Österreicher Einkommensverluste befürchten. Das zeigt eine Erhebung der Statistik Austria zu sozialen Krisenfolgen. Zwar hat sich die Einschätzung der finanziellen Situation zuletzt eher verbessert - für die Zukunft erwarten die Befragten aber eine Verschlechterung ihrer Lage. Das hat auch Auswirkungen auf den Konsum: Mehr als die Hälfte gab an, im nächsten Jahr weniger für größere Anschaffungen wie Reisen, Autos oder Möbel ausgeben zu wollen.

