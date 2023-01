Kärntner SPÖ startete in 42 Tage "Wahlmarathon"

Villach - Die Kärntner SPÖ ist am Samstag in Villach in den Wahlkampf zur Landtagswahl am 5. März gestartet. Der Landesparteivorsitzende und amtierende Landeshauptmann Peter Kaiser präsentierte sich dabei als Stabilitätsfaktor, es gelte nun, Kärnten weiterzuentwickeln: "Gutes muss fortgesetzt werden." Umfragen sehen die SPÖ - wenn auch mit Verlusten - überlegen auf Platz eins.

Anzeige gegen die WKÖ wegen früherer Pensionskassenzahlungen

Wien - Eine Wiener Anwaltskanzlei hat Anzeige gegen die Wirtschaftskammer-Spitze wegen früherer Pensionskassenzahlungen für Generalsekretär Karlheinz Kopf erstattet, berichtet die "Kronen Zeitung" (Samstag-Ausgabe). Die WKÖ weist die Vorwürfe des Amtsmissbrauchs und der Untreue scharf zurück: Es habe zwar eine Vereinbarung gegeben, die sei angesichts einer neuen, geänderten Rechtsauskunft aber schon 2021 rückabgewickelt und rund 250.000 Euro rücküberwiesen worden.

Nehammer hält vor Bulgarien-Besuch an Schengen-Veto fest

Wien - Österreich hält an seinem Schengen-Veto fest. Vor seinem Bulgarien-Besuch betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Samstag: "Solange der Schengen-Raum nicht funktioniert, und beispielsweise Deutschland Grenzkontrollen zu anderen Schengen-Mitgliedsländern wie Österreich durchführt, genauso wie viele andere europäische Länder dies tun, können wir diesen Raum nicht erweitern. Das Schengen-Veto Österreichs bleibt daher aufrecht, bis sich die Situation grundlegend ändert."

Chinesen in aller Welt begrüßen das Jahr des Hasen

Peking - Chinesen in aller Welt haben nach dem traditionellen Mondkalender das neue Jahr begrüßt. Auf das Jahr des Tigers folgt nun das Jahr des Hasen. Das vierte der zwölf Tierkreiszeichen steht in der chinesischen Mythologie unter anderem für Harmonie und Langlebigkeit. In China fand der Jahreswechsel in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) statt.

Koran-Verbrennung in Schweden sorgt für Protest der Türkei

Istanbul/Stockholm - Wegen einer in Schweden von den Behörden genehmigten Demonstration von Rechtsextremisten vor der türkischen Botschaft hat Ankara einen Ministerbesuch aus dem skandinavischen Land abgesagt. Die für 27. Jänner geplante Visite von Verteidigungsminister Pal Jonson habe nun ihre "Wichtigkeit und Bedeutung verloren" und sei deshalb gestrichen worden, erklärte am Samstag dessen türkischer Amtskollege Hulusi Akar. Das Präsidentenamt sprach von einer "Ermutigung zu Hassverbrechen".

Neue Proteste gegen Frankreichs Pensionsreform

Paris - In Paris sind am Samstag erneut viele Menschen gegen die geplante Pensionsreform auf die Straße gegangen. Ein Dutzend Jugendorganisationen und Frankreichs Linke LFI hatten zu Protesten gegen die Anhebung des Pensionsalters aufgerufen. Weil sich das Rentensystem wegen der alternden Bevölkerung langfristig nicht finanziert, will Frankreichs Regierung das Pensionseintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben.

Zehntausende gehen erneut gegen Netanyahus Regierung auf die Straßen

Tel Aviv - Zehntausende Menschen haben in Tel Aviv erneut gegen die neue Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu protestiert. Die Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich den dritten Samstagabend infolge an mehreren Orten im Zentrum der israelischen Küstenstadt. Dabei schwenkten sie unter anderem israelische Flaggen. Auf Plakaten war zu lesen "Stoppt das Ende der Demokratie" oder Bilder Netanyahus mit dem Schriftzug "Verbrecher".

Tödlicher Lawinenabgang in Kärnten

Turracher Höhe - Ein 22-Jähriger ist am Samstag bei einem Lawinenabgang in Kärnten tödlich verunglückt. Gegen 12:20 Uhr sei eine Gruppe von sechs Personen, zwei Freerider und vier Snowboarder, von einer präparierten Piste im Skigebiet Turracherhöhe in freies Gelände eingefahren. Dabei habe ein 21-Jähriger ein rund 300 mal 100 Meter großes Schneebrett ausgelöst, das ihn und einen 22-jährigen hinter ihm fahrenden Mann verschüttete, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

red