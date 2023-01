Zehn Tote laut Polizei bei Schüssen in Kalifornien

Los Angeles - Angst und Fassungslosigkeit nach tödlichen Schüssen am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest im US-Bundesstaat Kalifornien: In einem Club in Monterey Park, einer östlichen Vorstadt der Pazifikmetropole Los Angeles, hat ein Schütze am Samstagabend (Ortszeit) das Feuer eröffnet, mindestens zehn Menschen getötet und weitere verletzt. Die Neujahrsfeierlichkeiten, die eigentlich bis zum Sonntag andauern sollten, wurden abgesagt.

Scholz und Macron wollen EU-Reformen vorantreiben

Paris - Nach erheblichen Spannungen in den letzten Monaten haben Deutschland und Frankreich am 60. Jahrestag des Elys?e-Vertrags die Bedeutung ihrer Freundschaft für die Zukunft Europas beschworen. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte am Sonntag bei einem Festakt in der Pariser Sorbonne-Universität, Deutschland und Frankreich seien für ihn wie "zwei Seelen in einer Brust". Mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz forderte er eine selbstbewusstere Rolle der EU in der Welt.

Panzer für Ukraine: Russland warnt vor "Katastrophe"

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin hat für den Fall von Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine vor einer möglichen "Tragödie weltweiten Ausmaßes" gewarnt. Unterdessen wächst der innen- und außenpolitische Druck auf Deutschland, Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki bezeichnete die Haltung am Sonntag als "inakzeptabel".

Kanada zahlt indigenen Völkern Milliarden-Entschädigung

Ottawa - Kanada hat sich mit 325 indigenen Völkern auf Entschädigungen in Milliardenhöhe geeinigt. Das Ministerium für die Beziehungen zwischen Regierung und Indigenen erklärte am Samstag, Kanada verpflichte sich, mit dem Betrag in Höhe von 2,8 Milliarden kanadischen Dollar (1,9 Mrd. Euro), den "kollektiven Schaden und den Verlust der Sprache, der Kultur und des Erbes zu reparieren", den Indigene durch die jahrzehntelange Misshandlung in kanadischen Internaten erlitten hätten.

Anschlag auf Regierungssitz in Somalia nach Stunden beendet

Mogadischu - Somalische Sicherheitskräfte haben einen Terrorangriff auf ein Regierungsgebäude in der Hauptstadt Mogadischu nach knapp sechs Stunden beendet. Alle sechs Angreifer der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab seien getötet worden, teilte das Informationsministerium am Sonntagabend mit. Außerdem seien zwei Sicherheitskräfte und drei Zivilisten ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden demnach verletzt.

In Bidens Privathaus weitere Geheimdokumente gefunden

Washington - Der Druck auf US-Präsident Joe Biden wächst: Auf der Suche nach Regierungsunterlagen sind Ermittler in seinem Haus auf weitere Geheimdokumente gestoßen. Das US-Justizministerium beschlagnahmte in Wilmington im Bundesstaat Delaware unter anderem sechs Dokumente, die als vertraulich gekennzeichnet waren, wie Bidens Anwalt Bob Bauer am Samstag mitteilte. Ein Teil davon stamme aus Bidens Zeit als Vizepräsident, andere aus seiner Zeit als Senator.

Hauseinsturz in Aleppo fordert 16 Menschenleben

Aleppo - Beim Einsturz eines Wohnhauses in der syrischen Stadt Aleppo sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Sonntag. Vier weitere Menschen seien verletzt worden. In dem fünfstöckigen Gebäude sei vermutlich Wasser ausgetreten und ins Fundament gelaufen, hieß es. Zudem sei es in der Nähe zu Explosionen gekommen, sagte ein Anrainer. Retter suchten nach weiteren Opfern unter den Trümmern.

Hunderttausend Menschen protestieren gegen Israels Regierung

Jerusalem - Mehr als hunderttausend Menschen haben in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu demonstriert. Der bisher größte Protest gegen die Ende Dezember vereidigte rechts-religiöse Koalition richtete sich vor allem gegen Pläne, die Kritiker als gezielte Schwächung des Justizsystems betrachten. Netanyahu war unterdessen am Sonntag gezwungen, einem Urteil des höchsten Gerichts zu folgen und einen seiner Minister zu entlassen.

