Brand und Kerosin im Erdreich nach Güterzug-Crash in Kärnten

Fürnitz - Zwei Güterzüge sind Freitagfrüh am Bahnhof Fürnitz (Bezirk Villach-Land) zusammengestoßen und in Brand geraten. 250 Feuerwehrleute standen im Einsatz, am späten Vormittag war das Feuer gelöscht. Nicht nur der Schaden an der Infrastruktur ist laut ÖBB enorm, es sind auch bis zu 80.000 Liter Kerosin, das transportiert wurde, ausgelaufen, ins Erdreich und auch ins Grundwasser gelangt. Das Trinkwasser sei nicht beeinträchtigt, es werde anderswo bezogen, so das Land Kärnten.

Konferenz in Ramstein berät über Waffenhilfe für Ukraine

Moskau/Ramstein - Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland sind am Freitag Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus zahlreichen Ländern zusammengetroffen, um über weitere Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine zu beraten. Die US-Regierung kündigte im Vorfeld des Treffens weitere Militärhilfen für die Ukraine im Umfang von 2,5 Mrd. US-Dollar (2,3 Mrd. Euro) an.

Präsidiale ermöglicht weitere U-Ausschusssitzung

Wien - Nach zähem Ringen zwischen den Fraktionen gibt es nun doch noch zumindest eine Zusammenkunft des ÖVP-Untersuchungsausschusses. Die Präsidiale des Nationalrats ermöglichte am Freitag eine Geschäftsordnungssitzung, die noch am selben Tag um 16 Uhr stattfinden wird. Zuvor hatten vor allem SPÖ und ÖVP einander eine Blockadehaltung vorgeworfen - was sich auch nach der Präsidiale nicht änderte. Weitere Befragungstage sind unwahrscheinlich.

Kanzleramt gibt monatlich 450.000 Euro für PR-Arbeit aus

Wien - Das Bundeskanzleramt gibt im Monat rund 450.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit aus. Das ergab die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage an die SPÖ, wie "Österreich" am Freitag berichtete. 97 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (84,5 Vollbeschäftigungsäquivalente) zählte der Bereich Öffentlichkeitsarbeit im Kanzleramt im Jahr 2022, dazu kommen laut Anfragebeantwortung noch sieben Pressesprecher und Pressesprecherinnen in den Kabinetten sowie im Büro der Staatssekretärin.

Österreicher befürchten wegen Inflation Einkommensverluste

Wien - Die hohe Inflation lässt die Österreicher Einkommensverluste befürchten. Das zeigt eine Erhebung der Statistik Austria zu sozialen Krisenfolgen. Zwar hat sich die Einschätzung der finanziellen Situation zuletzt eher verbessert - für die Zukunft erwarten die Befragten aber eine Verschlechterung ihrer Lage. Das hat auch Auswirkungen auf den Konsum: Mehr als die Hälfte gab an, im nächsten Jahr weniger für größere Anschaffungen wie Reisen, Autos oder Möbel ausgeben zu wollen.

Urteile im Chorherr-Prozess möglicherweise am Montag

Wien - Der Prozess gegen den ehemaligen Grünen-Politiker Christoph Chorherr und zahlreiche Mitangeklagte könnte am kommenden Montag erstinstanzlich abgeschlossen werden. Sollte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nicht weitere Beweisanträge stellen, ist in dieser Causa mit Urteilen zu rechnen. Die Verhandlung im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts für Strafsachen ist bis 14.00 Uhr ausgeschrieben.

VALIE EXPORT gestaltete neue Orgel für Pöstlingbergkirche

Linz - Die neue Orgel für das Linzer Wahrzeichen, die Pöstlingbergkirche, ist einsatzbereit und wurde am Freitag den Medien präsentiert. Medien- und Performancekünstlerin VALIE EXPORT hat sie künstlerisch gestaltet. Das Instrument aus der Freiburger Orgelbaustätte Späth besitzt 2.200 Orgelpfeifen und ist acht Meter hoch. Die Weihe soll am 12. März stattfinden.

"Wasserrettung" für die Wiener Lobau mit Rohrleitung

Wien - Die für die Wiener Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) hat am Freitag den Start von Bauarbeiten für die größte Wasserzuleitung in die Obere Lobau avisiert. "Die Lobau braucht Wasser" warnten erst im vergangenen Mai Stimmen aus der Wissenschaft und regten an, die Naturlandschaft wieder mit der Donau zu vernetzen. Die neue Leitung soll nun zusammen mit einer bereits bestehenden "Dotation" dafür sorgen und die Wassermenge auf 1.500 Liter pro Sekunde verdreifachen.

